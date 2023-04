Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 958,80 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 873,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Quali sono i fornitori energetici del Mercato Libero che, ad aprile 2023, aiutano i consumatori a spendere meno in bolletta? Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, abbiamo individuato le soluzioni per illuminare casa più competitive attualmente disponibili per una “famiglia tipo” che consumi (in media) 2.700 kWh di energia nell’arco di un anno.

Prima di tracciare un identikit delle promozioni più vantaggiose, è bene ricordare che non esistono offerte più economiche in assoluto. Alcune tariffe del Mercato Libero sono convenienti per le famiglie “affamate” di elettricità, ma in sovrapprezzo per chi di energia ne consuma poco, e viceversa. Ecco perché il consumo annuo diventa un dato fondamentale da conoscere prima di avviare la comparazione delle tariffe.

Una volta a conoscenza di questa informazione (sempre consultabile in bolletta oppure calcolabile impostando i filtri integrati del comparatore), basta inserirla nel tool di SOStariffe.it. In pochi secondi, quest’ultimo elaborerà il dato e restituirà un elenco delle offerte luce più vantaggiose per il profilo di consumo inserito, con dettagli su prezzi e servizi offerti. Se convinti, si potrà anche procedere alla sottoscrizione dell’offerta scelta “atterrando” direttamente sul sito del fornitore.

Luce: i top fornitori di energia elettrica del Mercato Libero ad Aprile 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,14638 €/kWh 73,03 euro al mese 2 Argos Luce Variabile 0,14838 €/kWh 79,52 euro al mese 3 Pulsee Luce Relax Index 0,13638 €/kWh 80,16 euro al mese

Ecco i brand dell’energia che il comparatore di SOStariffe.it ha fatto salire sul podio della convenienza ad aprile 2023. Essi propongono soluzioni luce (tutte a prezzo indicizzato, cioè con accesso alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso) che risultano vantaggiose per una famiglia “tipo” che, in un anno, contabilizzi 2.700 kWh sul proprio contatore.

Coloro che volessero calcolare il consumo di elettricità del proprio nucleo familiare nell’arco di 12 mesi, possono farlo in pochi click grazie al comparatore di SOStariffe.it: basta cliccare sul widget che si trova qui sotto e impostare i filtri integrati nel comparatore sulla base degli elettrodomestici più utilizzati in casa per avere subito il polso della quantità di kilowattora consumati e delle migliori offerte luce attivabili in questo periodo.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio

Come accennato poco sopra, essendo queste offerte collegate al PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è l’indice riferimento per la vendita dell’elettricità all’ingrosso, il prezzo luce indicato in tabella si riferisce al valore del PUN a marzo 2023 (l’ultimo a disposizione), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo stabilito da fornitore a fornitore.

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Sorgenia è annoverata tra i top fornitori di aprile 2023 perché propone una materia prima dal prezzo contenuto, assicura uno sconto in bolletta per i nuovi clienti che attivino contestualmente una doppia fornitura luce e gas e introduce uno sconto fedeltà sul contributo fisso per spese di commercializzazione.

Ecco l’identikit dettagliata dell’offerta:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno;

di contributo al consumo per il primo anno; contributo fisso per costi di commercializzazione: 7,60 euro al mese per il primo anno, con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

fino al 20% per gli anni successivi; bonus di 80 euro per i clienti che sottoscrivano in contemporanea sia la fornitura luce sia quella del gas con Sorgenia;

per i clienti che sottoscrivano in contemporanea sia la fornitura luce sia quella del gas con Sorgenia; Beyond Energy gratuito: è il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’energia elettrica in casa e ridurre i consumi;

gratuito: è il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’energia elettrica in casa e ridurre i consumi; 10% di sconto sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ app MyNextMove di Sorgenia;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ di Sorgenia; programma fedeltà Greeners per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta;

per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta; possibilità di accumulare sconti aggiuntivi portando amici e conoscenti in Sorgenia: 25 euro per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura;

per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura; energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

Grazie alla sua promozione luce, Sorgenia invierebbe alla “famiglia tipo” bollette dall’importo di 73,03 euro al mese. Per saperne di più, segui il link:

Luce Variabile di Argos

Con 20 anni di attività alle spalle nel comparto energetico, oltre 160 mila clienti e più di 50 negozi tra Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia, Argos conquista il secondo gradino del podio della convenienza grazie alla seguente offerta luce (in esclusiva web):

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,012 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per spese di commercializzazione: 6,67 euro al mese, per una spesa complessiva di 80 euro all’anno;

per una spesa complessiva di 80 euro all’anno; possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria : la prima fa pagare l’energia indipendentemente dalle ore di utilizzo, mentre la seconda prevede fasce orarie in cui l’elettricità costa meno;

: la prima fa pagare l’energia indipendentemente dalle ore di utilizzo, mentre la seconda prevede fasce orarie in cui l’elettricità costa meno; possibilità di scelta dell’opzione Energia Verde (prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento;

(prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento; due opzioni di pagamento della bolletta: domiciliazione bancaria o bollettino postale.

La “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa soluzione luce di Argos dovrebbe mettere a budget una spesa mensile di 79,52 euro al mese. Clicca sul pulsante verde qui sotto per maggiori informazioni sull’offerta:

Luce Relax Index di Pulsee

Pulsee, il marchio 100% digitale di Axpo Italia, entra nella rosa dei fornitori di luce più economici di aprile 2023 per le seguenti ragioni:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; sconto del 20% sul contributo fisso mensile a copertura delle spese di commercializzazione: da 15 euro a 12 euro al mese, con un risparmio di 3 euro ogni 30 giorni (la spesa annua per questa voce della bolletta è pari a 144 euro);

sul contributo fisso mensile a copertura delle spese di commercializzazione: da 15 euro a 12 euro al mese, con un risparmio di ogni 30 giorni (la spesa annua per questa voce della bolletta è pari a 144 euro); App Pulsee Energy per gestire la propria fornitura da remoto.

Con energia green, questa soluzione luce può essere anche personalizzata con l’opzione Cost Sharing: al costo di 1,50 euro in più al mese, i coinquilini possono ricevere bollette con importi già ripartiti.

L’attivazione di questa soluzione costerebbe alla “famiglia tipo” 80,16 euro al mese per le bollette della luce. Un quadro completo della promozione è disponibile cliccando al link di seguito:

