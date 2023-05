Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le reti RAI restano tra le più seguite dagli italiani, nonostante una certa disaffezione generalizzata dei più giovani per la TV, ma per gli utenti l’idea di dover pagare il canone RAI resta sempre un fastidio che vorrebbero togliersi. Nelle ultime settimane sono circolate nuove voci in merito all’abolizione della tanto odiata tassa ma la verità è che difficilmente sparirà. Anzi, data la diffusione di nuove tecnologie per lo streaming come smartphone e tablet, è probabile che venga ulteriormente esteso non solo a chi possiede una TV. Ci sono comunque buone notizie, si prospetta infatti una riduzione canone RAI.

Canone RAI: niente abolizione ma ci sono riduzioni in arrivo nel 2024

IL CANONE RAI IN NUMERI 1. Attualmente, il Canone RAI presenta un importo di 90 euro all’anno 2. Il Canone viene pagato nella bolletta della luce, con un importo di 9 euro al mese per 10 mesi 3. Un nuovo disegno di legge punta a ridurre progressivamente il Canone RAI fino ad arrivare a 46 euro

Il Canone RAI è associato al possesso di almeno un televisore per nucleo familiare e inizialmente erano disponibili solo i canali RAI. Oggi gli italiani pagano 90 euro e suddivisi in 10 rate che per contrastare l’evasione nel 2016 sono stati inseriti direttamente nella bolletta della luce. In passato si è parlato di possibili abolizioni della tassa ma non nessun progetto di cancellazione è mai realmente partito. All’orizzonte, però, ci sono novità.

In queste ore, infatti, arrivano nuove conferme di una riduzione canone RAI. Un nuovo disegno di legge che la Lega intende presentare si pone l’obiettivo di abolirlo del tutto ma il processo sarà graduale. Se la proposta del Carroccio andrà in porto non ci sarà quindi un taglio netto di punto in bianco ma si parla di un piano di ammortamento quinquennale con una riduzione canone RAI del 20% l’anno. Dal 2024 il costo potrebbe scendere a 72 euro, fino a 57 euro nel 2025 arrivando a 46 euro nell’anno seguente. Le premesse sono positive ma non ci sono certezze che il piano andrà effettivamente in porto.

Le migliori offerte della pay TV di maggio 2023

Le offerte di Sky Contenuti inclusi Costo mensile Prova Sky Q Sky TV e Netflix (Intrattenimento Plus)

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

Sky Go 9,99 € Sky TV + Netflix Sky TV

Netflix (piano standard)

Sky Go 14,90 €/mese per 18 mesi Sky TV + Netflix + Cinema Sky TV

Sky Cinema

Netflix (piano standard)

Sky Go 19,90 €/mese per 18 mesi Sky TV + Netflix + Sky Sport Sky TV

Sky Sport

Netflix (piano standard)

Sky Go 24,90 €/mese per 18 mesi

La possibile riduzione canone RAI è una notizia da festeggiare ma se volete avere il meglio dell’intrattenimento televisivo sulla piazza forse dovreste pensare di rivolgervi alla pay TV. Realtà come Sky infatti vi permettono di accedere a contenuti di altissima qualità che si rinnovano a cadenza regolare. Una delle sue offerte più interessanti è Sky TV + Netflix da 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro, senza vincoli di permanenza al termine del periodo promozionale. Il pacchetto comprende serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli USA, show, documentari e le produzioni Sky Original e un piano Base di Netflix per la visione di contenuti in HD (720 p) su un dispositivo alla volta. Grazie all’app Sky Go potete accedere a tutta la programmazione della pay TV anche in mobilità e fuori casa sui dispositivi mobili (smartphone e tablet).

Al costo di 18,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 34 euro, potete avere un piano Standard (visione in HD a 1080p su due dispositivi in contemporanea) mentre a 22,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 38 euro, si ha incluso un piano Premium (visione in 4K+HDR su quattro dispositivi in contemporanea). L’offerta, salva proroghe, è disponibile fino all’11 giugno 2023.

Attiva Sky TV + Netflix »

Se siete amanti del cinema invece dovreste valutare il pacchetto Sky TV + Sky Cinema + Netflix da 19,90 euro al mese per 18 mese, invece di 48 euro. Come sempre non ci sono vincoli di attivazione alla fine del periodo promozionale. Il pacchetto vi permette di avere tutti i programmi di Sky e i contenuti dell’app di streaming (piano Standard) insieme a 200 prime visioni l’anno, il meglio del cinema italiano e internazionale insieme a Paramount+ senza costi aggiuntivi (dal valore di 7,99 euro al mese).

Attiva Sky TV + Cinema + Netflix »

Se preferite lo sport avete due possibilità. Con Sky TV + Sky Sport + Netflix al costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 50 euro senza vincoli di attivazione alla fine del periodo promozionale, potete avere serie TV, programmi, un piano Standard di Netflix insieme a Champions League (121 partite su 137 a stagione), gare, qualifiche e prove libere di Formula 1 e MotoGP sempre in diretta, Wimbledon e tutti i tornei ATP 1000 sul canale Sky Sport Tennis, NBA (300 partite tra Regular Season, Playoff, Finals e All Star Weekend), tanto altro sport come golf e rugby. Avete inclusi anche news e approfondimenti in tempo reale di Sky Sport 24.

Attiva Sky TV + Sky Sport + Netflix »

Se attivate le offerte Sky TV + Sky Cinema + Netflix o Sky TV + Sky Cinema + Netflix entro l’11 giugno 2023 avrete anche uno buono da 50 euro da spendere su Amazon.it.

Se volete avere tutta la programmazione di Sky in un solo pacchetto potete attivare Prova Sky Q al costo di 9,99 euro. Per 30 giorni potrete quindi vedere Sky TV e Netflix (Intrattenimento Plus), Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio e Sky Sport. Alla fine del mese si scegliere se attivare o meno un nuovo abbonamento e di personalizzarlo aggiungendo i pacchetti che più vi interessano in base alle offerte disponibili.

Prova Sky Q »

Abbonarsi a DAZN Costo mensile Start (visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete e fino a 4 dispositivi registrabili) 12,99 €/mese Standard (visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete e fino a 6 dispositivi registrabili) 29,99 €/mese Plus (visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati differenti reti e fino a 7 dispositivi registrabili) 44,99 €/mese

In alternativa potete attivare un abbonamento a DAZN, l’app di streaming che è diventata il punto di riferimento per gli amanti dello sport in Italia. La piattaforma di offre tutta la Serie A fino al 2024 (10 partite su 10 per giornata, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva), tutta la Serie BTK compresi playoff e playout, Europa League e i migliori incontri della Conferenze League oltre ad altri sport come tennis, golf, automobilismo, boxe e altri sui canali Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2.m I pacchetti disponibili sono i seguenti:

Start a 12,99 euro al mese per la visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 4 dispositivi

a per la visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 4 dispositivi Standard a 29,99 euro al mese per la visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 6 dispositivi

a per la visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 6 dispositivi Plus a 44,99 euro al mese per la visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati a due differenti reti domestiche. Si possono registrare fino a 7 dispositivi

Scopri le offerte di DAZN »

DAZN permette di disattivare il vostro abbonamento in ogni momento e senza penali data l’assenza di vincoli ed è supportato da diversi dispositivi (smartphone, tablet, PC, Smart TV, console, Chromecast, etc.). Chi è abbonato a Sky e DAZN può seguire i contenuti dell’app sul televisore dal canale dedicato Zona DAZN al 204. Potete attivarlo comodamente dall’area Il Mio Account del decoder di Sky.