Vodafone è tra gli operatori di telefonia mobile e fissa più attenti all’aspetto della sicurezza e della protezione dei dati personali e delle carte di credito. Il marchio britannico ha quindi avviato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni suoi clienti in merito alle truffe telefoniche con consigli e indicazioni su come prevenirle. “Ci impegniamo ogni giorno a tutelare la tua privacy e a trattare i tuoi dati in sicurezza. – afferma Vodafone le suo messaggio – Nessun operatore commerciale o di call center Vodafone ti contatterà per informarti su modifiche tariffarie del tuo contratto. Se vuoi saperne di più su come proteggerti da attività insolite visita http://voda.it/antitruffa“.

Per sapere di più su come difendersi dalle truffe telefoniche potete anche consultare la sezione Supporto sul sito di Vodafone e la pagina Vodafone Informa oppure chiedere consiglio direttamente presso un punto vendita.

Truffe telefoniche: i consigli di Vodafone per riconoscerle ed evitarle

Truffe telefoniche I consigli di Vodafone per difendersi Presunti aumenti in bolletta Vodafone informa gli utenti su aumenti o rimodulazioni solo con avviso in bolletta o tramite SMS e non vi chiederà mai di cambiare operatore Richiesta dei documenti tramite WhatsApp Inviare documenti solo tramite i canali ufficiali Chiamate verso numeri a tariffazione speciale Analizzare i messaggi ricevuti da numeri sconosciuti. In particolare da quelli diversi dalla segreteria di Vodafone (41010 per il fisso e 42020 per il mobile)

Non richiamare in caso di chiamate perse sul telefono da numeri che iniziano con 899 o prefissi simili

Attivare il servizio “Esclusione chiamate” dall’Area personale SMS a pagamento Solitamente si tratta di addebiti leciti per la verifica dell’identità per accedere a servizi online o bancari

Nella pagina dedicata di Vodafone chiamata “Come posso difendermi dalle truffe telefoniche“, si possono trovare consigli e indicazioni su come rispondere ai tentativi di raggiro più comuni al momento. Gli schemi utilizzati da truffatori, afferma l’azienda britannica, sono ormai noti e fanno leva sulla fiducia degli utenti per ottenere informazioni personali o sulla linea. Ad esempio, si può ricevere una chiamata da persone che si fingono operatori di Vodafone o che annunciano un imminente aumento della bolletta fissa. Altri richiedono l’invio di documenti personali su WhatsApp o propongono di cambiare linea per anticipare dei falsi lavori sulla rete.

Non bisogna poi dimenticare le truffe telefoniche legate ai contratti luce e gas. Da qualche mese sono molto diffuse quelle che riguardano la guerra in Ucraina e il conseguente caro energia. In questo articolo potete trovare alcuni consigli efficaci su come riconoscerle ed evitarle.

Aumenti in bolletta non previsti

Una delle truffe telefoniche più comuni segnalate da Vodafone nella sua pagina è quella sugli aumenti in bolletta. In questo caso si riceve una telefonata da un finto operatore di Vodafone, che avvisa il cliente che sta per concludersi il periodo promozionale per la sua offerta fissa e il costo in bolletta è quindi destinato a crescere. Di solito i truffatori millantano un piccolo aumento tra 8 e 12 euro al mese. A questo punto il falso operatore passa la linea a un fantomatico servizio di tutela del consumatore o carta del consumatore.

Al cliente viene quindi richiesto di inviare con urgenza il proprio codice migrazione e un documento d’identità e gli si propone di cambiare il contratto per la linea fissa e passare a un altro operatore con la promessa di attivare un’offerta fibra ottica a un prezzo più conveniente.

Vodafone spiega che chi cade in trappola potrebbe ritrovarsi a sottoscrivere un contratto con un diverso provider e ciò può comportare il pagamento di costi di migrazione o di eventuali penali previste dall’attuale contratto con l’operatore in rosso. Difendersi da questa truffa è comunque molto semplice. Vodafone comunica le variazioni dei piani tariffari o aumenti non tramite una telefonata ma soltanto in anticipo sulla bolletta o via SMS. Inoltre, in caso di rimodulazione dell’offerta il cliente viene sempre informato sulle tempistiche e le modalità per il recesso.

Dovreste poi insospettirvi nel caso in cui un operatore di Vodafone vi proponga di passare a un differente gestore. Il consiglio è quindi quello di riagganciare semplicemente. Se invece avete la possibilità a risalire al numero del chiamante è possibile segnale il tentativo di truffa tramite i servizi online di Vodafone o informando il Servizio Clienti.

Richiesta dei documenti tramite WhatsApp

Vodafone tra le truffe telefoniche di cui sono state vittime i suoi clienti segnala anche la richiesta di documenti d’identità tramite WhatsApp da parte di numeri che utilizzano illecitamente il suo nome e logo. I malintenzionati via chat riportano di un malfunzionamento o non meglio precisato guasto alla linea fissa o anche del presunto pagamento di un surplus di prezzo per aumentare la velocità di navigazione. Ai clienti viene quindi richiesta una copia della carta d’identità o della patente, giustificandosi che la documentazione è necessaria per portare avanti la pratica e permettere di intervenire sulla linea fissa. Una volta in possesso dei documenti i truffatori possono utilizzarli per attivare contratti o servizi non richiesti dall’utente.

Se avete il dubbio di non star parlando con un operatore Vodafone, l’azienda consiglia di inviare documenti solo tramite i suoi canali ufficiali come via chat con TOBi o via posta (Casella postale 190 – Ivrea (TO) per i clienti fisso o Casella postale 190 – Asti (AT) per i clienti mobile). In ogni caso se si ricevono chiamate o tentativi di simili truffe telefoniche, si può segnalare l’accaduto direttamente al Servizio Clienti al 190.

Chiamate verso numeri a tariffazione speciale

Un’altra delle truffe telefoniche più diffuse è quella in cui gli utenti vengono invitati tramite SMS a chiamare un numero a tariffazione speciale per ascoltare un messaggio vocale. Il numero del mittente dell’SMS può cambiare ma il testo del messaggio utilizzato come esca è sempre lo stesso: “Chiama e ascolta il tuo messaggio al numero“, seguito da un numero di telefono che inizia per 899 o 893.

Vodafone ricorda che queste numerazioni sono soggette a una tariffazione speciale e quindi a un sovrapprezzo rispetto a quella prevista dal proprio piano telefonico. In sintesi le chiamate verso questi numeri possono portare anche a spese molto elevate.

Capita anche di non ricevere un SMS da questi stessi numeri ma una telefonata della durata di pochi secondi. Dato che solitamente non si riesce a rispondere in tempo, l’idea dietro agli autori della truffa è che l’utente sia spinto a richiamare per sapere chi ha telefonato. In questo modo viene applicata la tariffazione speciale e il credito residuo scende drasticamente.

In queste truffe telefoniche spesso gli autori si fingono operatori di Vodafone e fanno riferimento a promozioni dell’operatore che riguardano il piano tariffario o servizi aggiuntivi come la Vodafone Station. L’azienda quindi ricorda che i cambi tariffari non vengono da lei comunicati per telefono ma in bolletta per i clienti fisso e tramite SMS per la telefonia mobile.

Per difendersi da queste truffe telefoniche l’operatore consiglia di analizzare con attenzione i messaggi che si ricevono da numeri sconosciuti, ed in particolare quelli differenti della segreteria telefonica di Vodafone (41010 per ascoltare i messaggi in segreteria di numeri reali per il fisso e 42020 per il mobile). Non richiamare nel caso in cui si trovino sul telefono chiamate senza risposta da parte di numeri che iniziano con 899 o prefissi simili.

Vodafone poi sottolinea che si può eliminare il problema alla radice bloccando i numeri a tariffazione speciale dall’Area Personale sul sito dell’operatore. Da qui dovete attivare gratuitamente il servizio “Esclusione chiamate“. In ogni caso potete sempre tornare sui vostri passi e sbloccare le chiamate da numeri con tariffazione speciale.

SMS a pagamento

Vodafone ricorda che in alcuni casi può capitare di trovare degli addebiti per SMS inviati a numeri sconosciuti quando si vanno a controllare le spese relativa alla propria linea telefonia e il credito residuo. Nella maggior parte dei casi, sottolinea l’operatore, questi addebiti sono del tutto legittimi perché legati alla ricezione di SMS di configurazione o codici di verifica per accedere a servizi online o istituti bancari. In questi casi non bisogna quindi preoccuparsi.