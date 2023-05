Iliad rinnova la sua gamma di offerte con il lancio della nuova Flash 200 . Si tratta di una nuova offerta mobile proposta in versione " limited edition ". La promozione sarà attivabile da tutti i nuovi clienti fino al prossimo 15 di giugno mettendo a disposizione ben 200 GB in 4G e 5G a meno di 10 euro al mese e garantendo anche lo sconto sul canone della fibra ottica dell'operatore. Ecco i dettagli dell'offerta.

Si rinnova il listino di offerte Iliad. A partire da oggi e fino al prossimo 15 di giugno è possibile attivare la nuova Flash 200, una tariffa limited edition riservata a tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad, con o senza portabilità. L’offerta è un’evoluzione della precedente Giga 150, garantendo però ancora più Giga mensili senza alcun incremento di prezzo che resta al di sotto della soglia dei 10 euro mensili. Si tratta di una promozione con cui l’operatore celebra al meglio i 5 anni di attività in Italia e il traguardo dei 10 milioni di clienti attivi oramai sempre più vicino. Vediamo tutti i dettagli sull’offerta e come fare ad attivarla.

Iliad lancia Flash 200: ecco i dettagli della nuova offerta limited edition

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA OFFERTA ILIAD 1. L’offerta è attivabile online entro il 15 giugno 2023 2. Possono attivare Flash 200 sia i nuovi clienti che i già clienti Iliad 3. L’offerta garantisce 5 euro di sconto sul canone della fibra Iliad

La nuova Flash 200 di Iliad è disponibile a partire da oggi per tutti i nuovi clienti. L’offerta in questione include:

minuti illimitati verso tutti in Italia e dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati

200 GB in 4G e 5G

tutti i servizi accessori inclusi senza costi aggiuntivi

Flash 200 presenta un costo di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Come per tutte le altre offerte Iliad, anche con Flash 200 non ci sono vincoli e il prezzo è per sempre. L’offerta è attivabile direttamente dal sito ufficiale Iliad, con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente.

La nuova promozione è attivabile anche dai già clienti Iliad che hanno attivato una delle seguenti tariffe: Offerta iliad a 5,99€, Offerta Giga 40, Offerta Giga 50, Offerta Flash 70, Offerta Giga 70, Offerta Giga 80, Offerta Flash 100, Offerta Giga 100, Offerta Flash 100 5G, Offerta Flash 100 a 7,99€, Offerta Flash 120 a 7,99€, Offerta Giga 120, Offerta Flash 120, Offerta Flash 130, Offerta Flash 150, Offerta Flash 160, Offerta Giga 150. In questo caso, il cambio offerta può essere richiesto tramite l’Area Personale del sito dell’operatore.

Attivando Flash 200 è, inoltre, possibile beneficiare dello sconto di 5 euro sul canone dell’offerta fibra ottica Iliad. Per i clienti che scelgono quest’offerta, infatti, c’è la possibilità di collegare (dall’Area Personale del sito) la tariffa mobile all’offerta fibra, sia in caso di nuova attivazione che nel caso in cui l’abbonamento sia già attivo. In questo modo, il canone viene ridotto in automatico da 24,99 euro a 19,99 euro al mese, senza alcuna differenza nel servizio.

L’offerta fibra di Iliad garantisce una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 5 Gbit in download e 700 Mbit in upload. L’offerta è attivabile solo in caso di copertura FTTH. Non sono supportate altre tecnologie. Nel canone è incluso anche il modem Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito. C’è anche la linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso tutti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali.

