ContoTe: interessi al 3,2% per 5 anni e nessuna imposta di bollo per il conto deposito

Conti deposito
di Davide Raia

C’è un conto deposito che si sta ritagliando uno spazio da protagonista del mercato: si tratta di ContoTe che oggi rappresenta il prodotto giusto per chi è alla ricerca di un prodotto di risparmio in grado di garantire un guadagno elevato nel lungo periodo, anche grazie al bonus rappresentato dall’imposta di bollo a carico della banca.

In 30 sec.
ContoTe di Tyche Bank: 
  • si tratta di un conto deposito vincolato con interessi liquidati ogni tre mesi
  • il conto permette di ottenere un tasso annuo lordo fino al 3,2% per un deposito di 60 mesi
  • l'imposta di bollo è a carico della banca
ContoTe: interessi al 3,2% per 5 anni e nessuna imposta di bollo per il conto deposito

ContoTe è il conto deposito proposto da Tyche Bank, una “contemporary bank” che nasce dalla fusione di due realtà, Tyche e BCP e che si sta ritagliando uno spazio da protagonista sul mercato bancario italiano. Il conto deposito rappresenta il fiore all’occhiello dei prodotti proposti dall’istituto.

Per i risparmiatori che scelgono oggi ContoTe c’è la possibilità di ottenere un tasso annuo lordo fino al 3,2% e, nello stesso tempo, beneficiando del vantaggio rappresentato dall’assenza dell’imposta di bollo (pari allo 0,2% dell’importo depositato) che sarà a carico della banca.

Si tratta del prodotto più conveniente nel settore dei conti deposito per i risparmiatori alla ricerca di un conto in grado di garantire un guadagno nel lungo periodo considerando le proposte disponibili su SOStariffe.it. Il tasso massimo del 3,2%, infatti, è disponibile con un deposito a 60 mesi che prevede una liquidazione trimestrale degli interessi.

Per accedere alla promozione e aprire ContoTe basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui Conto Te di Tyche Bank »

Il conto proposto da Tyche Bank non è l’unica opzione da considerare per chi è alla ricerca di un nuovo conto deposito in grado di offrire un tasso vantaggioso. Per un quadro aggiornato delle opzioni più interessanti è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto.

Scegli qui il nuovo Conto Deposito »

ContoTe: quanto si guadagna con il conto deposito di Tyche Bank

Per i risparmiatori, ContoTe è disponibile con varie opzioni di durata. È possibile scegliere un deposito a:

  • 6 mesi con interessi al 2,3%
  • 12 mesi con interessi al 2,6%
  • 18 mesi con interessi al 2,8%
  • 24 mesi con interessi al 2,8%
  • 36 mesi con interessi al 2,8%
  • 48 mesi con interessi al 2,95%
  • 60 mesi con interessi al 3,2%

Si tratta di opzioni per un deposito vincolato. È anche possibile optare per un deposito non vincolato: sulla giacenza libera, infatti, la banca garantisce un tasso dello 0,75%. Le percentuali indicate si riferiscono sempre al tasso annuo lordo.

Ecco qual è il guadagno netto con ContoTe nell’ipotesi di un deposito di 30.000 euro:

  • 6 mesi: 253,20 euro
  • 12 mesi: 577,20 euro
  • 18 mesi: 929,85 euro
  • 24 mesi: 1.243,20 euro
  • 36 mesi: 1.933,16 euro
  • 48 mesi: 2.621,39 euro
  • 60 mesi: 3.553,95 euro

Tra le caratteristiche di ContoTe di Tyche Bank troviamo:

  • l’imposta di bollo a carico della banca, con il risparmiatore che non deve pagare lo 0,2% sull’importo depositato
  • gli interessi vengono accreditati con cadenza trimestrale posticipata
  • non c’è possibilità di svincolo per i depositi vincolati
  • ContoTe non prevede alcun costo aggiuntivo
  • I depositi sono al sicuro grazie alla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) che tutela il risparmiatore fino a 100.000 euro

Per accedere al conto deposito di Tyche Bank è sufficiente seguire una semplice procedura online. L’apertura di ContoTe può avvenire tramite il box riportato qui di sotto. L’apertura può avvenire anche con SPID o CIE.

Apri qui Conto Te di Tyche Bank »

Le alternative per un conto deposito a novembre 2025

Consultando il comparatore di SOStariffe.it è possibile trovare nuove opzioni vantaggiose per un conto deposito. Ecco qual è il tasso massimo a cui è possibile puntare in questo momento per varie durate:

  • 6 mesi con interessi al 4% scegliendo ING (deposito non vincolato)
  • 12 mesi con interessi al 3% scegliendo ViviBanca (deposito vincolato)
  • 18 mesi con interessi al 3,1% scegliendo ViviBanca (deposito vincolato)
  • 24 mesi con interessi al 3,25% scegliendo ViviBanca (deposito vincolato)
  • 36 mesi con interessi al 3,5% scegliendo Banca AideXa (deposito svincolabile)
  • 48 mesi con interessi al 2,95% scegliendo ContoTe (deposito vincolato)
  • 60 mesi con interessi al 3,2% scegliendo ContoTe (deposito vincolato)

Per scegliere il conto deposito da aprire oggi basta seguire il link qui di sotto.

Scegli qui il nuovo Conto Deposito »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Bonus Bollette si cambia: addio al contributo straordinario dal 2026
Energia
angle-right
ContoTe: interessi al 3,2% per 5 anni e nessuna imposta di bollo per il conto deposito
Conti deposito
angle-right
Moto GP a Valencia: quando si corre e come vedere la gara in TV e streaming
NOW TV
angle-right
Stop al telemarketing selvaggio: cosa cambierà dal 19 novembre
Telefonia Mobile
angle-right
Satispay: le ultime novità tra pagamento in 3 rate e salvadanaio remunerato
Conti Correnti
angle-right
Bonus Elettrodomestici, finalmente si parte: ecco quando e come richiederlo
Energia
angle-right
CoopVoce: le ultime sul passaggio alla rete Vodafone e sulle offerte 5G
CoopVoce
angle-right
DAZN in offerta con Carta Giovani Nazionale: ecco la promo
DAZN
angle-right
Le offerte Internet casa senza telefono di novembre 2025
Internet Casa
angle-right
Le migliori offerte per telefonia mobile di novembre 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a novembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a novembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di novembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.