Iliad ha annunciato una nuova partnership con Younited , fintech europea specializzata nel settore dei finanziamenti, che punta ad offrire ai suoi clienti un modo ancora più agevole per acquistare un nuovo iPhone a rate beneficiando del vantaggio di un finanziamento a tasso zero . Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova partnership annunciata oggi da Iliad.

Si rinnova il listino di offerte Iliad con nuove soluzioni per l’acquisto a rate di uno smartphone. Sia i già clienti che i nuovi clienti di Iliad possono ora accedere alle soluzioni di finanziamento a tasso zero proposte da Younited. Grazie a questa nuova promozione è possibile acquistare iPhone a rate con Iliad con condizioni agevolate, anticipo zero e pagamento dilazionato in 12 o 24 rate, senza alcuna rata finale. C’è anche la possibilità di ottenere uno sconto sulla rata optando per il trade-in e/o per la restituzione dello smartphone alla fine del finanziamento.

iPhone a rate con Iliad: nuove offerte con finanziamento a tasso zero da Aprile 2023

3 COSE DA SAPERE SULLE NUOVE OFFERTE ILIAD CON IPHONE A RATE 1. Il finanziamento Younited Pay prevede tasso zero, anticipo zero e 12 o 24 rate mensili 2. Tutti i clienti Iliad mobile possono accedere alle offerte per l’acquisto di iPhone a rate 3. La rata mensile del finanziamento può essere ridotta con il trade-in di un altro iPhone o impegnandosi a restituire il modello acquistato con Iliad alla fine del finanziamento

A partire da oggi, nuovi e già clienti Iliad hanno la possibilità di acquistare un iPhone con finanziamento a tasso zero Younited Pay. L’intera procedura per la richiesta del finanziamento avviene completamente online, con l’esito che arriverà nel giro di pochi istanti. Si tratta di un nuovo servizio che arricchisce le offerte telefono incluso di Iliad.

Grazie alla nuova partnership con Younited, infatti, i clienti Iliad possono ora puntare sull’acquisto a rate di un nuovo iPhone beneficiando di:

finanziamento a tasso zero

anticipo zero e prima rata a 30 giorni

e prima rata a 30 giorni possibilità di scegliere tra finanziamento in 12 mesi e finanziamento in 24 mesi

Da notare, inoltre, che le offerte per l’acquisto a rate di un nuovo iPhone con Iliad possono essere abbinate a due opzioni in grado di garantire uno sconto sulla rata mensile dello smartphone scelto. Le due opzioni (eventualmente cumulabili) sono:

Spot trade-in che permette all’utente di ottenere uno sconto sulla rata mensile dell’iPhone scelto con la permuta di un altro iPhone

che permette all’utente di ottenere uno sconto sulla rata mensile dell’iPhone scelto con la permuta di un altro iPhone Forward trade-in che permette all’utente di ottenere uno sconto sulla rata mensile impegnandosi a restituire l’iPhone al termine del periodo di finanziamento; lo sconto è pari al valore residuo del modello scelto definito da Younited al momento della sottoscrizione del finanziamento

Le due opzioni, come sottolineato in precedenza, sono cumulabili per garantire il massimo risparmio nell’acquisto di un nuovo iPhone a rate con Iliad.

Quali iPhone sono disponibili a rate con Iliad ad Aprile 2023?

Il listino di smartphone proposti da Iliad in abbinamento al finanziamento Younited Pay comprende esclusivamente iPhone. In particolare, i modelli acquistabili sono i seguenti:

iPhone 14 da 30,97 euro al mese

da 30,97 euro al mese iPhone 14 Plus da 35,97 euro al mese

da 35,97 euro al mese iPhone 14 Pro da 41,30 euro al mese

da 41,30 euro al mese iPhone 14 Pro Max da 46,30 euro al mese

da 46,30 euro al mese iPhone 13 da 31,75 euro al mese

da 31,75 euro al mese iPhone 13 Mini da 28,18 euro al mese

da 28,18 euro al mese iPhone 12 da 31,16 euro al mese

da 31,16 euro al mese iPhone 11 da 22,88 euro al mese

Nota: I prezzi si riferiscono alla versione “base” del modello considerato nell’ipotesi di attivazione dell’opzione Forward trade-in e dell’attivazione di un finanziamento a 24 mesi.

Tutti e quattro gli iPhone 14 sono disponibili in tre tagli di memoria (128, 256 e 512 GB) mentre gli altri modelli sono acquistabili esclusivamente nella variante di memoria “base” (da 64 GB o da 128 GB in base al modello scelto). Da notare, inoltre, la possibilità di scegliere tra varie colorazioni.

Le offerte Iliad di Aprile 2023: tutte le offerte disponibili

A disposizione dei nuovi clienti che passano ad Iliad ci sono oggi diverse offerte molto interessanti. La prima proposta da segnalare è Flash 120. L’offerta in questione, disponibile per un periodo di tempo limitato, mette a disposizione:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso l’estero

120 GB in 4G

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 8 GB in 4G ogni mese senza costi aggiuntivi

Flash 120 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta in questione è attivabile con o senza portabilità del numero tramite il link riportato qui di seguito.

C’è poi Giga 150, l’unica offerta dell’operatore che garantisce l’accesso al 5G. Questa tariffa include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso l’estero

150 GB in 4G e in 5G

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 8 GB in 4G ogni mese senza costi aggiuntivi

Giga 150 presenta un costo di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero.

