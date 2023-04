La nuova offerta Sky disponibile fino al prossimo 23 aprile per tutti i nuovi clienti è da cogliere al volo: il bundle con Sky TV, Sky Cinema, Netflix (piano Standard) e Paramount+ viene ora proposto al prezzo scontato di 19,90 euro al mese . Si tratta, quindi, di un'occasione molto interessante per accedere ad un'offerta completa di intrattenimento ad un prezzo davvero contenuto. Vediamo i dettagli completi della promozione.

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

C’è tempo fino al prossimo 23 di aprile per sfruttare la nuova offerta di Sky che permette l’accesso a tutto l’intrattenimento di Sky. Poter contare su Sky TV, e quindi su tutti gli show e le serie TV disponibili sulla piattaforma, Netflix, Sky Cinema e su Paramount+ in un’unica offerta e ad un prezzo fortemente scontato è un’occasione da cogliere al volo. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire una semplice procedura online.

Sky TV, Sky Cinema, Netflix e Paramount+ in un’unica offerta a 19,90 euro al mese

NUOVA OFFERTA SKY TUTTI I DETTAGLI Cosa include Sky TV

Sky Cinema

Netflix con Piano Standard

Parmaount+

Sky Go Quanto costa 19,90 euro al mese Quanto scade Disponibile fino al prossimo 23 aprile Come attivarla Attivazione online tramite il sito Sky

La nuova offerta Sky mette a disposizione tanti contenuti ad un prezzo davvero contenuto. L’offerta in questione include:

Sky TV con accesso completo a tutti gli show e alle serie TV presenti su Sky

con accesso completo a tutti gli show e alle serie TV presenti su Sky Sky Cinema con accesso completo a tutti i canali dedicati al cinema

con accesso completo a tutti i canali dedicati al cinema Netflix con piano Standard (2 accessi alla piattaforma e contenuti in Full HD)

con piano Standard (2 accessi alla piattaforma e contenuti in Full HD) Paramount+

Sky Go per guardare i contenuti del proprio abbonamento Sky anche su PC, smartphone e tablet

per guardare i contenuti del proprio abbonamento Sky anche su PC, smartphone e tablet Sky On Demand con un ricco catalogo di contenuti on demand

L’offerta proposta da Sky presenta un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi con un risparmio netto rispetto al prezzo di listino di 48 euro ed anche rispetto alle normali promozioni proposte da Sky. Di solito, infatti, Sky TV + Netflix è attivabile come bundle unico a 19,90 euro. Con quest’offerta, invece, si accede, senza costi aggiuntivi, anche a Sky Cinema e Paramount+.

Da notare, inoltre, che non ci sono vincoli di permanenza a fine periodo promozionale. Attivando quest’offerta, una volta terminato il periodo di prezzo scontato, sarà possibile passare ad un’altra offerta Sky a prezzo scontato oppure disattivare l’abbonamento senza penali, con la massima libertà per l’utente che potrà scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità del momento. Scegliendo Sky Q via Internet è previsto un costo di attivazione di 9 euro.

Per attivare la nuova offerta c’è tempo fino al prossimo 23 di aprile. Basta raggiungere il sito Sky, tramite il link qui di sotto e avviare la procedura di sottoscrizione scegliendo Acquista ora oppure scegliere l’opzione Ti chiamiamo noi, per attivare l’offerta con il supporto di un operatore Sky (con la possibilità, eventualmente, di aggiungere pacchetti aggiuntivi oppure abbinare uno dei TV Sky Glass).

Attiva la nuova offerta Sky a 19,90 euro »

Le altre offerte Sky di Aprile 2023

La nuova promozione dedicata a Sky TV e Sky Cinema non è l’unica proposta Sky del momento: a disposizione dei nuovi clienti, infatti, ci sono diverse altre proposte. Tra le offerte da segnalare c’è Sky TV + Sky Calcio. Il bundle dedicato a chi vuole unire intrattenimento e calcio (con tutte le partite di Serie A trasmesse su Sky, tutta la Serie B e i campionati esteri) è disponibile a prezzo scontato.

L’offerta in questione, infatti, prevede un costo di appena 14,90 euro al mese per 18 mesi. Anche in questo caso, non ci sono vincoli da applicare all’abbonamento, con la possibilità, eventualmente, di aggiungere ulteriori pacchetti per completare la promozione. Per accedere a quest’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Attiva Sky TV + Sky Calcio »

Da notare che è ancora disponibile la promozione Prova Sky Q a 9 euro. L’offerta in questione consente l’accesso a:

Sky TV

Sky Cinema

Sky Sport

Sky Calcio

Sky Kids

Netflix

La promozione prevede un accesso illimitato all’offerta Sky completa di tutti i pacchetti al costo di 9 euro per 30 giorni. Terminato il periodo promozionale, sarà possibile scegliere se attivare un nuovo abbonamento o meno, valutando quali pacchetti aggiungere scegliendo le offerte più vantaggiose del momento.

Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto.

Prova Sky Q a 9 euro »