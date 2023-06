Scopri come acquistare le offerte TIM smartphone con la Promo Estate 2x1 . Serve essere clienti dell'operatore per fisso e mobile con TIM Unica Power attiva

In questi giorni TIM propone un’offerta smartphone incluso davvero imperdibile. Fino alla fine di luglio è possibile acquistare a rate senza anticipo due telefoni al prezzo di uno con la Promo Estate 2×1. E’ possibile scegliere tra i migliori modelli di Samsung, Oppo, Motorola e Honor e riceverli comodamente a casa senza costi aggiuntivi. Per potete accedere all’offerta però serve essere clienti dell’operatore per la telefonia mobile e la rete fissa.

TIM smartphone: come attivare la Promo Estate 2×1 a giugno 2023

Promo Estate 2×1, tutti i dettagli In cosa consiste? Permette di acquistare a rate senza anticipo due smartphone al prezzo di uno a rate Come posso attivare la Promo Estate 2×1? Si deve essere clienti di TIM per la rete fissa e mobile con TIM Unica Power attiva Come posso pagare? Si può richiedere un finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%, salvo approvazione) con vincolo di 24 mesi e prima rata dopi 3 mesi. Con il servizio di trade-in TIM Rivaluta Smartphone avete uno sconto sul finanziamento Quanto costa TIM Unica Power? 1,90 €/mese e include altri vantaggi come Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia

Per potete accedere alla Promo Estate 2×1 si deve aver attivato TIM Unica Power, ovvero l’offerta riservata ai clienti di TIM per la rete fissa e la telefonia mobile. Entro il 31/7/23 è possibile acquistare i vostri smartphone anche richiedendo un finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%, salvo approvazione) con vincolo di 24 mesi e prima rata dopo 3 mesi. E’ previsto solo il pagamento con carta di credito dato che le carte prepagate o di debito, anche se abilitate agli acquisti online, non sono accettate. Con il servizio di trade-in TIM Rivaluta Smartphone potete avere uno sconto sul finanziamento facendo valutare un vecchio smartphone e dandolo in permuta all’operatore. La consegna dei telefoni è gratuita e avviene entro pochi giorni lavorativi in tutta Italia.

TIM Unica Power costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, e include anche altri vantaggi come Giga illimitati per tutte le SIM mobili della famiglia (massimo sei anche se non intestate al titolare della rete fissa), 3 mesi di TIMVISION con un piano standard di Netflix (visione in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità) o Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime. Scaduto il periodo promozionale le due offerte si rinnovano rispettivamente a 12,99 euro e 9,99 euro al mese. Avete anche la possibilità di acquistare una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire a 9,99 euro al mese e di usufruire uno sconto del 25% sui gioielli e orologi del catalogo di Daniel Wellington.

Gli smartphone che rientrano nella Promo Estate 2×1 sono:

Xiaomi Redmi Note 12 5G a 10 euro al mese per 30 rate

a 10 euro al mese per 30 rate Oppo A78 5G a 10 euro al mese per 30 rate

a 10 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy A14 5G a 9 euro al mese per 30 rate

a 9 euro al mese per 30 rate Motorola moto g53 5G a 8 euro al mese per 30 rate

a 8 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy A14 a 7 euro al mese per 30 rate

a 7 euro al mese per 30 rate Realme 9 Pro+ 5G a 7 euro al mese per 30 rate

a 7 euro al mese per 30 rate Honor X7a a 6 euro al mese per 30 rate

a 6 euro al mese per 30 rate Motorola moto g13 a 6 euro al mese per 30 rate

Se non rispetta il vincolo previsto da TIM per passaggio ad altro operatore o recesso dall’offerta si dovranno comunque corrispondere all’operatore tutte le rate residue più quella finale. E’ possibile farlo sia in un’unica soluzione sia continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Potete invece esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla consegna del dispositivo e riconsegnarlo insieme a tutti gli accessori originali senza costi aggiuntivi.

TIM smartphone: le migliori offerte di telefonia mobile a cui abbinare uno smartphone a rate a giugno 2023

Offerte mobile di TIM Minuti, SMS e Giga Costo mensile TIM Power Supreme Easy minuti, SMS e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti, SMS e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti, SMS e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

Con le offerte TIM smartphone incluso è possibile abbinare le rate per il telefono a qualsiasi piano di telefonia mobile dell’operatore. Potete ad esempio scegliere tra tantissime offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in tutte le grandi città e località turistiche grazie al Vero 5G. Tra le migliori tariffe oggi disponibili potete attivare:

1. TIM Power Supreme Easy con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con pagamento su credito residuo). Il prezzo è di 7,99 euro al mese ma se acquistate l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratis. Avete inclusi anche 8 GB per navigare in roaming in Ue. Questa tariffa è però disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri. La procedura è comunque gratuita e richiede un massimo di tre giorni lavorativi.

2. TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB). Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma se acquistate l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratis. Questa tariffa è però disponibile solo per chi ha già la rete fissa con TIM.

3. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con pagamento su credito residuo). Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma se acquistate l’offerta online il primo mese per i nuovi clienti è gratis, così come l’attivazione. Avete inclusi anche 20 GB per navigare in roaming in Ue. Questa tariffa è però disponibile solo per gli Under 25 ma si può personalizzare aggiungendo una o più delle seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi al mese a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Se passate a TIM Young tramite un codice fornito da un amico che è già cliente di TIM per il mobile ricevete un bonus di 10 euro e per entrambi Giga illimitati aggiungendo 1,99 euro al mese.

4. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con accesso prioritario alla rete dell’operatore con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 25 GB con pagamento su credito residuo). Il prezzo è di 14,99 euro al mese ma se acquistate l’offerta online il primo mese per i nuovi clienti è gratis, così come l’attivazione. Avete inclusi anche 14 GB per navigare in roaming in Ue. La tariffa prevede anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus.

Le migliori offerte TIM per la linea fissa di giugno 2023

Tutti i dettagli sulle offerte fibra di TIM Premium Base TIM WiFi Power Smart Qual è la velocità di navigazione? fino a 1 Gbps in download in FTTH fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Le chiamate sono incluse? Sì, ma sono a consumo Sì e sono illimitate ma solo con acquisto online È prevista l’attivazione? È inclusa nel prezzo 39,90 € Quanto costa? 25,90 €/mese 30,90 €/mese o 25,90 €/mese per i già clienti mobile

Per poter attivare TIM Unica Power si deve essere clienti dell’operatore per la telefonia mobile e la rete fissa. Se non avete ancora scelto TIM per la connessione di casa c’è un’ampia scelta di offerte fibra ottica a vostra disposizione. L’operatore consente di navigare da 1 Gbps fino a 2,5 Gbps in download e da 300 Mbps a 1 Gbps in upload in oltre 1.500 Comuni in tutta Italia sulla sua rete FTTH (Fiber to the Home). La latenza di appena 6 ms consente poi di lavorare, giocare online e accedere a contenuti in streaming in altissima qualità senza problemi. In alternativa potete attivare un collegamento alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) e navigare fino a 300 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Premium Base include una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH, chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione a 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Si può anche aggiungere un modem TIM Hub+ al costo di 240 euro in un’unica soluzione o suddividendo il costo per il router in rate da 12-24-36-48 mesi.

TIM WiFi Power Smart invece prevede una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+ Executive e la protezione di TIM Safe Web Plus a 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’attivazione è di 39,90 euro. Se però siete già clienti di TIM per la telefonia mobile il prezzo scende a 25,90 euro al mese.

In più, se scegliere di rottamare l’ADSL e un vecchio modem per passare alla fibra fino a 2,5 Gbps avete incluso uno sconto di 120 euro, suddiviso in 5 euro al mese per 24 mesi. Potete anche aggiungere 3 mesi di TIMVISION con incluso un piano standard di Netflix (visione in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità) entro il 24/6/23. L’abbonamento al pacchetto intrattenimento poi si rinnova a 12,99 euro al mese. Con TIM Unica Power attiva, invece, potete avere 3 mesi di TIMVISION con Disney+, che poi si rinnova a 9,99 euro al mese.

