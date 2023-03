Scopri le migliori offerte per TIM in viaggio per chiamare e navigare all'estero. Di seguito tutti i dettagli su costi e servizi inclusi a seconda del Paese

TIM in viaggio Pass MONDO: come attivarla a Marzo 2023

Se vi trovate all’estero per un periodo più o meno breve, ad esempio in vacanza o viaggio di lavoro, dovreste valutare di attivare un’offerta di telefonia mobile ad hoc per evitare di spendere troppo. Fuori dall’Italia infatti gli operatori come TIM applicano tariffe a consumo spesso molto onerose, in particolare per quanto riguarda la navigazione su Internet. Attivando una delle offerte TIM in viaggio potete chiamare, inviare SMS o accedere alla Rete a costi più vantaggiosi quando siete fuori dal Paese. Vi ricordiamo comunque che nei Paesi dell’Unione Europea potete utilizzare tutti i minuti e parte del traffico dati incluso come previsto dalla normativa Roaming Like at Home.

Per confrontare le tariffe estero di TIM e degli altri operatori e scoprire quella più conveniente per voi per utilizzare lo smartphone in vacanza o in viaggio di lavoro potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it.

TIM in viaggio: le migliori offerte per chi si trova all’estero di marzo 2023

Offerte TIM per chi è all’estero Minuti e SMS e Navigazione Internet Costi Paesi inclusi TIM in Viaggio Pass MONDO 100 minuti (50 in entrata e 50 in uscita) e 100 SMS + 2 GB in 4G 30 euro per 10 giorni oltre 80 nel mondo TIM in Viaggio Pass 500 minuti (250 in entrata e 250 in uscita) e 500 SMS + 10 GB in 4G 20 euro per 10 giorni Europa, USA, Canada e Brasile TIM in Viaggio Full chiamate a 23 cent al minuto, SMS a 10 cent + 500 MB 3 euro al giorno per la navigazione su Internet Svizzera e Monaco TIM in Viaggio Full chiamate a 16 cent al minuto e 16 cent di scatto alla risposta, SMS a 16 cent + 50 MB 3 euro al giorno per la navigazione su Internet tutto il mondo (esclusi Svizzera e Monaco) TIM Opzione Svizzera 500 minuti (250 in entrata e 250 in uscita) e 50 minuti per chiamare numeri svizzeri dall’Italia + 5 GB in 4G 5 euro al mese Svizzera TIM in Viaggio Internet 4 GB in 4G 25 euro per 10 giorni Europa e USA

A seconda del Paese in cui dovete recarvi avete a disposizione diverse offerte TIM Viaggio tra cui scegliere. Quella che offre la copertura più ampia in termini di nazioni incluse è la seguente:

TIM in Viaggio Pass MONDO include 100 minuti (suddivisi in 50 minuti per quelle ricevute e 50 per quelle effettuate), 100 SMS e 2 GB per navigare in 4G in oltre 80 Paesi nel mondo. Il prezzo è di 30 euro per 10 giorni.

Potete attivare TIM in viaggio PASS MONDO direttamente online sul sito dell’operatore. Di seguito i Paesi inclusi nell’offerta:

A-G G-M N-V 1 Afghanistan

2 Albania

3 Arabia Saudita

4 Argentina

5 Algeria

6 Australia

7 Bahamas

8 Bahrein

9 Barbados

10 Bermuda

11 Bosnia e Erzegovina

12 Botswana

13 Brasile

14 Cambogia

15 Camerun

16 Cayman

17 Cile

18 Cina

19 Colombia

20 Corea del Sud

21 Costa Rica

22 Cuba (fino al 23/4/23)

23 Egitto

24 El Salvador

25 Emirati Arabi Uniti

26 Ecuador

27 Filippine

28 Ghana

29 Giamaica 30 Giappone

31 Giordania

32 Grenada

33 Guam

34 Guatemala

35 Guyana

36 Kenya

37 Kuwait

38 Haiti

39 Hong Kong

40 India

41 Indonesia

42 Iran

43 Isole Fiji

44 Isole Vergini Britanniche

45 Isole Vergini Americane

46 Israele

47 Libano

48 Macao

49 Macedonia

50 Malesia

51 Marocco

52 Mauritius

53 Messico

54 Moldavia

55 Montenegro

56 Montserrat

57 Mozambico 58 Nicaragua

59 Nuova Zelanda

60 Oman

61 Panama

62 Papua Nuova Guinea

63 Paraguay

64 Perù

65 Polinesia Francese

66 Qatar

67 Repubblica Dominicana

68 Russia

69 Seychelles

70 Serbia

71 Singapore

72 St Kittis & Nevis

73 St Lucia

74 St Vincent

75 Sud Africa

76 Suriname

77 Tunisia

78 Tailandia

79 Taiwan

80 Tanzania

81 Turks&Caicos

82 Turchia

83 Ucraina

84 Venezuela

85 Vietnam

Altre offerte interessanti di TIM per chi si trova all’estero sono:

TIM in Viaggio Pass include 500 minuti (suddivisi in 250 minuti per quelle ricevute e 250 per quelle effettuate), 500 SMS e 10 GB per navigare in 4G in Europa, USA, Canada e Brasile . Il prezzo è di 20 euro per 30 giorni . Nel pacchetto è prevista gratuitamente anche la carta di pagamento TIM Pay in collaborazione con Mastercard per ritirare denaro in tutta Europa. La carta vi regala 5 euro e 60 GB.

Se avete esaurito il bundle giornaliero di 50 MB per gli USA e, a seconda del Paese, di 10 MB o 5 MB giornalieri nel resto del mondo, fino alle 23.59 (ora italiana) si applica la tariffa di 1 euro a MB con scatti anticipati da 100 KB negli Stati Uniti o da 2-3 euro al MB con scatti anticipati da 100 KB nel resto del mondo. In Svizzera, Monaco, Is. Jersey, Guernsey, Man, Faroer in caso di esaurimento del bundle giornaliero di 500 MB si applica la tariffa base roaming prevista nel Paese visitato a scatti anticipati di 1 KB.

TIM Opzione Svizzera include 500 minuti (suddivisi in 250 minuti per quelle ricevute e 250 per quelle effettuate) + 50 minuti per chiamare numeri svizzeri dall’Italia e 5 GB per navigare in 4G in Svizzera . Il prezzo è di 5 euro al mese . Nel pacchetto è prevista gratuitamente anche la carta di pagamento TIM Pay in collaborazione con Mastercard per ritirare denaro in tutta Europa. La carta vi regala 5 euro e 60 GB.

Se avete attiva un’offerta TIM il traffico dati incluso in roaming in Ue per le migliori tariffe dell’operatore è il seguente:

1. TIM Power Supreme Web Easy con 8 GB per navigare in roaming. In Italia avete invece minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica. Il primo mese e attivazione sono gratuiti acquistando l’offerta online, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La promozione è riservata a chi arriva alcuni operatori virtuali come Postemobile, Fastweb Mobile, Coop Voce a altri.

2. TIM Power Special Web Easy con 10 GB per navigare in roaming. In Italia avete invece minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica. Il primo mese e attivazione sono gratuiti acquistando l’offerta online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La promozione è riservata a chi arriva alcuni Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati.

3. TIM 5G Power Famiglia in Italia include minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica. Il primo mese e attivazione sono gratuiti acquistando l’offerta online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La promozione è riservata a chi è già cliente di TIM per la rete fissa. Se si disattiva la connessione di casa si hanno solo 5 GB inclusi. Il pagamento con TIM Unica è previsto solo con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

4. TIM Young con 20 GB per navigare in roaming. In Italia avete invece minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti acquistando l’offerta online così come l’attivazione, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La promozione era riservata agli Under 15 e prevede anche l’ascolto di musica su TIMMUSIC senza consumare dati. Si possono poi aggiungere altre opzioni come:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games con più di 200 giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

5. TIM 5G Power Smart con 14 GB per navigare in roaming. In Italia avete invece minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload e accesso prioritario alla rete dell’operatore con TIM Ricarica Automatica. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti acquistando l’offerta online così come l’attivazione, poi si rinnova a 14,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La promozione prevede anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus. Con TIM Unica avete Giga illimitati e la possibilità di acquistare una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese.

