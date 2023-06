Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 716,65 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 904,08 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 786,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

È online, sul sito del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), l’elenco dei venditori di energia elettrica (EVE) ai clienti finali sul Mercato Libero. La lunga lista di fornitori, aggiornata all’8 giugno 2023, comprende non solo brand che operano da tempo nel comparto energetico, ma anche “new entry”, come Fastweb, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia.

Tuttavia, il colosso delle Tlc aveva già esplorato il mercato energetico nel 2022, grazie alla partnership avviata con Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce) per portare luce, gas e Internet ad alta velocità nelle case degli italiani.

Quello delle offerte cosiddette “bundle”, ovvero proposte combinate per la fornitura di energia, gas e Internet in un unico pacchetto, è un terreno su cui le compagnie energetiche stanno aumentando il livello della competizione. Ma quali sono i pacchetti energia + gas + Internet che possono essere attivati a giugno 2023 per centrare l’obiettivo del risparmio e azzerare la burocrazia grazie a un unico contratto?

A questa domanda risponde il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, che propone le tre offerte combinate più vantaggiose a giugno 2023 per chi si stia orientando a sottoscrivere un una sola offerta integrata per illuminare e riscaldare casa, oltre che per navigare dalla propria abitazione a velocità elevate e prezzi competitivi.

Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia

Sorgenia fa camminare a braccetto la convenienza delle tariffe energia e gas alle top performance di navigazione garantite dalla sua fibra. E premia i clienti che si affidano ai suoi servizi garantendo:

80 euro di sconto in bolletta per chi attivi la fornitura di energia e gas;

in bolletta per chi attivi la fornitura di energia e gas; 100 euro di welcome gift per chi, alle forniture luce e metano, affianchi la fibra per navigare in Internet.

Ecco una fotografia completa della promozione:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,150 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 7,60 euro al mese per il primo anno (per la fornitura luce) e 9,50 euro al mese (per i primi 12 mesi), con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 7,60 euro al mese per il primo anno (per la fornitura luce) e 9,50 euro al mese (per i primi 12 mesi), con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; fibra Sorgenia per navigare in Internet da casa a 2,5 Gbps in download su rete FTTH ;

per navigare in Internet da casa a su rete ; attivazione gratuita della fibra Sorgenia per chi sia già cliente luce e gas;

possibilità di accumulare sconti aggiuntivi portando amici e conoscenti in Sorgenia: 25 euro per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura;

gestione della fornitura in completa autonomia grazie all’App My Sorgenia.

La “famiglia tipo” che volesse attivare la promozione luce e gas di Sorgenia spenderebbe 59,94 euro al mese per la fornitura di energia elettrica e 134,91 euro al mese per quella del gas. Il canone mensile della fibra Sorgenia è pari a 21,90 euro al mese per il primo anno, poi 26,90 euro al mese;

Luce e Gas Flex di Illumia

La bolognese Illumia assicura ai propri clienti la fornitura di luce e gas e la fibra ultraveloce a prezzi competitivi a giugno 2023. Ecco i dettagli della promozione elencati di seguito:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,100 €/Smc di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (per la fornitura luce) e 11 euro di contributo fisso per quella del gas;

fibra Illumia: navigazione con velocità di download fino a 1 Gbps e 300 Mbps in upload su rete FTTH ;

e 300 Mbps in upload su rete ; attivazione gratuita della fibra a casa per chi sia già cliente luce e gas Illumia (anziché 39,90 euro);

della fibra a casa per chi sia già cliente luce e gas Illumia (anziché 39,90 euro); modem gratuito per i primi 12 mesi, poi scatta un canone mensile di 2,99 euro al mese;

App Illumia per avere informazioni sulla fornitura in palmo di mano.

Luce Flex di Illumia costerebbe alla “famiglia tipo” 64,15 euro al mese. Maggiori informazioni al link qui sotto:

Gas Flex di Illumia, invece, avrebbe un impatto mensile di 140,20 euro sul budget della “famiglia tipo”. Per saperne di più, ecco il link di riferimento:

Per la fibra di Illumia, la spesa mensile è pari a 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 26,99 euro al mese. Per saperne di più, ecco il link di riferimento:

Flex Luce e Gas di Enel Energia

Anche Enel Energia propone una soluzione “bundle” che comprende sia la fornitura di energia elettrica, sia quella del gas, sia la connessione alla Rete dalla propria abitazione. Ecco un quadro sintetico delle condizioni tariffarie offerte:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,059 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,200 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per costi di commercializzazione: 1o euro al mese per fornitura (la spesa complessiva è di 120 euro all’anno a fornitura);

per fornitura (la spesa complessiva è di 120 euro all’anno a fornitura); Enel Fibra , per navigare in Internet fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH al costo di 22,90 euro al mese ;

, per navigare in Internet fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH al costo di ; attivazione gratuita di Enel Fibra e bonus di 2 euro al mese per i primi 12 mesi;

e per i primi 12 mesi; sconti e bonus con il programma fedeltà ENELPREMIA WOW! ;

; possibilità di scegliere l’offerta trioraria, per pagare meno l’energia elettrica nelle fasce orarie serali e notturne, nei fine settimana e nei giorni festivi.

Per saperne di più sulla promozione luce di Enel Energia, il cui impatto sul budget della “famiglia tipo” è pari a 79,63 euro al mese, il link di riferimento è il seguente:

Un quadro completo della promozione gas di Enel, che farebbe ricevere alla “famiglia tipo” bollette mensili del metano di 146,47 euro al mese, è disponibile cliccando sul pulsante verde:

Al link di seguito è disponibile una panoramica dell’offerta fibra di Enel, che costa 22,90 euro al mese:

