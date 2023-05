Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Netflix è la piattaforma di streaming più amata nel mondo ed è possibile averla a un prezzo ancora più vantaggioso grazie a TIM. L’operatore di telefonia mobile e fissa infatti ha una ricca scelta di offerte dedicate all’intrattenimento con incluso anche un abbonamento all’app. Le promozioni TIM Netflix permettono di guardare sulla TV e dispositivi mobili anche altri contenuti, dai film alle serie TV ai cartoni animati e sport, in alta risoluzione.

TIM Netflix: le migliori offerte con inclusa l’app di streaming a maggio 2023

Le offerte TIMVISION con Netflix incluso Cosa vedere Costo mensile TIMVISION con Netflix TIMVISION

Netflix (piano standard) 4,99 €/mese fino al 23/9/23, poi 12 €/mese. Con attiva TIM Unica Power i primi 3 mesi sono gratis TIMVISION Intrattenimento TIMVISION

Netflix (piano standard)

Disney+ 19,99 €/mese TIMVISION Gold TIMVISION

Netflix (piano standard)

DAZN Standard (o DAZN Plus a 5 €/mese per 5 mesi, invece di 15 €/mese)

Infinity+ 45,99 €/mese

Questo mese avete una ricca scelta di offerte TIM Neftlix, tra l’altro in promozione a prezzi ancora più convenienti. Un abbonamento all’app di streaming si può abbinare alla piattaforma TIMVISION, che include serie TV, film e produzioni originali, cartoni animati e il meglio del cinema italiano e internazionale. Il pacchetto prevede anche tutta la Serie A femminile, Discovery+, Discovery Originals e Discovery+ Sport e i programmi più visti di Mediaset negli ultimi 7 giorni.

TIMVISION con Netflix costa 4,99 euro al mese fino al 23/9/23, poi si rinnova a 12,99 euro al mese. Nell’offerta sono inclusi anche il TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime solo per i nuovi clienti TIMVISION con attiva la linea fissa dell’operatore. Con il piano Standard di Netflix potete guardare contenuti in HD (1080p) su due dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica.

Se attivate TIM Unica Power i primi tre mesi di TIMVISION con Netflix sono gratis. La promozione per i clienti fisso e mobile di TIM costa 1,90 euro al mese, addebitati direttamente in bolletta, e include anche minuti illimitati per tutte le SIM della famiglia (massimo 6 anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e la possibilità di acquistare due smartphone al prezzo di uno fino alla fine del mese o una SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese. Se spendete almeno 99 euro sul negozio online di HP avete un 15% di sconto su vostri acquisti. In alternativa a Netflix potete aggiungere a Disney+ a TIMVISION (gratis per 3 mesi, poi 9,99 euro al mese) e 6 mesi di Amazon Prime.

Un’altra offerta da non sottovaluta è TIMVISION Intrattenimento, che al costo di 19,99 euro al mese include TIMVISION, piano Standard Netflix e Disney+. Nell’abbonamento sono inclusi anche il TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime solo per i nuovi clienti TIMVISION con attiva la linea fissa dell’operatore.

L’offerta TIM Netflix più completa è però TIMVISION Gold, che al meglio dell’intrattenimento televisivo (TIMVISION, piano Standard Netflix e Disney+) aggiunge anche tutto lo sport di DAZN e 104 partite di Champions League su Infinity+. L’app di streaming include tutta la Serie A fino al 2024 (10 partite su 10 per giornata, di cui 7 in esclusiva), tutta la Serie BTK comprensiva di playout e playoff, Europa League e il meglio della Conference League, tanti altri sport come corse automobilistiche, baseball, freccette, boxe, basket, etc. su Eurosport HD ed Eurosport HD 2. Con DAZN Standard potete registrare fino a 6 dispositivi e guardare in contenuti su due di essi collegati alla stessa rete domestica. Aggiungendo 5 euro al mese per i primi 5 mesi, invece di 15 euro al mese, avrete DAZN Plus con visione contemporanea su due dispositivi anche connessi a reti diverse fino a 7 dispositivi registrabili.

Tutte queste offerte possono essere acquistate dai vecchi e nuovi clienti di TIM per la telefonia mobile o la rete fissa ma che non hanno un’offerta TV attiva. Si può scegliere anche di addebitare il costo dei pacchetti di intrattenimento in bolletta o sul credito residuo con TIM Ricarica Automatica. Se non siete clienti di TIM potete comunque acquistare una SIM, che verrà utilizzata solo per l’addebito del prezzo mensile dell’abbonamento scelto.

Le migliori offerte di telefonia mobile di TIM

Offerte TIM per il mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile TIM Power Supreme Easy minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati + 50 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

Se volete abbinare l’offerta TIM Netflix a una SIM mobile potete scegliere tra le tante tariffe per il cellulare dell’operatore:

1. TIM Power Supreme Easy con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo) a 7,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratis. Con questa tariffa potete utilizzare 8 GB in roaming nei Paesi Ue. È disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

2. TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) a 9,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratis. È disponibile solo per chi ha già la rete fissa con TIM.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

3. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) a 9,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online per i nuovi clienti il primo mese è gratis, così come l’attivazione. Con questa tariffa potete utilizzare 20 GB in roaming nei Paesi Ue. E’ disponibile solo per gli Under 25 e si può personalizzare con:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games con più di 200 giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

4. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 25 GB con addebito su credito residuo) e accesso prioritario alla rete dell’operatore a 14,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online per i nuovi clienti il primo mese è gratis, così come l’attivazione. Con questa tariffa potete utilizzare 14 GB in roaming nei Paesi Ue. Avete inclusi anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus.

Attiva TIM 5G Power Smart

Per tutte le offerte di TIM la SIM costa 25 euro con 20 euro di credito residuo.

Per confrontare le offerte di TIM con quelle di altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Grazie a questo strumento potete infatti avere una panoramica completa sulle migliori promozioni dei maggiori gestori e trovare quella più conveniente in base alle vostre specifiche esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore dove completare l’acquisto.

Le migliori offerte fisso di TIM

I dettagli sulle offerte fibra ottica di TIM Premium Base TIM Wi-Fi Smart Qual è la velocità di navigazione? 1 Gbps in download in FTTH 1 Gbps in download in FTTH Le chiamate sono incluse? No, sono a consumo Sì e sono illimitate con acquisto online Qual è il costo mensile?

25,90 €/mese 29,99 €/mese o 24,99 €/mese per i già clienti fisso C’è un costo d’attivazione? Già incluso Gratis con acquisto online entro il 31/5/23

Se volete abbinare la vostra offerta TIM Netflix a una delle tariffe per la rete fissa di TIM avete comunque una ricca scelta di proposte. Con le sue offerte fibra ottica potete navigare fino a 1/2,5 Gbps in download e 300 Mbps/1 Gbps in upload sulla rete FTTH (fiber to the home) in oltre 1.500 Comuni in tutta Italia. In alternativa potete accedere alla rete in fibra misto rame o FTTC (fiber to the cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

Con Premium Base avete inclusa navigazione illimitata sulla rete FTTH, chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione a 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Potete aggiungere anche un modem TIM Hub+ al costo di 240 euro da pagare a rate in 12-24-36-48 mesi.

TIM Wi-Fi Power Smart rispetto alla precedente offerta include oltre alla navigazione illimitata sulla rete FTTH anche chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem TIM Hub+ e la protezione di TIM Safe Web Plus. Il prezzo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o di 24,90 euro per i già clienti di TIM per la rete fissa. L’attivazione è gratuita, invece di 39,99 euro, se si acquista l’offerta online entro il 31/5/23.

Attiva una delle offerte fibra di TIM »

