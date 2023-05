È un momento per passare a PosteMobile : l'operatore di telefonia mobile, infatti, ha esteso l'iniziativa WOW Week fino al prossimo 12 di giugno . Per le prossime due settimane, quindi, passare a PosteMobile conviene di più con la possibilità di attivare un'offerta completa con una spesa di appena 8 euro al mese e attivazione gratuita . Vediamo i dettagli completi in merito all'iniziativa.

PosteMobile rinnovala WOW Week: offerta speciale per tutti anche a Giugno 2023

Fino al prossimo 12 di giugno è possibile sfruttare la promozione WOW Week di PosteMobile. L’operatore virtuale con il maggior numero di clienti in Italia (la rete utilizzata è la Vodafone) propone un’offerta speciale, Creami Extra WOW Week 100, disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero di telefono, e con attivazione e SIM gratis. Per sfruttare l’offerta della WOW Week di PosteMobile è possibile accedere al sito dell’operatore e completare una veloce procedura di attivazione, con consegna gratuita della SIM.

WOW Week di PosteMobile: ecco l’offerta valida fino al 12 giugno 2023

Fino al prossimo 12 giugno 2023 è possibile attivare l’offerta Creami Extra WOW Week 100. La promozione speciale lanciata da PosteMobile include:

minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G+ fino a 300 Mbps di velocità massima in download

fino a 300 Mbps di velocità massima in download tutti i servizi accessori (Ti cerco, Richiama ora, avviso di chiamata, controllo del credito residuo) già inclusi senza costi aggiuntivi

La promozione prevede un costo periodico di 8 euro al mese con addebito sul credito residuo. Per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero, l’offerta è disponibile con attivazione e SIM gratis. Per completare la sottoscrizione dell’offerta è necessario effettuare solo una prima ricarica di 20 euro (il credito ricaricato sarà utilizzato per coprire il costo mensile della tariffa, senza spese iniziali di alcun tipo).

Come sottolineato in precedenza, Creami Extra WOW Week 100 è disponibile fino al prossimo 12 di giugno, solo tramite attivazione online sfruttando il link qui di sotto.

Le altre offerte di PosteMobile

OFFERTE MINUTI, SMS E GIGA COSTO Creami Extra WOW 15O minuti e SMS illimitati

150 GB 8,99 €/mese 300% minuti e SMS a consumo

300 GB 8,99 €/mese Creami Extra WOW 300 minuti e SMS illimitati

300 GB 11,99 €/mese

PosteMobile propone una gamma di offerte molto articolata e ricca di opzioni. In questo momento, tra le tariffe su cui puntare, troviamo Creami Extra WOW 150. Quest’offerta è pensata per gli utenti che hanno bisogno di un bundle dati più ricco rispetto all’offerta vista in precedenza. Scegliendo questa tariffa, infatti, si avrà a disposizione:

minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G+

Il costo è di 8,99 euro al mese con attivazione di 10 euro. L’offerta è attivabile direttamente online.

C’è anche Creami Extra WOW 300. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati

300 GB in 4G+

Quest’offerta, la più completa della gamma PosteMobile, presenta un costo di 11,99 euro al mese con un costo di attivazione di 10 euro.

Per gli utenti che non hanno bisogno di minuti e SMS senza limiti ma solo di traffico dati c’è 300%. L’offerta propone:

minuti e SMS a consumo

300 GB in 4G+

Il costo della tariffa è di 8,99 euro al mese con attivazione di 10 euro.

Offerta PosteCasa UltraVeloce: la fibra ottica a prezzo ridotto a Giugno 2023

Oltre alle offerte di telefonia mobile, continua la promozione dedicata alla fibra di PosteCasa, la divisione dell’operatore che si occupa del settore delle offerte Internet casa. In questo momento, infatti, è possibile attivare PosteCasa UltraVeloce Start con un prezzo scontato di 23,90 euro al mese. La promozione, che prevede una spesa iniziale di 39 euro una tantum, include:

una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Giga in download ; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione può avvenire tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega

tramite ; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione può avvenire tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega il modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito

L’offerta, disponibile per tutti i nuovi clienti, è attivabile tramite il link qui di sotto.

