Su SOStariffe.it una selezione dei fornitori energetici del Mercato Libero che aiutano a tagliare i costi di energia e gas per spendere meno in bolletta ad aprile 2023 .

Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 958,80 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 873,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Dopo il recente allarme lanciato da ARERA sul rischio di un nuovo incremento dei prezzi di energia elettrica e metano nel secondo semestre 2023, le famiglie italiane tornano a mettere il risparmio nelle utenze domestiche al centro delle loro priorità.

Uno dei primi passi da intraprendere per abbattere i costi dei beni energetici è quello di affidarsi alle offerte luce e gas del Mercato Libero, i cui prezzi sono più concorrenziali rispetto alla Maggior Tutela. Il secondo step è la scelta di un gestore di energia elettrica e metano che assicuri il prezzo più basso possibile della materia prima (compatibilmente con l’andamento del mercato energetico).

Ma quali sono i fornitori energetici che aiutano a tenere le bollette sotto controllo ad aprile 2023? Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, abbiamo stilato il podio dei brand dell’energia più competitivi attualmente disponibili per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di energia e 1.400 Smc di gas in un anno.

Chi voglia avviare subito il confronto delle offerte più vantaggiose, può cliccare direttamente sul pulsante verde di seguito. Affinché il comparatore di SOStariffe.it possa restituire un elenco di offerte in linea con il proprio fabbisogno energetico, è necessario inserire il dato del proprio consumo annuo: questa informazione è sempre consultabile in bolletta (scopri come leggere la bolletta della luce o come leggere la bolletta del gas) oppure calcolabile con i filtri integrati nel comparatore stesso.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Luce e gas: la classifica dei top fornitori del Mercato Libero ad Aprile 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA MENSILE 1 A2A Easy Luce

Easy Gas 0,1363 €/kWh

0,4936 €/Smc 82,40 euro

103,11 euro 2 Pulsee Luce RELAX Index

Gas RELAX Index 0,1363 €/kWh

0,4936 €/Smc 80,16 euro

108,28 euro 3 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce

Next Energy Sunlight Gas 0,1463 €/kWh

0,7136 €/Smc 73,03 euro

126,80 euro

Setacciando il comparatore di SOStariffe.it è emerso che le tre compagnie energetiche più convenienti di aprile 2023 per una “famiglia tipo” (2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc consumati all’anno) sono:

A2A Energia;

Pulsee;

Sorgenia.

Di seguito passeremo ai raggi X le promozioni luce e gas che tali fornitori mettono a disposizione, facendo una panoramica delle principali caratteristiche e stime di spesa di ciascuna offerta. Qualora non sia abbia a portata di mano l’informazione relativa al proprio consumo annuo, si può calcolarlo qui sotto, impostando i filtri integrati nel comparatore:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Ricordiamo, inoltre, che le offerte entrate nel radar della convenienza del comparatore di SOStariffe.it propongono tutte tariffe a prezzo indicizzato: esse, cioè, usano come base di partenza per determinare il prezzo della materia prima il PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale) e il PSV (Punto di Scambio Virtuale), che sono gli indici di riferimento del mercato all’ingrosso per energia elettrica e gas in Italia. Ricordiamo che il valore di PUN e di PSV inserito in tabella si riferisce al valore di marzo 2023 ed è eventualmente maggiorato da un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore.

Easy Luce e Gas di A2A

Ecco la carta d’identità della soluzione per illuminare e riscaldare casa proposta da A2A Energia:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; 12,50 euro al mese per fornitura a copertura delle spese di commercializzazione;

a copertura delle spese di commercializzazione; possibilità di sottoscrivere l’offerta sia attraverso canali digitali – sito internet, Whatsapp e numero verde gratuito (800 090 770 o 800 031 688) – sia di persona attraverso la rete degli sportelli A2A;

App MyA2A per gestire la propria fornitura o entrambe le forniture da remoto;

per gestire la propria fornitura o entrambe le forniture da remoto; energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che procedesse con l’attivazione di A2A Easy Luce o A2A Easy Gas (o entrambe – tariffa dual fuel), dovrebbe mettere a budget una spesa mensile di 82,40 euro per le bollette della luce e di 103,11 euro per quelle del gas.

Cliccando sul pulsante verde di seguito si approderà direttamente sul sito internet dedicato all’offerta:

SCOPRI A2A EASY LUCE E GAS »

Luce e Gas Relax Index di Pulsee

Pulsee, marchio di Axpo Italia 100% digitale, propone una soluzione luce e gas con le seguenti caratteristiche:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza alcun sovrapprezzo ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; contributo fisso mensile scontato del 20%: 12 euro al mese (anziché 14 euro al mese), per una spesa annuale di 144 euro a fornitura;

energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili;

opzioni aggiuntive a pagamento per personalizzare la propria fornitura: Cost Sharing (bollette dagli importi già suddivise per i coinquilini) al costo di 1,50 euro in più al mese e Zero Carbon Footprint (azzerare le emissioni prodotte dai propri stili di vita) al costo di 3 euro in più al mese.

Sottoscrivendo Luce Relax Index di Pulsee, la “famiglia tipo” spenderebbe 80,16 euro al mese, mentre attivando Gas Relax Index la spesa mensile salirebbe a 108,28 euro al mese per quelle del gas.

Ulteriori dettagli sulla promozione luce sono disponibili cliccando al seguente link:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »

Maggiori informazioni sulla promozione gas di Pulsee sono consultabili cliccando qui:

Scopri Pulsee Gas RELAX Index »

Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia

Passiamo ora ai raggi X la promozione di Sorgenia per la fornitura di energia elettrica e gas:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno;

di contributo al consumo per il primo anno; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,220 €/Smc di contributo al consumo per il primo anno;

di contributo al consumo per il primo anno; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 7,60 euro al mese per la fornitura luce e 10,45 euro al mese per quella gas per il primo anno. Poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 7,60 euro al mese per la fornitura luce e 10,45 euro al mese per quella gas per il primo anno. Poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; 80 euro di bonus di benvenuto per chi attivi la doppia fornitura (luce+gas) con Sorgenia, a cui si aggiunge uno sconto di 100 euro con anche l’attivazione della fibra Sorgenia (con velocità di download fino a 2,5 Gbps);

per chi attivi la doppia fornitura (luce+gas) con Sorgenia, a cui si aggiunge uno con anche l’attivazione della fibra Sorgenia (con velocità di download fino a 2,5 Gbps); possibilità di entrare a far parte di Greeners , la community dei clienti Sorgenia attenti alla sostenibilità ambientale;

, la community dei clienti Sorgenia attenti alla sostenibilità ambientale; sconti fino a 3mila euro in bolletta per chi porta amici e conoscenti in Sorgenia;

energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

Scegliendo le soluzioni firmate Sorgenia, la spesa stimata in bolletta per la “famiglia tipo” si attesta sui 73,03 euro al mese per la luce e 126,80 euro al mese per il gas. Per ulteriori dettagli sulla promozione, clicca al link di seguito:

Scopri Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia »