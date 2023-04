Anche ad aprile 2023 è in vigore il Bonus condizionatori dato che la manovra di Bilancio 2023 ha prorogato questa agevolazione. Su SOStariffe.it , che cos'è, come funziona e come richiedere questa misura che aiuta a sostituire il condizionatore. Per avere le detrazioni fiscali dal 50% e fino al 65% occorre usufruire di una delle agevolazioni attive in materia edilizia.

Il Bonus condizionatori è valido anche ad aprile 2023 e lo sarà sino alle fine del 2023, considerato che la legge di Bilancio 2023 lo ha prorogato per tutto l’anno in corso. Questa agevolazione permette di risparmiare sull’acquisto o sulla sostituzione di un condizionatore. Ma per beneficiare di questa detrazione fiscale tra il 50% e il 65%, specie se si sostituisce un vecchio apparecchio con uno a risparmio energetico o a pompa di calore, è necessario che sia eseguito un intervento edilizio sull’unità immobiliare. Per esempio:

intervento di manutenzione straordinaria;

ristrutturazione o risanamento conservativo;

intervento di restauro;

ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato in seguito a eventi calamitosi;

manutenzione ordinaria o straordinaria su parti comuni di edifici residenziali.

Infatti, sulla base dei lavori eseguiti, è possibile beneficiare di:

Superbonus 90% (dal 2023);

Ecobonus;

Bonus casa (il cosiddetto Bonus ristrutturazione);

Bonus mobili ed elettrodomestici.

Prima di procedere con un'analisi più dettagliata di queste agevolazioni in vigore ad aprile 2023, rimane il fatto che con SOStariffe.it, oltre a un risparmio dei consumi di energia con un climatizzatore "intelligente" di ultima generazione, è possibile anche individuare una soluzione per ridurre le spese in bolletta.

Bonus condizionatori: cos’è e come funziona ad Aprile 2023

LE MISURE PER AVERE IL BONUS CONDIZIONATORI 1 Bonus ristrutturazione (o bonus casa) che prevede una detrazione Irpef del 50% se l’acquisto del climatizzatore di classe energetica di almeno A+ è associato a una ristrutturazione dell’immobile 2 Bonus mobili ed elettrodomestici che assicura uno sconto del 50% sull’acquisto di condizionatori che garantiscano il risparmio energetico. Per beneficiarne, bastano lavori di manutenzione straordinaria 3 Ecobonus che prevede una detrazione fiscale Irpef fino al 65% per la sostituzione di un condizionatore di vecchia generazione con un sistema di climatizzazione a pompa di calore utilizzabile sia d’estate sia d’inverno 4 Superbonus 90% per usufruire di questa detrazione, l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione deve essere eseguita in concomitanza con altri lavori di efficientamento energetico dell’immobile

Come detto il Bonus condizionatori prevede delle detrazioni fiscali (dal 50% e fino al 65%) per installare un nuovo impianto di climatizzazione o la sostituzione di uno di vecchia generazione con uno ad alta efficienza energetica così da ottimizzare i consumi di energia, abbassando le spese in bolletta e difendendo il Pianeta.

Quando si parla di Bonus condizionatori, quindi, non si fa riferimento a una sola misura, ma a un pacchetto di agevolazioni che possono essere ottenute attraverso:

Bonus ristrutturazione (ribattezzato anche bonus casa);

Bonus mobili ed elettrodomestici;

Ecobonus;

Superbonus 90% (dal 2023).

Detrazione del 50% per l’acquisto di un condizionatore

Per avere una detrazione del 50% per l’acquisto di un condizionatore di classe energetica superiore ad A+ è possibile avvalersi del:

Bonus mobili ed elettrodomestici : valido per lavori di manutenzione straordinaria (come per esempio la sostituzione della caldaia) e prevede uno sconto del 50% per comprare apparecchi per il condizionamento a pompa di calore. La soglia massima di spesa è fino a 8mila euro (incluse in detrazione anche le spese di trasporto e montaggio) e deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2023;

: valido per lavori di manutenzione straordinaria (come per esempio la sostituzione della caldaia) e prevede uno per comprare apparecchi per il condizionamento a pompa di calore. La soglia massima di spesa è fino a 8mila euro (incluse in detrazione anche le spese di trasporto e montaggio) e deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2023; Bonus ristrutturazione: l’acquisto di un nuovo sistema di climatizzazione è abbinato a opere edilizie o interventi di riqualificazione dell’immobile che abbiano un tetto massimo di spesa pari a 96mila euro. Con questo bonus, la detrazione Irpef ottenibile è del 50% sul prezzo di acquisto e il risparmio energetico del condizionatore deve essere certificato dal produttore o dall’installatore.

Detrazione del 65% per l’acquisto di un condizionatore

Per ottenere una detrazione fino al 65% per l’acquisto di un condizionatore c’è anche l’“Ecobonus”, ma per beneficiarne occorre effettuare interventi per migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione, abbattendo sia i consumi, sia le emissioni inquinanti.

Pertanto, va osservato che non si tratta di un’agevolazione legata ad interventi edilizi o di ristrutturazione.

Per quanto riguarda l’installazione di un nuovo condizionatore, è necessario soddisfare i seguenti requisiti per avere l’agevolazione fiscale:

sostituire un condizionatore di vecchia generazione con uno nuovo di classe energetica superiore e a risparmio energetico;

il nuovo impianto deve essere a pompa di calore così da funzionare sia da climatizzatore estivo sia invernale;

così da funzionare sia da climatizzatore estivo sia invernale; il “tetto” massimo di spesa è stabilito a 46.154 euro, detraibili in 10 rate annuali.

Il Superbonus 90% agevola l’acquisto di un condizionatore

È possibile sfruttare anche le detrazioni fiscali previste dal Superbonus 90%. Occorre sottolineare che, per ottenere questa agevolazione, serve effettuare un intervento cosiddetto “trainante” insieme a uno definito “trainato”: in altre parole, è necessario abbinare l’installazione di un impianto di climatizzazione (intervento “trainato”) con uno considerato “trainante”, per esempio:

installazione di un cappotto termico;

sostituzione degli infissi;

sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con uno di ultima generazione (a pompa di calore, per esempio).

Inoltre, è bene ricordare che il Superbonus può essere richiesto solo per lavori che riguardano l’intero immobile e a fronte di un miglioramento energetico della propria abitazione con un “salto” di almeno due classi energetiche.

Bonus condizionatori: come richiederlo ad Aprile 2023

Chi può beneficiare delle detrazioni fiscali per l’acquisto di un nuovo climatizzatore? Possono avere le agevolazioni assicurate dal Bonus condizionatori le seguenti categorie:

persone fisiche, gli esercenti e titolari di partita IVA;

società di persone e di capitali nonché le associazioni di professionisti;

condomini;

enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

istituti autonomi per l’edilizia sociale;

cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

C’è inoltre da rimarcare che per avere il Bonus condizionatori, inoltre, non è necessario essere proprietari degli immobili. È sufficiente essere titolari di diritti reali o personali di godimento degli immobili nei quali si svolgono gli interventi da inserire in detrazione. Per questo motivo, possono beneficiare dell’agevolazione pure inquilini e comodatari.

Com’è la procedura per richiedere il Bonus condizionatori? Questa agevolazione può essere richiesta come detrazione fiscale in fase di dichiarazione dei redditi (per esempio, con il modello 730). Nel compilare questa documentazione vanno segnalati:

codice identificativo dell’intervento effettuato;

anno nel quale sono state sostenute le spese;

ammontare complessivo dei costi sostenuti;

numero delle rate per il rimborso dell’incentivo.