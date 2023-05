Scopri come avere Sky Glass a partire da 11,90 euro al mese per 48 rate più 25 euro di anticipo o con uno sconto fino a 200 euro pagando in un'unica soluzione

Sky Glass è l’innovativa TV di Sky ottimizzata per la visione dei contenuti della pay TV grazie a un sistema audio e video di ultima generazione. Non solo, potete vedere anche tutti i canali del digitale terrestre con il nuovo standard DVB-T2 e accedere alle vostre app di streaming preferite come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, DAZN e altre. Fino a giugno avete la possibilità di avere Sky Glass a un prezzo ancora più vantaggioso, sia con pagamento a rate che in un’unica soluzione. Ecco le migliori offerte di Sky con TV abbinata.

Sky Glass: caratteristiche tecniche e funzioni

Sky Glass, caratteristiche tecniche Display Schermo 4K Quantum Dot con HDR – Dolby Vision, HDR10, HLG Dimensioni Dimensione senza stand (LxAxP): 43″ > 96.25 x 62.86 x 4.77cm

55″ > 123.09 x 78.06 x 4.77cm

65″ > 144.98 x 90.37 x 4.77cm Dimensione con stand (LxAxP): 43″ > 96.25 x 63.69 x 21.1cm

55″ > 123.09 x 78.89 x 24.8cm

65″ > 144.98 x 91.20 x 28.8cm Peso Senza supporto TV: 43″ > 14 kg

55″ > 23 kg

65″ > 28 kg Con supporto TV: 43″ > 19 kg

55″ > 28 kg

65″ > 35 kg Audio Altoparlanti 3.1.2 output, sub-woofer 2x con formato audio Dolby Atmos e potenza fino a 215W Connettività Connettività Internet in Wi-Fi o Ethernet (velocità minima raccomandata fino a 10 Mbps per la visione in HD e fino a 25 Mbps per quella in Ultra HD) Funzionalità Decoder integrato e nessuna parabola Consumi 43″ > 66 kWh/1000h

55″ > 77 kWh/1000h

65″ > 85 kWh/1000h

Sky Glass dispone di uno schermo 4K HDR da 8,3 milioni di pixel e più di un miliardo di colori con tecnologia Quantum Dot e definizione Ultra HD per immagini sempre nitide, precise e reali. La tecnologia Intelligent Zonal ottimizza in modo dinamico aree specifiche all’interno delle immagini per rendere i neri ancora più neri e i colori chiari maggiormente luminosi.

La scocca di Sky Glass è realizzata con materiali di prima qualità come alluminio anodizzato e rete acustica intrecciata. La cornice è in tono coordinato gli speaker si possono personalizzare con apposite cover. Non ci sono grovigli di cavi, solo una presa e il telecomando. La staffa di montaggio è già integrata nella TV, la prima ad essere certificata come prodotto Carbon Neutral da Climate Impact Partners, e si adatta al muro o su un supporto in tinta a seconda dei vostri desideri.

A livello audio integra 6 potenti speaker, progettati per indirizzare l’audio verso l’alto e frontalmente per creare un effetto Dolby Atmos a 360° che arriva alle orecchie in modo naturale e riempie tutta la stanza. I bassi sono profondi e la qualità del suono è ancora più alta grazie a un sub-woofer che permette di evitare l’acquisto di una sound bar. Non servono cavi, casse esterne o telecomandi per questa esperienza sonora immersiva.

Sky Glass dispone di diverse funzioni interessanti a partire dai comandi vocali. Il televisore è infatti in grado di trovare un programma, a prescindere dal canale, semplicemente dicendo il titolo di un film o il nome di un attore. Potete anche creare una playlist personale dove salvare i vostri contenuti preferiti che potete aggiornare cliccando sul tasto + del telecomando. Con Sky Glass con la funzione Restart potete far ripartire un programma già iniziato anche in diretta. Sky Glass poi si aggiorna in automatico grazie al sistema operativo Entertainment OS.

Sky Glass viene consegnato fino all’ingresso di casa nel suo imballaggio e l’acquisto e senza interessa e con una garanzia legale di 2 anni. Potete aggiungere anche un decoder Sky Stream per fruire del servizio opzionale Sky Glass Multiscreen, che consente di vedere i contenuti del vostro abbonamento in diverse stanze della casa.

Sky Glass: le offerte per averlo a prezzo scontato

Le offerte di Sky Prezzo di Sky Glass Costo per la pay TV Prova Sky Q con Sky TV e Netflix (Intrattenimento Plus), Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio e Sky Sport nessuna promozione 9,99 € per 30 giorni Sky TV + Sky Calcio con 3 partite di Serie A per giornata, Serie BTK, Premier League, Ligue 1 e Bundesliga

nessuna promozione 14,90 €/mese per 18 mesi, poi 30 €/mese Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix) sconto fino a 200 euro pagando in un’unica soluzione fino al 15/6/23 19,90 €/mese per 18 mesi, poi 30 €/mese Sky TV + Netflix + Cinema a partire da 11,90 €/mese per 48 rate a tasso zero + 25 euro di anticipo (invece di 125 euro) fino al 11/6/23 19,90 €/mese per 18 mesi, poi 34 €/mese Sky TV + Sky Sport con Champions League, Europa League, Conference League, Formula 1, Moto GP, ATM Masters 1000 e altri sport nessuna promozione 30,90 €/mese per 18 mesi, poi 45 €/mese

Sky TV e Netflix (Intrattenimento Plus) per avere oltre alla pay TV anche un abbonamento standard all’app di streaming e vedere i contenuti in HD fino a due dispositivi in contemporanea senza pubblicità a 19,90 euro al mese per 18 mesi con profilo Sky Smart e pagamento carta di credito/addebito su conto corrente bancario, poi 30 euro al mese. Con questa offerta avete un sconto fino a 200 euro per l’acquisto di Sky Glass in un’unica soluzione. La promozione è valida fino al 15/6/23. Con Sky Go potete accedere ai principali canali della pay TV anche in mobilità. Attivazione a partire da 9 euro con Sky Q via Internet.

In alternativa potete scegliere di avere un abbonamento Base a Netflix (visione in HD su uno schermo alla volta) a 19,90 euro al mese per 18 mesi, poi 30 euro al mese, o Premium (visione 4K+HDR su 4 schermi alla volta) a 27,90 euro al mese per 18 mesi, poi 38 euro al mese.

Con Sky TV avete incluse le produzioni di Sky Original, serie TV e show per tutta la famiglia come Cucine da Incubo, 4 Hotel, Erry Mason, la seconda stagione di Christian e quella finale di Succession, documentari e news. In più avete incluso il piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ per 12 mesi senza costi aggiuntivi.

Scegliendo il pagamento a rate per l’acquisto della TV potete avere invece un prezzo più favorevole con l’offerta Sky TV + Netflix + Cinema a 14,90 euro al mese per 18 mesi con profilo Sky Smart, poi 34 euro al mese, fino all’11/6/23. Sky Cinema con Paramount+ costa 5 euro al mese, invece di 14 euro al mese, per i primi 18 mesi.​​

Sky Cinema include oltre 200 prime visioni all’anno, il meglio del cinema italiano e internazionale e produzioni originali come The Portable Door, The Hanging Sun, A Good Person, Operation Fortune, I Delitti del Bar Lume e After Yang.

Riassumendo i costi per Sky Glass sono i seguenti:

Sky Glass da 43″ (108 cm) a:

11,90 euro al mese per 48 rate a tasso zero + 25 euro di anticipo (invece di 125 euro)

a tasso zero + di anticipo (invece di 125 euro) 47,60 euro al mese per 12 rate a tasso zero + 25 euro di anticipo (invece di 125 euro)

a tasso zero + di anticipo (invece di 125 euro) In un’unica soluzione a 497 euro invece di 697 euro

Sky Glass da 55″ (139 cm) a:

17,90 euro al mese per 48 rate a tasso zero + 35 euro di anticipo

a tasso zero + di anticipo 71,60 euro al mese per 12 rate a tasso zero + 35 euro di anticipo

a tasso zero + di anticipo In un’unica soluzione a 745 euro invece di 995 euro

Sky Glass da 65″ (164 cm) a:

23,90 euro al mese per 48 rate a tasso zero + 45 euro di anticipo

a tasso zero + di anticipo 95,60 euro al mese per 12 rate a tasso zero + 45 euro di anticipo

a tasso zero + di anticipo In un’unica soluzione a 999 euro invece di 1.293 euro

Sky Glass è disponibile nei colori bianco ceramica, rosa champagne, verde alpino, blu oceano e nero antracite.

Altri pacchetti di Sky interessanti sono:

Prova Sky Q a 9 euro per provare per 30 giorni tutti i contenuti i pacchetti: Sky TV e Netflix (Intrattenimento Plus), Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio e Sky Sport

Sky TV + Sky Calcio a 14,90 euro al mese per 18 mesi con profilo Sky Smart, poi 30 euro al mese. Avete inclusi anche 3 partite di Serie A TIM fino al 2024 per ogni giornata (il match di sabato alle 20:45, della domenica di 12:30 e del lunedì alle 20:45), Premier League, Bundesliga e Ligue 1 fino al 2024/2025, Serie BTK e (380 partite con playoff e playout fino al 2024) e le news sportive di Sky Sport 24. Attivazione a partire da 9 euro con Sky Q via Internet.

Sky TV + Sky Sport a 30,90 euro al mese per 18 mesi con profilo Sky Smart, poi 45 euro al mese. Avete inclusi anche UEFA Champions League (121 partite su 137 a stagione) fino a 2023/2o24, Formula 1, MotoGP, World SuperBike, i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Wimbledon sul canale Sky Sport Tennis, 500 partite di basket europeo e internazionale (NBA, EuroLeague ed EuroCup), golf, atletica, rugby e altri sport oltre a un buono regalo da 75 euro per gli acquisti su Amazon.it. Attivazione a partire da 9 euro con Sky Q via Internet.

All’abbonamento alla pay TV potete aggiungere anche l’offerta fibra ottica di Sky per navigare fino a 1 Gbps in download sulla rete FTTH o 200 Mbps in download su quella FTTC a 19,99 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, insieme a Sky + Sky Cinema a 14,90 euro al mese, invece di 39 euro al mese, o Sky TV + Sky Sport a 14,90 euro al mese, invece di 45 euro al mese. Attivazione a 29 euro una tantum, invece di 49 euro.

