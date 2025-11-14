Scopri orari e dove seguire prove, qualifiche, sprint e gara per il Gran Premio di Valencia e le migliori offerte per vedere tutta la Moto GP in streaming e in TV

Moto GP a Valencia: quando si corre e come vedere la gara in TV e streaming

La Moto GP chiude la stagione 2024-2025 con il Gran Premio di Valencia sul Circuito Ricardo Tormo. Se non volete perdervi la gara, la soluzione migliore per vedere la Moto GP in streaming, quindi senza abbonarvi alla pay TV, è attivare il Pass Sport di NOW. Cliccando sul tasto di seguito potete acquistare in pochi passi il vostro abbonamento a partire da 19,99 euro al mese e iniziare subito la visione.

Attiva Sport di NOW »

Moto GP in streaming: orari e dove vederla a novembre 2025

Sky si è assicurato i diritti per trasmettere tutta la Moto GP oltre alle gare di Moto 2, Moto 3 e tutti i round della World Superbike. Il GP di Valencia sarà disponibile sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 4K (213) o in streaming su NOW.

Alla telecronaca come sempre Guido Meda e Mauro Sanchini con gli aggiornamenti dalla pista di Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Approfondimenti pre e post gara affidati a Vera Spadini.

In alternativa è possibile vedere in chiaro e in diretta le qualifiche e la sprint oltre alla gara in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

Di seguito gli orari del weekend di Moto GP:

Venerdì 14 novembre

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: Paddock Live

Ore 13.15: Moto3 – Pre-qualifiche

Ore 14: Moto2 – Pre-qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 15 novembre

Ore 8.35: Moto3 – prove libere 2

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 2

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche (anche in diretta su TV8)

(anche in diretta su TV8) Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: Moto 3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: MotoGP – Sprint (anche in diretta su TV8)

(anche in diretta su TV8) Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Domenica 16 novembre

Ore 9.35: MotoGP – Warm Up

Ore 10: MotoGP Rider Fan ParadeOre 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP – gara (differita su TV8 alle 16:00)

(differita su TV8 alle 16:00) Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Ore 18.30: MotoGP Awards

Moto GP in streaming: le migliori offerte di novembre 2025

Con il Pass Sport di NOW potete vedere non solo tutte le gare di Moto GP in streaming ma anche molto altro sport come:

tutte le gare di Formula 1

Tennis internazionale (inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile)

(inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile) il basket con NBA (inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026), la Serie A – LBA , EuroLeague e BKT EuroCup

(inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026), la , e 3 partire di Serie A per giornata fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato

fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tutta la Serie C Sky Wifi (inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia)

(inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia) UEFA Champions League fino al 2026 (con 185 partite su 203 a stagione)

fino al 2026 (con 185 partite su 203 a stagione) UEFA Europa League

UEFA Europa Conference League

una selezione di partite di Premier League fino al 2028, Ligue 1 e di Bundesliga fino al 2025

Il prezzo è di 29,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa, potete attivare l’offerta da 19,99 euro al mese per un anno (12 mesi al prezzo di 8) ma con vincolo di permanenza minima di 12 mesi.

Attivando l’opzione Premium dal costo di 5 euro al mese avrete inclusi anche la visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.

Attiva Sport di NOW »

La funzione Pause&Rewind consente di mettere in pausa la trasmissione su tutti i canali live e tornare indietro fino alle 2 ore precedenti. Con Restart, invece, potete far ripartire un programma dall’inizio anche sui canali in chiaro. NOW dispone anche della funzione download per rivedere anche offline i vostri contenuti preferiti, dopo averli scaricati sul vostro dispositivo, anche offline senza una connessione Internet attiva.

Ad ogni profilo di NOW si possono abbinare fino a sei differenti terminali in contemporanea. La visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, Mac e tablet. Per una visione in alta qualità dei contenuti, NOW consiglia di dotarsi di una connessione a Internet con una velocità di almeno 2,5 Mbps in download.

L’offerta di Sky

Gli appassionati di Moto GP possono in alternativa attivare un abbonamento a Sky per vedere programmi di successo come Bruno Barbieri – 4 Hotel, la nuova edizione di X Factor e Masterchef (dall’11 dicembre) oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The White Queen, It: Welcome to Derry, Accused – Sotto processo e All her fault (dal 23 novembre) insieme a produzioni originali come The Iris Affair – Missione ad alto rischio, M – Il figlio del secolo e Call My Agent Italia.

Cliccando sul tasto di seguito verrete re-indirizzati sul sito di Sky per attivare l’offerta Sky TV & Netflix a partire da 14,99 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,99 euro al mese, in esclusiva online per il Black Friday fino al . Per vedere la Moto GP dovrete poi cliccare “Acquista online” per aggiungere il pacchetto Sky Sport al prezzo scontato di 22,90 euro al mese, invece di 26,90 euro al mese. Sky TV + Netflix + Sky Sport costa quindi a partire da 37,89 euro al mese per 18 mesi.

Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi.

Attiva Sky TV & Netflix »

Nell’abbonamento è incluso un piano Netflix Standard con pubblicità. Il pacchetto Sky Sport, invece, oltre alla Moto GP permette di vedere anche Champions League, Europa League, Conference League, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.

Con l’app Sky Go potete poi accedere sul vostro dispositivo mobile (smartphone, tablet, etc.) a tutti i contenuti dei principali canali della pay TV anche fuori casa.

Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito o addebito su conto corrente. Le transazioni sono protette da crittografia dati SSL.

Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche:

Sky Cinema e Paramount+ incluso per 6 mesi , poi si rinnova 24,99 euro al mese per 12 mesi

, poi si rinnova 24,99 euro al mese per 12 mesi Sky Calcio a 8 euro al mese per vedere 3 partite di Serie A per giornata con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato (tra cui 4 scontri diretti tra le “big”), tutta la Serie C fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di Premier League , Ligue 1 e Bundesliga

a per vedere con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato (tra cui 4 scontri diretti tra le “big”), fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di , e Sky Kids a 5 euro al mese

a Sky Ultra HD a 5 euro al mese

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

« notizia precedente Stop al telemarketing selvaggio: cosa cambierà dal 19 novembre notizia successiva »