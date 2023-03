Stangata conti correnti nel 2023: le soluzioni di marzo

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Revolut Standard ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

L’impennata dei prezzi ha colpito anche i conti correnti. Paragonando i costi bancari di febbraio 2022 con quelli di gennaio 2023 emerge un aumento delle spese per i risparmiatori, come mostra l’indagine effettuata dall’Osservatorio SOStariffe.it e ConfrontaConti.it.

Aumenti delle spese fisse e delle commissioni nel 2023

CATEGORIA RISPARMIATORE FEBBRAIO 2022 GENNAIO 2023 VARIAZIONE Single 46 euro 49 euro 8% Coppia 53 euro 66 euro 26% Famiglia 60 euro 76 euro 25% Media 53 euro 64 euro 20%

I costi fissi per la tenuta di un conto corrente e le commissioni applicate alle principali operazioni sono aumentate in media del 7% a gennaio 2023. Per i conti correnti online il rialzo arriva al 26%. Tuttavia rimangono i più convenienti: con un conto 100% digitale si risparmia fino a 129 euro all’anno rispetto a un conto tradizionale.

Più in dettaglio: le banche tradizionali hanno aumentato il canone annuo del +5%, mentre quelle online del +8% nel periodo febbraio 2022-gennaio 2023. Di conseguenza, il conto corrente zero spese è ormai un prodotto sempre più raro.

Così come sono diminuite le opportunità di azzerare il canone annuale, le quali implicano sempre il rispetto di determinate condizioni (per esempio, l’essere clienti under 30). C’è inoltre da osservare che si è verificata una crescita delle commissioni applicate alle operazioni allo sportello, come prelievi, versamenti e bonifici. Ritocchi all’insù che gravano anche sui correntisti che hanno optato per una banca che opera principalmente online.

Lo studio rileva, inoltre, che la spesa bancaria annuale a gennaio 2023 è stata di 131 euro, con un aumento del +7% rispetto alle rilevazioni di febbraio 2022. In termini assoluti, l’incremento medio della spesa è di 9 euro all’anno. Una crescita media dei costi annui che sale al +20% per i conti online, pari a complessivi 64 euro l’anno (più 9 euro rispetto alle rilevazioni del 2022).

È stata stabile invece la spesa per un single: 46 euro l’anno per il proprio conto corrente e tutti i servizi ad esso collegati. Aumenti più evidenti per una coppia e una famiglia, rispettivamente, +26% e +25% su base annua. La spesa media per la famiglia è la più alta ed è pari a 76 euro, con un più 16 euro calcolato sempre su base annua.

Conti correnti: le migliori offerte di marzo 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto BBVA canone annuale gratuito a tempo indeterminato

carta di debito inclusa

deposito senza vincoli con rendimento del 2% annuo

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni 2 Conto Corrente Arancio di ING canone gratuito a tempo indeterminato con “Modulo zero vincoli” per mezzo di accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro

a tempo indeterminato con “Modulo zero vincoli” per mezzo di accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro carta di debito gratuita

rendimento del 3% per i primi 3 mesi, poi tasso dello 0,50%

un modulo di assegni all’anno gratuito

bonifici online senza commissioni

senza commissioni prelievi bancomat gratis 3 My Genius Green di UniCredit canone annuo gratuito

bonifici online gratuiti

giroconti gratuiti

carta di debito inclusa

prelievi gratuiti da ATM di UniCredit

Ecco quali sono le proposte più convenienti selezionate dal tool digitale e gratuito di SOStariffe.it.

Conto BBVA

Formula convenienza: il conto corrente online di BBVA è a zero spese per sempre. La banca multinazionale spagnola offre anche:

Gran Cashback 20% BBVA: il primo mese si recuperano fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico ed è valido sui primi 500 euro del mese;

il primo mese si recuperano fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico ed è valido sui primi 500 euro del mese; Cashback 1% BBVA per i successivi 12 mesi e valido sui primi 250 euro di acquisti al mese;

per i successivi 12 mesi e valido sui primi 250 euro di acquisti al mese; Passaparola si possono ottenere bonus fino a 200 euro massimo se si presentano nuovi clienti alla banca (fino a un massimo di 5 persone): 40 euro per ogni persona che si invita e apre un conto BBVA. La persona invitata riceverà 40 euro.

In totale, BBVA offre rimborsi e omaggi per complessivi 280 euro, mentre il conto si caratterizza per:

carta di debito fisica o digitale con canone annuale gratuito e senza costi di spedizione;

fisica o digitale con canone annuale gratuito e senza costi di spedizione; collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagamenti digitali;

prelievo bancomat a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro;

a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro; zero commissioni per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro e bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro.

BBVA mette a disposizione dei propri clienti anche una serie di servizi pay per-use:

servizio Pay&Plan per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro;

per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro; stipendio accreditato in anticipo sul proprio conto a partire da solo 0,25 euro;

possibilità di pagare online le bollette non domiciliate direttamente dall’App per solo 1,50 euro con PagoPa e con Cbill.

Aprendo il conto BBVA, è possibile anche beneficiare di “Deposito flessibile”, un conto deposito libero con un rendimento del 2% annuo sulla somma depositata e in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali) è garantito comunque un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza. È possibile aprire più depositi simultaneamente, fino a 100.000 euro.

Conto Corrente Arancio di ING

Economico e vantaggioso è anche Conto Corrente Arancio del gruppo bancario olandese ING, che si apre tramite Internet con la firma digitale. Con la formula (a scelta e più ricca di servizi) “Modulo Zero Vincoli”, questo conto è a canone annuo gratuito se si accredita stipendio o pensione o si hanno entrate di almeno 1.000 euro al mese. Senza questi requisiti, si pagano 2 euro di canone al mese. Inoltre, questa offerta si caratterizza per:

gestione del conto da App (con accesso con impronta digitale) oppure dal sito Internet di banca ING;

(con accesso con impronta digitale) oppure dal sito Internet di banca ING; prelievi di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza costi;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono.

I titolari di Conto Corrente Arancio possono avere a disposizione anche una carta per effettuare i pagamenti in base alle proprie esigenze:

carta di debito Mastercard gratuita con pagamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard gratuita con pagamenti con Apple Pay e Google Pay; carta di credito Mastercard Gold con fido di 1.500 euro al mese e con canone di 2 euro al mese . Ma il canone è azzerato in tutti i mesi in cui si spendono almeno 500 euro o si ha un Pagoflex attivo;

Mastercard Gold con fido di al mese e con . Ma il canone è azzerato in tutti i mesi in cui si spendono almeno 500 euro o si ha un Pagoflex attivo; carta prepagata Mastercard virtuale gratuita collegata con Apple Pay e Google Pay (per il rilascio della versione fisica il costo è di 10 euro).

Aprendo Conto Corrente Arancio entro il 31 marzo 2023 e attivandolo entro tale data, si può beneficiare di un rendimento del 3% lordo senza vincoli per i primi 3 mesi fino a 100.000 euro. Dopo i tre mesi, il tasso di interesse sarà pari allo 0,5% annuo lordo.

Conto My Genius Green di UniCredit

Per i risparmiatori a caccia di convenienza, il conto corrente online My Genius Green di UniCredit è un’occasione da prendere al volo in quanto ha il canone annuo gratuito a tempo indeterminato. Si tratta di un prodotto bancario 100% paperless (senza neanche il carnet di assegni) per salvaguardare il Pianeta. Questo conto è gestibile tramite Internet e App grazie al servizio di Banca Multicanale incluso. My Genius Green offre anche:

carta di debito MyOne inclusa ;

; prelievi di contante gratuiti dagli ATM UniCredit;

giroconto gratuito;

bonifici ordinari online senza commissioni.

