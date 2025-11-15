- si tratta di un conto deposito vincolato con interessi liquidati ogni tre mesi
- il conto permette di ottenere un tasso annuo lordo fino al 3,2% per un deposito di 60 mesi
- l'imposta di bollo è a carico della banca
C’è un conto deposito che si sta ritagliando uno spazio da protagonista del mercato: si tratta di ContoTe che oggi rappresenta il prodotto giusto per chi è alla ricerca di un prodotto di risparmio in grado di garantire un guadagno elevato nel lungo periodo, anche grazie al bonus rappresentato dall’imposta di bollo a carico della banca.
ContoTe è il conto deposito proposto da Tyche Bank, una “contemporary bank” che nasce dalla fusione di due realtà, Tyche e BCP e che si sta ritagliando uno spazio da protagonista sul mercato bancario italiano. Il conto deposito rappresenta il fiore all’occhiello dei prodotti proposti dall’istituto.
Per i risparmiatori che scelgono oggi ContoTe c’è la possibilità di ottenere un tasso annuo lordo fino al 3,2% e, nello stesso tempo, beneficiando del vantaggio rappresentato dall’assenza dell’imposta di bollo (pari allo 0,2% dell’importo depositato) che sarà a carico della banca.
Si tratta del prodotto più conveniente nel settore dei conti deposito per i risparmiatori alla ricerca di un conto in grado di garantire un guadagno nel lungo periodo considerando le proposte disponibili su SOStariffe.it. Il tasso massimo del 3,2%, infatti, è disponibile con un deposito a 60 mesi che prevede una liquidazione trimestrale degli interessi.
Il conto proposto da Tyche Bank non è l’unica opzione da considerare per chi è alla ricerca di un nuovo conto deposito in grado di offrire un tasso vantaggioso. Per un quadro aggiornato delle opzioni più interessanti è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto.
Per i risparmiatori, ContoTe è disponibile con varie opzioni di durata. È possibile scegliere un deposito a:
Si tratta di opzioni per un deposito vincolato. È anche possibile optare per un deposito non vincolato: sulla giacenza libera, infatti, la banca garantisce un tasso dello 0,75%. Le percentuali indicate si riferiscono sempre al tasso annuo lordo.
Ecco qual è il guadagno netto con ContoTe nell’ipotesi di un deposito di 30.000 euro:
Tra le caratteristiche di ContoTe di Tyche Bank troviamo:
Consultando il comparatore di SOStariffe.it è possibile trovare nuove opzioni vantaggiose per un conto deposito. Ecco qual è il tasso massimo a cui è possibile puntare in questo momento per varie durate:
