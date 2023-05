Offerte in evidenza Conto Key non Svincolabile Tasso netto: 4.50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto deposito - non svincolabile Tasso netto: 4.30% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SI conto! DEPOSITO Tasso netto: 4.35% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

È vantaggioso con l’inflazione galoppante lasciare i soldi sul conto corrente? Come avere un rendimento dai propri risparmi? Come investire in modo sicuro la propria liquidità in eccesso? Sono alcune delle domande che i risparmiatori si pongono e alle quali provano a rispondere gli esperti di SOStariffe.it, con una selezione delle offerte più remunerative dei conti deposito a maggio 2023.

Un aiuto per trovare le soluzioni più redditizie arriva dal comparatore per conti deposito di SOStariffe.it che mette a confronto le alternative più convenienti per far fruttare i propri risparmi.

Rapporto Censis-Assogestioni: l’inflazione mette fine alla cash-mania

LE DOMANDE LE RISPOSTE Di quanto si è ridotto il portafoglio delle attività finanziarie degli italiani nel 2022 rispetto al 2021? È diminuito di oltre 20 miliardi di euro Com’è stato l’andamento del valore dei depositi sui conti correnti? A marzo 2023 è calato del 6,1% rispetto a marzo 2022 L’aumento dell’inflazione modifica le scelte di investimento dei risparmiatori italiani? Sì, il 40% a causa dell’inflazione galoppante ha cambiato le proprie idee su come impiegare i risparmi

Nel 2022 il contante nel portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie italiane si è ridotto di oltre 20 miliardi di euro rispetto all’anno precedente: -1,6% in termini reali. Nel mese di marzo 2023 il valore dei depositi sui conti correnti bancari era diminuito del 6,1% rispetto al marzo 2022. L’inflazione (all’8,7% nel 2022) ha ridotto l’attrattività del contante, che nei dieci anni precedenti era aumentato complessivamente di quasi 470 miliardi di euro (+61,8%).

È quanto emerge dal quarto rapporto Censis-Assogestioni, “I risparmiatori oltre la crisi”, presentato nel corso dell’ultima giornata del Salone del Risparmio.

Dallo studio risulta inoltre che oggi 4 risparmiatori su 10 dichiarano che nell’ultimo anno, a causa della fiammata inflattiva, hanno cambiato le proprie idee su come impiegare i risparmi. Mentre il 33% dei consulenti finanziari ha registrato in corso d’anno una più alta propensione dei propri clienti a liberarsi della liquidità accumulata.

Scorrendo il quarto rapporto Censis-Assogestioni, spicca la diseducazione finanziaria degli italiani, con competenze dei risparmiatori su risparmi, investimenti e processi economici molto deboli. Anche perché è ampio il gap tra quello che i risparmiatori pensano di sapere e quello che sanno veramente. Per esempio, tra le persone che dichiarano di sapere che cos’è l’inflazione, 4 su 10 non sanno che riduce il potere d’acquisto dei redditi. Non a caso, la presunzione di sapere espone al rischio di fare scelte finanziarie sbagliate. Oltre al fatto che, sempre secondo l’indagine, il 37,4% dei risparmiatori pensa che gli investimenti remunerativi siano dovuti solo al caso, che i rendimenti dipendano dalla fortuna. Per quanto riguarda il parere dei consulenti finanziari, il 55,9% ritiene che il termine che descrive meglio lo stato d’animo attuale dei loro clienti è “cautela”.

Quali sono i conti deposito che rendono di più a Maggio 2023?

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto deposito Banca CF+ 3,90% per 12 mesi di vincolo 2 SI Conto! Deposito di Banca Sistema 3,70% per 12 mesi di vincolo 3 Time Deposit di Banca Valsabbina 3,65% per 12 mesi di vincolo

Con SOStariffe.it, ecco una selezione di tre conti deposito con vincoli di più breve durata, per esempio 12 mesi, che offrono rendimenti vantaggiosi. Vediamo in dettaglio queste tre offerte di maggio 2023.

Conto deposito di Banca CF+

Molto vantaggioso è il conto deposito non svincolabile di Banca CF+ che offre, per esempio, un rendimento del 3,90% per un vincolo di 12 mesi, con l’importo minimo di 10.000 euro. Banca CF+ permette di vincolare i propri risparmi con scadenze da 12 a 60 mesi e scegliere tra una linea svincolabile e una non svincolabile, con la prima opzione che offre tassi più elevati rispetto alla seconda. Si tratta di un conto deposito a zero spese, che remunera anche la giacenza libera, con un tasso dello 0,20%.

L’offerta del conto deposito non svincolabile di Banca CF+ è così articolata:

vincolo di 12 mesi, tasso del 3,90% ;

; vincolo di 18 mesi, tasso del 4%;

vincolo di 24 mesi, tasso del 4,20%;

vincolo di 36 mesi, tasso del 4,25%;

vincolo di 48 mesi, tasso del 4,30%;

vincolo di 60 mesi, tasso del 4,30%.

Per quanto riguarda la linea svincolabile:

vincolo di 12 mesi, tasso del 2,60% ;

; vincolo di 18 mesi, tasso del 2,80%;

vincolo di 24 mesi, tasso del 3%;

vincolo di 36 mesi, tasso del 3,10%;

vincolo di 48 mesi, tasso del 3,25%;

vincolo di 60 mesi, tasso del 3,25%.

Gli interessi sono accreditati con cadenza trimestrale o annuale in base alla tipologia della cedola scelta, senza dover attendere la scadenza naturale del vincolo.

Per saperne di più dell'offerta di Banca CF+

SI Conto! Deposito di Banca Sistema

Con un rendimento garantito del 3,70% per un vincolo di 12 mesi è da podio anche “SI Conto! Deposito” di Banca Sistema. Questo è conto deposito vincolato a zero spese, che si può aprire sia online sia in filiale e non occorre avere un conto corrente di appoggio presso l’istituto di credito.

In dettaglio l’offerta prevede:

3 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,20%;

6 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,40%;

9 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,50%;

12 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,70% ;

; 18 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,85%;

24 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4%;

30 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,10%;

36 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,25%;

42 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,28%;

48 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,30%;

54 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,32%;

60 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,35%;

120 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,50%.

Con imposta di bollo (0,20%) a carico di Banca Sistema, la liquidazione degli interessi è alla scadenza del vincolo. Tuttavia, la banca ricorda che il cliente non può svincolare la somma depositata, in tutto o in parte, prima della scadenza.

Per aprire SI Conto! Deposito, c’è un importo minimo che è di 500 euro. Tuttavia, la Banca Sistema si riserva la facoltà di cambiare questo limite minimo del vincolo e di prevedere un limite massimo delle somme che si intende depositare.

Per conoscere più dettagli dell'offerta di Banca Sistema

Time Deposit di Banca Valsabbina

Sempre considerando un vincolo a 12 mesi, risulta vantaggioso anche il rendimento del 3,65% offerto da Time Deposit, un deposito vincolato a scadenza di Conto Twist, il brand online di Banca Valsabbina. L’importo minimo vincolabile è di 10.000 euro, mentre l’apertura avviene tramite Internet.

Senza riduzione della durata del vincolo e senza estinzione anticipata parziale, Time Deposit prevede questi rendimenti:

6 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,10%;

12 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,65% ;

; 18 mesi di vincolo, tasso di interesse del 2,60%;

24 mesi di vincolo, tasso di interesse del 2,75%;

36 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,50%;

48 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,60%;

60 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,75%.

Per aprire Time Deposit, è necessario essere intestatario o cointestatario di un conto corrente già aperto presso la banca. Non sono previste spese di accensione e la liquidazione degli interessi avviene ogni mese per vincoli sino a 24 mesi, ogni tre mesi per vincoli superiori.

Per saperne di più dell'offerta di Banca Valsabbina

Quanto fruttano 50 mila euro in banca?

TIPOLOGIA DI CONTO CARATTERISTICHE Conto deposito non svincolabile La somma depositata non può essere svincolata , oppure è svincolabile ma si perdono gli interessi maturati e, in alcuni casi, può essere applicata una penale

, oppure è svincolabile ma si perdono gli interessi maturati e, in alcuni casi, può essere applicata una penale Nella maggior parte dei casi, un conto deposito vincolato presenta un rendimento maggiore rispetto a un conto deposito non vincolato Conto deposito svincolabile È possibile rientrare in possesso della somma depositata in qualsiasi momento, beneficiando degli interessi maturati durante il periodo in cui il denaro è stato depositato

della somma depositata in qualsiasi momento, beneficiando degli interessi maturati durante il periodo in cui il denaro è stato depositato Questa soluzione consente di ottenere dei margini di guadagno inferiori rispetto a un conto non svincolabile

È ormai noto che con un conto corrente ordinario si beneficia di un tasso di interesse ridotto o, in numerosi casi, praticamente nullo. Di conseguenza, per accrescere il valore dei propri risparmi è più vantaggioso puntare sul conto deposito, una soluzione di investimento sicura che garantisce un rendimento con tassi di interessi che negli ultimi mesi hanno superato anche il 4% lordo annuo.

Se per esempio un risparmiatore avesse una liquidità accantonata sul proprio conto corrente di 50.000 euro, con quali soluzioni di investimento potrebbe far fruttare questa somma senza affidarsi al mercato azionario e obbligazionario della Borsa? Sottoscrivendo un conto deposito, avrebbe un investimento garantito nel corso del tempo sulla base della durata del periodo di vincolo scelto, tenendo conto che più lungo è il vincolo più elevato è il rendimento. Occorre poi ricordare che di solito i vincoli vanno da un minimo di 6 mesi a un massimo di 60 mesi. Così come è bene non dimenticare la distinzione (illustrata nella tabella) tra conto deposito non svincolabile e svincolabile.

Inoltre, c’è da osservare che i conti deposito sono sicuri. Infatti, l’unico rischio che si corre è in caso di fallimento della banca con sui si è attivato il conto deposito. Ma anche nel caso di crac della banca, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi garantisce ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100 mila euro. Oltre questo “tetto”, invece, si corre il pericolo di perdere i propri risparmi.

Grazie al comparatore per conti deposito di SOStariffe.it abbiamo selezionato l’offerta più vantaggiosa a maggio 2023 sul mercato bancario e simulato un investimento di 50.000 euro.

Conto deposito di illimity Bank

Con una somma importante da investire in un conto deposito si può beneficiare dell’offerta messa a disposizione dei titolari del conto corrente Premium di illimity Bank, i quali possono avvalersi del rendimento del conto deposito non svincolabile dello stesso istituto bancario, con un tasso promozionale valido fino al 29 giugno 2023. Per esempio, per 60 mesi di vincolo illimity Bank offre un tasso di interesse lordo fino al 4,75%, con liquidazione degli interessi annuale.

Nel caso specifico di una somma di 50.000 euro, al termine dei 60 mesi al tasso lordo del 4,75% (netto del 3,51%) si avrebbe un saldo finale di 58.787 euro, con una remunerazione pari a 8.787 euro.

C’è infine da osservare che la versione Premium del conto corrente di illimity Bank (con canone annuo di 84 euro) metta a disposizione anche una giacenza sul conto remunerata (senza vincoli), se si apre il conto entro il 29 giugno 2023, con un tasso del 2,50% annuo lordo fino al 31 dicembre 2024, poi 0,5%.

Per conoscere l'offerta del conto Premium di illimity Bank

