Tra i conti deposito più vantaggiosi di maggio 2023 c'è Conto Arancio del gruppo bancario olandese ING. È un conto risparmio a zero spese che offre un rendimento garantito del 3% per 12 mesi. Un investimento sicuro abbinabile a Conto Corrente Arancio . Tutte le novità su SOStariffe.it.

Il conto deposito Conto Arancio è una delle proposte più remunerative attualmente disponibili sul mercato bancario. Infatti, il gruppo bancario ING offre un rendimento del 3% lordo per 12 mesi. Si tratta di un conto deposito a zero spese, con un rendimento garantito per i risparmiatori che desiderino un investimento sicuro.

Conto Arancio: rendimento vantaggioso del 3% a Maggio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto Arancio rendimento del 3% per 12 mesi

nessuna spesa di apertura e gestione

offerta valida fino al 5/8/2023

100.000 € è la somma massima che è possibile investire

Conto Arancio è un conto deposito collegabile con Conto Corrente Arancio. Per chi lo apra e lo attivi entro il 5 agosto 2023, offre un rendimento del 3% lordo per 12 mesi, poi la banca ING applica un tasso dello 0,5%.

Conto Arancio è un conto deposito che aiuta a gestire i propri risparmi proponendo un rendimento sicuro. Non ha vincoli, è possibile mettere e togliere i propri soldi quando si vuole. Il tasso di interesse nominale pari al 3% annuo lordo sarà applicato sulle somme depositate fino a 100.000 euro per 12 mesi dall’attivazione di Conto Arancio.

Nel caso di cliente titolare o contitolare di più contratti Conto Arancio, il tasso nominale del 3% annuo lordo maturerà esclusivamente sulle somme depositate sul primo (in ordine temporale) Conto Arancio attivato entro il 5 agosto 2023.

“Le operazioni di disposizione – spiega il gruppo bancario ING – sono consentite in euro e transitano da e verso il o i conti di appoggio, detenuti dal cliente presso ING o altri istituti di credito in Italia (i cosiddetti conti predefiniti). I depositi presso Conto Arancio possono essere effettuati tramite bonifico, giroconto, assegno bancario e circolare”.

Come per tutti i conti deposito, anche Conto Arancio è sicuro ed è al riparo da qualsiasi rischio finanziario, in quanto è coperto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che garantisce ai risparmiatori l’eventuale risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100 mila euro.

Conto Corrente Arancio: un’offerta conveniente a Maggio 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Conto Corrente Arancio canone annuo gratuito per sempre, con formula “Modulo zero vincoli” primi 12 mesi gratis, poi azzerabile per mezzo di accredito di pensione/stipendio o entrate mensili di almeno 1.000 €, altrimenti canone di 2 €/mese

per sempre, con formula “Modulo zero vincoli” primi 12 mesi gratis, poi azzerabile per mezzo di accredito di pensione/stipendio o entrate mensili di almeno 1.000 €, altrimenti canone di 2 €/mese carta di debito con canone gratis

prelievi di contanti da ATM senza costi

un modulo di assegni all’anno gratuito

bonifici online senza commissioni

È possibile collegare il conto deposito Conto Arancio con Conto Corrente Arancio. Quest’ultimo è un prodotto bancario tra i più vantaggiosi di maggio 2023 in quanto è a zero spese. Si tratta di un conto 100% digitale che permette una gestione tramite app ed è sicuro, dato che si autorizzano tutte le operazioni con un clic e si ricevono notifiche dei propri pagamenti.

Consigliata e particolarmente appetibile è la formula “Modulo Zero Vincoli” che, pur offrendo servizi aggiuntivi, è a zero spese per i primi 12 mesi. Poi il canone è di 2 euro al mese, ma è azzerabile con l’accredito di stipendio/pensione oppure entrate di almeno 1.000 euro al mese.

La formula “Modulo Zero Vincoli” include:

una carta di debito Mastercard con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay;

Mastercard con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay; un modulo di assegni all’anno gratuito;

il prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi (anziché 0,95 euro per prelievo);

i principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni;

i bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi.

C’è inoltre da osservare che Conto Corrente Arancio può essere intestato a una o a due persone. Ed è possibile aprire fino a quattro Conti Correnti Arancio, dei quali uno singolo e gli altri tre cointestati, a condizione che il secondo cointestatario sia ogni volta una persona diversa.

C’è anche da notare che l’attivazione del servizio Pagoflex consente di pagare in 3, 6, 9 oppure 12 mesi i propri acquisti superiori a 200 euro se effettuati con la carta di credito Mastercard Gold abbinata a questo conto. Con codice PIN personalizzabile e notifiche in tempo reale, questa carta di credito è a canone zero (invece di 2 euro al mese) con un piano Pagoflex attivo o almeno 500 euro di spesa al mese.

Con Conto Corrente Arancio è anche disponibile una carta prepagata Mastercard virtuale per lo shopping online che è possibile trasformare in carta fisica per gli acquisti in negozio. Questa carta si caratterizza per

canone è gratuito ;

; ricariche comode e veloci da App;

conferma degli acquisti online anche con Face ID;

servizio di SMS Alert.

