C’è un conto deposito che si sta ritagliando uno spazio da protagonista del mercato: si tratta di ContoTe che oggi rappresenta il prodotto giusto per chi è alla ricerca di un prodotto di risparmio in grado di garantire un guadagno elevato nel lungo periodo , anche grazie al bonus rappresentato dall’imposta di bollo a carico della banca.

ContoTe è il conto deposito proposto da Tyche Bank, una “contemporary bank” che nasce dalla fusione di due realtà, Tyche e BCP e che si sta ritagliando uno spazio da protagonista sul mercato bancario italiano. Il conto deposito rappresenta il fiore all’occhiello dei prodotti proposti dall’istituto.

Per i risparmiatori che scelgono oggi ContoTe c’è la possibilità di ottenere un tasso annuo lordo fino al 3,2% e, nello stesso tempo, beneficiando del vantaggio rappresentato dall’assenza dell’imposta di bollo (pari allo 0,2% dell’importo depositato) che sarà a carico della banca.

Si tratta del prodotto più conveniente nel settore dei conti deposito per i risparmiatori alla ricerca di un conto in grado di garantire un guadagno nel lungo periodo considerando le proposte disponibili su SOStariffe.it. Il tasso massimo del 3,2%, infatti, è disponibile con un deposito a 60 mesi che prevede una liquidazione trimestrale degli interessi.

Il conto proposto da Tyche Bank non è l’unica opzione da considerare per chi è alla ricerca di un nuovo conto deposito in grado di offrire un tasso vantaggioso. Per un quadro aggiornato delle opzioni più interessanti è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto.

ContoTe: quanto si guadagna con il conto deposito di Tyche Bank

Per i risparmiatori, ContoTe è disponibile con varie opzioni di durata. È possibile scegliere un deposito a:

6 mesi con interessi al 2,3%

12 mesi con interessi al 2,6%

18 mesi con interessi al 2,8%

24 mesi con interessi al 2,8%

36 mesi con interessi al 2,8%

48 mesi con interessi al 2,95%

60 mesi con interessi al 3,2%

Si tratta di opzioni per un deposito vincolato. È anche possibile optare per un deposito non vincolato: sulla giacenza libera, infatti, la banca garantisce un tasso dello 0,75%. Le percentuali indicate si riferiscono sempre al tasso annuo lordo.

Ecco qual è il guadagno netto con ContoTe nell’ipotesi di un deposito di 30.000 euro:

6 mesi: 253,20 euro

12 mesi: 577,20 euro

18 mesi: 929,85 euro

24 mesi: 1.243,20 euro

36 mesi: 1.933,16 euro

48 mesi: 2.621,39 euro

60 mesi: 3.553,95 euro

Tra le caratteristiche di ContoTe di Tyche Bank troviamo:

l’ imposta di bollo a carico della banca , con il risparmiatore che non deve pagare lo 0,2% sull’importo depositato

gli interessi vengono accreditati con cadenza trimestrale posticipata

non c'è possibilità di svincolo per i depositi vincolati

per i depositi vincolati ContoTe non prevede alcun costo aggiuntivo

I depositi sono al sicuro grazie alla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) che tutela il risparmiatore fino a 100.000 euro

Per accedere al conto deposito di Tyche Bank è sufficiente seguire una semplice procedura online. L’apertura di ContoTe può avvenire tramite il box riportato qui di sotto. L’apertura può avvenire anche con SPID o CIE.

Le alternative per un conto deposito a novembre 2025

Consultando il comparatore di SOStariffe.it è possibile trovare nuove opzioni vantaggiose per un conto deposito. Ecco qual è il tasso massimo a cui è possibile puntare in questo momento per varie durate:

6 mesi con interessi al 4% scegliendo ING (deposito non vincolato)

12 mesi con interessi al 3% scegliendo ViviBanca (deposito vincolato)

18 mesi con interessi al 3,1% scegliendo ViviBanca (deposito vincolato)

24 mesi con interessi al 3,25% scegliendo ViviBanca (deposito vincolato)

36 mesi con interessi al 3,5% scegliendo Banca AideXa (deposito svincolabile)

48 mesi con interessi al 2,95% scegliendo ContoTe (deposito vincolato)

60 mesi con interessi al 3,2% scegliendo ContoTe (deposito vincolato)

Per scegliere il conto deposito da aprire oggi basta seguire il link qui di sotto.

