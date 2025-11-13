Stop al telemarketing selvaggio: cosa cambierà dal 19 novembre

di Matteo Testa

Il filtro dell’AGCOM per dire stop al telemarketing dal 19 novembre 2025 verrà esteso anche alle chiamate moleste da numeri mobili oltre che fissi. Scopri come proteggerti dalle truffe

Stop al telemarketing: le novità di novembre 2025
  1. L’AGCOM approva un filtro anti-spoofing contro le chiamate moleste con numerazioni straniere mascherate da italiane
  2. Il filtro dal 19 agosto è operativo sulle chiamate da fisso
  3. Dal 19 novembre l’utilizzo verrà estero anche alle chiamate da mobile
Stop al telemarketing selvaggio: cosa cambierà dal 19 novembre

Il 19 novembre 2025 sarà un giorno fondamentale per dire stop al telemarketing. In questa data infatti verrà ulteriormente ampliata l’applicazione del filtro anti-spoofing voluto dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) per contrastare le telefonate moleste, in particolare quelle provenienti dall’estero ma mascherate come se il numero fosse italiano.

Cliccando sul tasto di seguito avete la possibilità di confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile con il comparatore di SOStariffe.it

Stop al telemarketing: cosa cambia dal 19 novembre 2025

Il progetto finalizzato allo stop al telemarketing è iniziato il 19 agosto con l’approvazione della delibera n. 106/25/CONS dell’AGCOM e una prima stretta contro le chiamate indesiderate a partire dalle numerazioni fisse. Il 19 novembre il filtro verrà esteso anche ai numeri mobili per ampliare e rendere più efficace e pervasiva la protezione nei confronti degli utenti, bombardati ogni giorno da chiamate per proporre commerciali, contratti o presunti investimenti finanziari. Il filtro anti-spoofing dovrà essere adottato da tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile entro 90 giorni, pena una sanzione fino a 1 milione di euro.

Lo spoofing è una pratica che prevede di mascherare il CLI (Calling Line Identification), ovvero i dati che identificano chi effettua una chiamata. Nella sostanza si tratta di falsificare il numero di telefono del mittente della comunicazione facendolo apparire come un contatto reale e affidabile. A tale scopo spesso la numerazione presenta caratteristiche simile a quello di un cellulare italiano.

Lo spoofing viene utilizzato non solo dagli operatori di telemarketing ma anche come strumento per frodi e truffe. Sono infatti numerosi i casi in cui il numero visualizzato sullo schermo dello smartphone è studiato per assomigliare a quello di un banca, un ente pubblico o addirittura delle forze dell’ordine allo fine di indurre l’utente a fornire dati personali, informazioni sensibili e bancarie. Per rendere ancora più credibile la chiamata spesso la voce dall’altro capo della cornetta è registrata o generata tramite l’intelligenza artificiale.

Il nuovo strumento contro lo spoofing, che ricordiamo nella fase iniziale ha filtrato solo le chiamate provenienti dall’estero con false numerazioni fisse italiane, stando ai dati dell’AGCOM dal 19 agosto all’11 settembre sono state filtrate 43 milioni di telefonate, con una media di 1,3 milioni di blocchi al giorno. L’AGCOM lo ritiene un ottimo risultato, considerando che rappresenta il 5,74% del totale delle chiamate ricevute dagli italiani nel periodo preso in esame.

Nella nuova fase che partirà dal 19 novembre, invece, il filtro anti-spoofing verrà esteso anche alle chiamate da numeri mobili. Il Codacons stima che ogni anno in Italia vengano effettuate 15 miliardi di chiamate indesiderate.

Siamo molto soddisfatti dei primi risultati del filtro anti-spoofing imposto con la delibera 106/25 dall’Autorità (AGCOM). – ha commentato Leonardo Papagni, presidente di AssoCall, associazione aderente a Confcommercio che rappresenta i principali operatori di call center in Italia – Abbiamo sempre sostenuto questa soluzione tecnologica e il primo bilancio mostra dati incoraggianti che dimostrano come, nonostante la strada sia ancora lunga, è necessario continuare ad aver fiducia e che non è un barbatrucco. Come Associazione abbiamo preso parte ai lavori del tavolo tecnico e da anni sosteniamo con forza quella che consideriamo una vera e propria battaglia di civiltà contro la pirateria telefonica. Il nostro impegno, infatti, è sempre stato rivolto a tutelare sia il consumatore che le aziende del settore che rappresentiamo, che operano in modo trasparente e professionale nel rispetto delle regole“.

Stop al telemarkeing: alcuni consigli per proteggersi dalle truffe

Uno degli strumenti per bloccare le chiamate dai call center è quello di iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni. Questo servizio è del tutto gratuito e vi permette di annullare i consensi all’utilizzo dei dati personali da parte dalle aziende di telemarketing. Iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni comunque non risolve del tutto il problema delle chiamate moleste, in quanto tecnicamente è possibile aggirare il blocco tramite lo spoofing.

In ogni caso potete iscrivervi al Registro Pubblico delle Opposizioni nelle seguenti modalità:

  • Chiamando il numero verde 800 957 766 da fisso o 06 42986411 su cellulare
  • Via email ad abbonati.rpo@fub.it
  • Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito www.registrodelleopposizioni.it

Se avete dubbi sul fatto che la chiamata arrivi da un call, dovete fare attenzione ad alcuni indicatori. Il primo è il numero di telefono. Se il prefisso è straniero è probabile che si tratti di un tentativo di contatto a scopo di telemarketing. Lo stesso vale se presenta ripetizioni numeriche con sequenze ripetute (come 1234-1234) o molto riconoscibili (come 1212-3434).

Nel caso in cui abbiate già accettato alla chiamata, dovete fare attenzione se c’è un ritardo nell’inizio della conversazione o sentite rumori di fondo tipici di un ufficio affollato. È probabile che si tratti di un call center anche quando l’interlocutore sembra leggere un copione scritto, facendo pause innaturali o ripetendo le stesse frasi meccanicamente.

Nelle chiamate di telemarketing spesso la conversazione inizia con domande generiche per verificare l’identità del destinatario come “sto parlando con il proprietario di casa” o “è lei il titolare della contratto di rete fissa?“. Attenzione poi a non confermare dati personali o informazioni sensibili.

In ogni caso prima di accettare qualsiasi offerta proposta al telefono è sempre opportuno effettuare prima un controllo con il proprio operatore.

Alcune offerte mobile a basso prezzo di novembre 2025

Offerte convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Super Mobile Smart di Optima Mobile
  • 4,95 €/mese
  • Attivazione a 9,90 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • Opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese ma primo mese gratis
Very 5,99 di Very Mobile
  • 5,99 €/mese per sempre
  • Attivazione gratis
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps
  • Full Speed 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese ma primo mese gratis
Spusu 200 XL 5G
  • 7,89 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90 €
  • minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G + 400 GB di riserva

Se state cercando un’offerta mobile a basso prezzo, con meno di 8 euro al mese potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 200 GB in 5G alla massima velocità. In alcuni casi, poi, l’attivazione è gratis.

Per mantenere il vostro numero di telefono nel passaggio a un nuovo gestore potete richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Ecco quindi alcune delle offerte mobile più convenienti sul comparatore di SOStariffe.it:

Super Mobile Smart di Optima Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone
  •  1 GB per navigare in roaming in Ue
  • 5 euro di ricarica per ogni amico che passa a Optima Mobile

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro una tantum, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis.

Attiva Super Mobile Smart »

Attivando l’opzione 5G potete navigare in 5G fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,95 euro al mese ma con primo mese gratis.

Very 5,99 di Very Mobile

  • minuti e SMS illimitati
  • 150 GB in 5G fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre
  • 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre acquistandola entro il 13/11/25, salvo ulteriori proroghe, e include anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

L’offerta è disponibile solo con richiesta di portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce e altri.

Attivando l’opzione Full Speed 5G la navigazione diventa in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 99 cent al mese ma con primo mese gratis. La stessa funzione è inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi e altri vantaggi come sconti e promozioni sempre al costo di 99 cent al mese, acquistandola entro il 3/12/25, ma con primo mese gratis.

Attiva Very 5G 5,99 »

Spusu 200 XL 5G

  • minuti illimitati e 500 SMS
  • 1.000 minuti dall’Italia all’Ue e Uk
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre
  • 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso
  • 9,95 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete cambiare offerta una volta al mese o richiedere un’eSIM anche online. La promozione è disponibile, salvo proroghe, fino al 30/11/25.

I Giga di riserva non hanno scadenza e si possono utilizzare a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dal piano.

Scopri le offerte di Spusu »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
