- La gara dalle 14:00 di domenica 16 novembre
- Potete vederlo su Sky Sport o NOW
Scopri orari e dove seguire prove, qualifiche, sprint e gara per il Gran Premio di Valencia e le migliori offerte per vedere tutta la Moto GP in streaming e in TV
La Moto GP chiude la stagione 2024-2025 con il Gran Premio di Valencia sul Circuito Ricardo Tormo. Se non volete perdervi la gara, la soluzione migliore per vedere la Moto GP in streaming, quindi senza abbonarvi alla pay TV, è attivare il Pass Sport di NOW. Cliccando sul tasto di seguito potete acquistare in pochi passi il vostro abbonamento a partire da 19,99 euro al mese e iniziare subito la visione.
Sky si è assicurato i diritti per trasmettere tutta la Moto GP oltre alle gare di Moto 2, Moto 3 e tutti i round della World Superbike. Il GP di Valencia sarà disponibile sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 4K (213) o in streaming su NOW.
Alla telecronaca come sempre Guido Meda e Mauro Sanchini con gli aggiornamenti dalla pista di Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Approfondimenti pre e post gara affidati a Vera Spadini.
In alternativa è possibile vedere in chiaro e in diretta le qualifiche e la sprint oltre alla gara in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.
Di seguito gli orari del weekend di Moto GP:
Con il Pass Sport di NOW potete vedere non solo tutte le gare di Moto GP in streaming ma anche molto altro sport come:
Il prezzo è di 29,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa, potete attivare l’offerta da 19,99 euro al mese per un anno (12 mesi al prezzo di 8) ma con vincolo di permanenza minima di 12 mesi.
Attivando l’opzione Premium dal costo di 5 euro al mese avrete inclusi anche la visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.
La funzione Pause&Rewind consente di mettere in pausa la trasmissione su tutti i canali live e tornare indietro fino alle 2 ore precedenti. Con Restart, invece, potete far ripartire un programma dall’inizio anche sui canali in chiaro. NOW dispone anche della funzione download per rivedere anche offline i vostri contenuti preferiti, dopo averli scaricati sul vostro dispositivo, anche offline senza una connessione Internet attiva.
Ad ogni profilo di NOW si possono abbinare fino a sei differenti terminali in contemporanea. La visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, Mac e tablet. Per una visione in alta qualità dei contenuti, NOW consiglia di dotarsi di una connessione a Internet con una velocità di almeno 2,5 Mbps in download.
Gli appassionati di Moto GP possono in alternativa attivare un abbonamento a Sky per vedere programmi di successo come Bruno Barbieri – 4 Hotel, la nuova edizione di X Factor e Masterchef (dall’11 dicembre) oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The White Queen, It: Welcome to Derry, Accused – Sotto processo e All her fault (dal 23 novembre) insieme a produzioni originali come The Iris Affair – Missione ad alto rischio, M – Il figlio del secolo e Call My Agent Italia.
Cliccando sul tasto di seguito verrete re-indirizzati sul sito di Sky per attivare l’offerta Sky TV & Netflix a partire da 14,99 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,99 euro al mese, in esclusiva online per il Black Friday fino al . Per vedere la Moto GP dovrete poi cliccare “Acquista online” per aggiungere il pacchetto Sky Sport al prezzo scontato di 22,90 euro al mese, invece di 26,90 euro al mese. Sky TV + Netflix + Sky Sport costa quindi a partire da 37,89 euro al mese per 18 mesi.
Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi.
Nell’abbonamento è incluso un piano Netflix Standard con pubblicità. Il pacchetto Sky Sport, invece, oltre alla Moto GP permette di vedere anche Champions League, Europa League, Conference League, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.
Con l’app Sky Go potete poi accedere sul vostro dispositivo mobile (smartphone, tablet, etc.) a tutti i contenuti dei principali canali della pay TV anche fuori casa.
Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito o addebito su conto corrente. Le transazioni sono protette da crittografia dati SSL.
Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche: