Samsung Galaxy S23 con WindTre: le offerte a rate di maggio 2023

Samsung Galaxy S23 è il prodotto di punta del produttore coreano e tra i modelli più richiesti dagli utenti. Per avere Samsung Galaxy S23 con WindTre al giusto prezzo potete attivare una delle sue offerte smartphone incluso. WindTre dispone di promozioni per tutti i gusti.

Per attivarle comodamente online potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro strumento gratuito consente di confrontare le proposte dei maggiori gestori con pochi clic e di avere una panoramica completa e dettagliata su servizi inclusi e prezzi in modo da scegliere la migliore in base alle vostre particolari esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla in poco tempo cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore dove completare l’acquisto.

Samsung Galaxy S23: caratteristiche tecniche e differenze tra i modelli

Caratteristiche tecniche Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ Samsung Galaxy S23 Ultra Schermo 6.1″ Dynamic AMOLED 2X (2340 x 1080), FHD+ 6.6″ Dynamic AMOLED 2X (2340 x 1080), FHD+ 6.8″ Dynamic AMOLED 2X (3088X1440), QHD+ Dimensioni 146.3×70.9×7.6mm 157.8 x 76.2 x 7.6 mm 163.4 x 78.1 x 8.9 mm Peso 168 g 195 g 233 g Fotocamera principale 50MP + 10MP + 12MP 50MP + 10MP + 12MP 200MP + 10MP + 12MP + 10MP Fotocamera frontale 12MP 12MP 12MP Processore Qualcomm SM8550 (8CORE 3.36GHz/2.8GHz/2.0GHz) Qualcomm SM8550 (8CORE 3.36GHz/2.8GHz/2.0GHz) Qualcomm SM8550 (8CORE 3.36GHz/2.8GHz/2.0GHz) RAM 8 GB 8 GB 8 GB/12 GB Memoria 128 GB/256 GB 256 GB/512 GB 256 GB/512 GB Batteria 3900 mAh con ricarica Ultra – Rapida 45W 4700 mAh con ricarica Ultra – Rapida 45W 5000mAh con ricarica Ultra – Rapida 45W SIM Dual SIM + eSIM Dual SIM + eSIM Dual SIM + eSIM Altre funzioni – – S-Pen integrata

Samsung Galaxy S23 è dotato di un processore Snapdragon che è il più potente mai montato suo smartphone della linea top di gamma di Samsung. Le funzionalità migliorate del chip hanno permesso di ottimizzare e rendere impeccabile ogni attività, dal gioco online allo streaming, senza però prosciugare la batteria. Lo smartphone poi ha introdotto un nuovo standard per foto e video, anche di notte. L’AI migliorata di Nightography mantiene nitidi i dettagli, così le foto e i video anche in condizioni di scarsa luminosità saranno brillanti e colorati dal tramonto dall’alba.

Samsung Galaxy S23 Ultra integra anche la S Pen, il pennino digitale di ultima generazione per evidenziare informazioni di un evento da un poster o un video e poi salvarle direttamente a calendario con un semplice tocco. Tutti gli smartphone hanno la certificazione IP68 contro le infiltrazioni di acqua e polvere e sono tutti abilitati al servizio Wi-Fi Calling di WindTre, che consente di chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. La funzionalità è gratuita.

Samsung Galaxy S23 con WindTre: le offerte a rate di maggio 2023

Offerte di WindTre a cui abbinare Samsung Galaxy S23 Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo Protect Junior+ 5G con Easy Pay (solo Under 14)

minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G 10,99 €/mese Di Più Lite 5G minuti illimitati e 200 SMS + 50 GB in 5G 12,99 €/mese Di Più Full 5G minuti illimitati (+ 50 verso l’estero) e 200 SMS + 100 GB in 5G 14,99 €/mese Protect 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G 18,99 €/mese Di Più Unlimited 5G minuti illimitati (+ 200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G 29,99 €/mese

Potete avere Samsung Galaxy S23 con WindTre abbinandolo a una qualsiasi delle offerte smartphone incluso dell’operatore. In questo caso è previsto il pagamento a rate, anche senza anticipo, e un vincolo di permanenza minimo che va da 24 a 30 mesi. In particolare ci sono tantissime offerte 5G tra cui scegliere per navigare alla massima velocità con accesso prioritario alla rete dell’operatore a garanzia di un segnale stabile e il massimo delle performance in ogni circostanza (Priority Pass). Alcune offerte includono anche un’assicurazione contro il furto che può coprire fino al 90% del valore del dispositivo.

I prezzi per lo smartphone a seconda dei modelli sono i seguenti:

Samsung Galaxy S23 da 128 GB a partire da 16,99 euro al mese per 24 rate

da a partire da Samsung Galaxy S23 da 256 GB a partire da 17,99 euro al mese per 24 rate

da a partire da Samsung Galaxy S23+ da 256 GB a partire da 22,99 euro al mese per 24 rate

da a partire da Samsung Galaxy S23+ da 512 GB a partire da 24,99 euro al mese per 24 rate

da a partire da Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 GB a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate

da a partire da Samsung Galaxy S23 Ultra da 512 GB a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate

Con il servizio Reload Exchange potete far valutare un vecchio modello tra gli oltre 200 disponibili e ottenere un buono d’acquisto fino a 800 euro. Samsung Galaxy S23 è disponibile nei colori phantom black, cotton flower, botanic green e misty lilac.

Con WindTre potete accedere anche a diversi servizi per la protezione del vostro Samsung Galaxy S23 come Reload, che permette di sostituire un telefono con schermo danneggiato in un giorno lavorativo, o Reload Plus per metterlo al sicuro dai danni accidentali e cambiarlo con un modello più recente ogni anno a fronte di un piccolo prezzo mensile.

In caso di recesso prima del periodo di permanenza minimo previsto dall’operatore o passaggio ad altro operatore dovrete comunque corrispondere a WindTre le rate residue più quella finale, pagando in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Entro 14 giorni dal ritiro del telefono potete invece esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnarlo a WindTre senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali.

Attivare le offerte di telefonia mobile permette poi di avere una connessione in fibra ottica a un prezzo più basso. A 22,99 euro al mese, invece di 26,99 euro al mese, si può quindi acquistare Super Fibra e navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o sulla fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare la gratis la copertura su SOStariffe.it.

Super Fibra include anche un modem Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM di WindTre della famiglia e 6 mesi di Amazon Prime. Per avere incluso anche un piano standard di Netflix e vedere film, serie TV e produzioni originali in HD fino a due dispositivi in contemporanea e senza pubblicità il costo è di 33,99 euro al mese. Per entrambe le offerte l’attivazione è di 39,99 euro una tantum.

Scopri Super Fibra per già clienti mobile »

Per avere Samsung Galaxy S23 con WindTre potete scegliere tra le seguenti tariffe a cui abbinare il telefono:

Di Più Lite 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 5G a 12,99 euro al mese con Easy Pay

con minuti illimitati, 200 SMS e a con Di Più Full 5G con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Easy Pay . E’ incluso anche uno smartphone Motorola Moto G53 5G

con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e a con . E’ incluso anche uno smartphone Motorola Moto G53 5G Di Più Unlimited 5G con minuti illimitati (+ 200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G a 29,99 euro al mese con Easy Pay

con minuti illimitati (+ 200 verso l’estero), 200 SMS e a con Protect Junior+ 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS e 150 in 5G a 10,99 euro al mese . L’offerta è riservata agli Under 14 e include anche l’app WindTre Family Protect

con minuti illimitati e 200 SMS e a . L’offerta è riservata agli Under 14 e include anche l’app WindTre Family Protect Protect 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS e 200 in 5G a 18,99 euro al mese

Confronta le offerte di WindTre »

Easy Pay è il sistema per il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito che permette non solo di non dover acquistare ogni mese una ricarica manuale per rinnovare l’offerta ma anche di avere più Gigabyte inclusi. Per tutte le tariffe di WindTre la SIM costa 10 euro e l’attivazione 49,99 euro una tantum ma per le offerte Di Più si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese mentre per quelle Protect in 24 rate da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum. Per le tariffe con assicurazione contro il furto inclusa è previsto anche un ulteriore addebito di 4,99 euro una tantum.

Con l’opzione Di Più Family 5G con Easy Pay potete aggiungere fino a 3 SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese e incluso uno smartphone ZTE Blade A52.