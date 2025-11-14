Moto GP a Valencia: quando si corre e come vedere la gara in TV e streaming

NOW TV
di Matteo Testa

Scopri orari e dove seguire prove, qualifiche, sprint e gara per il Gran Premio di Valencia e le migliori offerte per vedere tutta la Moto GP in streaming e in TV

In 30 sec.
GP di Valencia di Moto GP: gli orari e dove vederlo
  • La gara dalle 14:00 di domenica 16 novembre
  • Potete vederlo su Sky Sport o NOW
  • Confronta le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it
Moto GP a Valencia: quando si corre e come vedere la gara in TV e streaming

La Moto GP chiude la stagione 2024-2025 con il Gran Premio di Valencia sul Circuito Ricardo Tormo. Se non volete perdervi la gara, la soluzione migliore per vedere la Moto GP in streaming, quindi senza abbonarvi alla pay TV, è attivare il Pass Sport di NOW. Cliccando sul tasto di seguito potete acquistare in pochi passi il vostro abbonamento a partire da 19,99 euro al mese e iniziare subito la visione.

Attiva Sport di NOW »

Moto GP in streaming: orari e dove vederla a novembre 2025

Sky si è assicurato i diritti per trasmettere tutta la Moto GP oltre alle gare di Moto 2, Moto 3 e tutti i round della World Superbike. Il GP di Valencia sarà disponibile sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 4K (213) o in streaming su NOW.

Alla telecronaca come sempre Guido Meda e Mauro Sanchini con gli aggiornamenti dalla pista di Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Approfondimenti pre e post gara affidati a Vera Spadini.

In alternativa è possibile vedere in chiaro e in diretta le qualifiche e la sprint oltre alla gara in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

Di seguito gli orari del weekend di Moto GP:

Venerdì 14 novembre

  • Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1
  • Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1
  • Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 13.10: Paddock Live
  • Ore 13.15: Moto3 – Pre-qualifiche
  • Ore 14: Moto2 – Pre-qualifiche
  • Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live Show
  • Ore 16.45: Talent Time

Sabato 15 novembre

  • Ore 8.35: Moto3 – prove libere 2
  • Ore 9.20: Moto2 – prove libere 2
  • Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2
  • Ore 10.45: MotoGP – qualifiche (anche in diretta su TV8)
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 12.45: Moto 3 – qualifiche
  • Ore 13.40: Moto2 – qualifiche
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.55: MotoGP – Sprint (anche in diretta su TV8)
  • Ore 15.45: Paddock Live Show
  • Ore 16.30: Talent Time

Domenica 16 novembre

  • Ore 9.35: MotoGP – Warm Up
  • Ore 10: MotoGP Rider Fan ParadeOre 10.30: Paddock Live
  • Ore 11: Moto3 – gara
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.15: Moto2 – gara
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: Grid
  • Ore 14: MotoGP – gara (differita su TV8 alle 16:00)
  • Ore 15: Zona Rossa
  • Ore 16: Race Anatomy MotoGP
  • Ore 18.30: MotoGP Awards

Moto GP in streaming: le migliori offerte di novembre 2025

Con il Pass Sport di NOW potete vedere non solo tutte le gare di Moto GP in streaming ma anche molto altro sport come:

  • tutte le gare di Formula 1
  • Tennis internazionale (inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile)
  • il basket con NBA (inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026), la Serie A – LBA,EuroLeague e BKT EuroCup
  • 3 partire di Serie A per giornata fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato
  • tutta la Serie C Sky Wifi (inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia)
  • UEFA Champions League fino al 2026 (con 185 partite su 203 a stagione)
  • UEFA Europa League
  • UEFA Europa Conference League
  • una selezione di partite di Premier League fino al 2028, Ligue 1 e di Bundesliga fino al 2025

Il prezzo è di 29,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa, potete attivare l’offerta da 19,99 euro al mese per un anno (12 mesi al prezzo di 8) ma con vincolo di permanenza minima di 12 mesi.

Attivando l’opzione Premium dal costo di 5 euro al mese avrete inclusi anche la visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.

Attiva Sport di NOW »

La funzione Pause&Rewind consente di mettere in pausa la trasmissione su tutti i canali live e tornare indietro fino alle 2 ore precedenti. Con Restart, invece, potete far ripartire un programma dall’inizio anche sui canali in chiaro. NOW dispone anche della funzione download per rivedere anche offline i vostri contenuti preferiti, dopo averli scaricati sul vostro dispositivo, anche offline senza una connessione Internet attiva.

Ad ogni profilo di NOW si possono abbinare fino a sei differenti terminali in contemporanea. La visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, Mac e tablet. Per una visione in alta qualità dei contenuti, NOW consiglia di dotarsi di una connessione a Internet con una velocità di almeno 2,5 Mbps in download.

L’offerta di Sky

Gli appassionati di Moto GP possono in alternativa attivare un abbonamento a Sky per vedere programmi di successo come Bruno Barbieri – 4 Hotel, la nuova edizione di X Factor e Masterchef (dall’11 dicembre) oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The White Queen, It: Welcome to Derry, Accused – Sotto processo e All her fault (dal 23 novembre) insieme a produzioni originali come The Iris Affair – Missione ad alto rischio, M – Il figlio del secolo e Call My Agent Italia.

Cliccando sul tasto di seguito verrete re-indirizzati sul sito di Sky per attivare l’offerta Sky TV & Netflix a partire da 14,99 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,99 euro al mese, in esclusiva online per il Black Friday fino al . Per vedere la Moto GP dovrete poi cliccare “Acquista online” per aggiungere il pacchetto Sky Sport al prezzo scontato di 22,90 euro al mese, invece di 26,90 euro al mese. Sky TV + Netflix + Sky Sport costa quindi a partire da 37,89 euro al mese per 18 mesi.

Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi.

Attiva Sky TV & Netflix »

Nell’abbonamento è incluso un piano Netflix Standard con pubblicità. Il pacchetto Sky Sport, invece, oltre alla Moto GP permette di vedere anche Champions League, Europa League, Conference League, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.

Con l’app Sky Go potete poi accedere sul vostro dispositivo mobile (smartphone, tablet, etc.) a tutti i contenuti dei principali canali della pay TV anche fuori casa.

Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito o addebito su conto corrente. Le transazioni sono protette da crittografia dati SSL.

Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche:

  • Sky Cinema e Paramount+ incluso per 6 mesi, poi si rinnova 24,99 euro al mese per 12 mesi
  • Sky Calcio a 8 euro al mese per vedere 3 partite di Serie A per giornata con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato (tra cui 4 scontri diretti tra le “big”), tutta la Serie C fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga
  • Sky Kids a 5 euro al mese
  • Sky Ultra HD a 5 euro al mese
Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Moto GP a Valencia: quando si corre e come vedere la gara in TV e streaming
NOW TV
angle-right
Stop al telemarketing selvaggio: cosa cambierà dal 19 novembre
Telefonia Mobile
angle-right
Satispay: le ultime novità tra pagamento in 3 rate e salvadanaio remunerato
Conti Correnti
angle-right
Bonus Elettrodomestici, finalmente si parte: ecco quando e come richiederlo
Energia
angle-right
CoopVoce: le ultime sul passaggio alla rete Vodafone e sulle offerte 5G
CoopVoce
angle-right
DAZN in offerta con Carta Giovani Nazionale: ecco la promo
DAZN
angle-right
Le offerte Internet casa senza telefono di novembre 2025
Internet Casa
angle-right
Le migliori offerte per telefonia mobile di novembre 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Le offerte luce e gas a prezzo fisso di Novembre 2025
Energia
angle-right
Telefonia mobile: la fusione WindTre – Iliad è un'ipotesi concreta?
Iliad
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a novembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a novembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di novembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.