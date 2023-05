L' ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha sospeso il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di acqua, rifiuti, luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) per la popolazione dell'Emilia-Romagna colpita dall’alluvione. Chi può chiedere lo stop alle fatture e come fare su SOStariffe.it , insieme alle migliori offerte di luce e gas del Mercato Libero a maggio 2023 .

Offerte in evidenza Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 741,94 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Via libera dall’ARERA a un provvedimento urgente che sospende il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di acqua, rifiuti, luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate). Lo stop delle fatturazioni sarà a favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione che ha travolto questa regione italiana negli ultimi giorni.

Intanto nel resto della Penisola è caccia alle offerte luce e gas più convenienti grazie ai gestori energetici del Mercato Libero che, anche a maggio 2023, propongono soluzioni vantaggiose per abbassare i costi di elettricità e metano. Per saperne di più c’è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Per una panoramica delle alternative disponibili, clicca sul bottone verde qui sotto:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Stop alle bollette in Emilia Romagna: che cosa prevede il provvedimento

LE DOMANDE LE RISPOSTE Che cosa prevede il provvedimento urgente a favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna? ARERA ha stabilito la sospensione del pagamento delle bollette di luce, acqua, gas emesse o da emettere dal 1° maggio 2023 Quanti sono i Comuni interessati da questo provvedimento? Non c’è ancora una lista definitiva dei Comuni nei quali sarà applicato questo provvedimento Che cosa succede per le morosità? In queste zone coinvolte dal provvedimento non sarà applicata la disciplina per la sospensione per morosità (anche per morosità antecedenti il 1° maggio 2023)

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha approvato la delibera 216/2023/R/com che riguarda tutte le utenze nei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi dal 1° maggio che hanno causato vittime, migliaia di sfollati, esondazioni di fiumi, frane e ingenti danni in Emilia-Romagna. ARERA inoltre fa sapere che toccherà alle autorità competenti identificare i Comuni coinvolti dal provvedimento.

“Tra le fatturazioni sospese – si legge in una nota di ARERA – rientrano tutte quelle emesse o da emettere con scadenza a partire dal 1° maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti dai venditori o dai gestori del Servizio Idrico Integrato per allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro”.

In aggiunta, ARERA comunica che “per garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, non si applicherà la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla medesima data del 1° maggio 2023”.

Nuovi interventi dell’Autorità potranno prevedere anche:

l’introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti;

agevolazioni anche di natura tariffaria;

eventuali deroghe dal rispetto degli obblighi di cui alla regolazione vigente a favore degli operatori colpiti dagli eventi in argomento.

Infine, i venditori e gestori che erogano i servizi pubblici sopra richiamati potranno offrire ulteriori agevolazioni più favorevoli, in linea con quanto disposto dalla delibera ARERA.

Bollette luce e gas: le migliori offerte del Mercato Libero a Maggio 2023

La sospensione del pagamento delle bollette è un salvagente per le famiglie dell’Emilia-Romagna colpite dall’emergenza maltempo. Tuttavia, i clienti domestici che, nelle altre zone d’Italia, continueranno a ricevere le fatture di energia e metano, possono trovare nel Mercato Libero un valido alleato per tagliare le spese legate alla propria fornitura di luce e gas.

Ma come individuare la soluzione più vantaggiosa per il proprio profilo di consumo tra le numerose offerte luce e gas attivabili nel Mercato Libero a maggio 2023? Gli esperti di SOStariffe.it consigliano, prima di sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura, di:

conoscere il costo unitario dell’energia elettrica e del gas (espressi in costo kWh e costo metano al metro cubo ) proposto dal nuovo fornitore: più questa cifra è bassa , più la spesa per la materia prima è contenuta, a parità di consumi;

dell’energia elettrica e del gas (espressi in e ) proposto dal nuovo fornitore: più questa cifra , più la spesa per la materia prima è contenuta, a parità di consumi; valutare tra una tariffa a prezzo bloccato (uno “scudo” contro i rincari) o a prezzo variabile (prezzi più bassi della materia prima, bollette meno care. E viceversa. In base all’andamento del mercato);

(uno “scudo” contro i rincari) o a (prezzi più bassi della materia prima, bollette meno care. E viceversa. In base all’andamento del mercato); scegliere tra tariffa monoraria (indipendente dagli orari di utilizzo dell’energia) o bioraria (si paga meno la sera, nel weekend e nei festivi) in base ai propri stili di consumo;

(indipendente dagli orari di utilizzo dell’energia) o (si paga meno la sera, nel weekend e nei festivi) in base ai propri stili di consumo; considerare benefit extra concessi dai fornitori all’attivazione delle offerte, come sconti di benvenuto, buoni Amazon, accesso gratuito a servizi aggiuntivi.

Oltre al comparatore per offerte luce e gas, SOStariffe.it mette anche a disposizione un servizio di consulenza gratuito, disponibile al numero 02 5005 111. Un consulente qualificato accompagnerà l’utente nella scelta delle tariffe migliori da attivare per alleggerire le bollette.