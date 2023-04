La fibra ottica continua a crescere in Italia ma la maggior parte degli italiani non ha ancora le idee chiare in merito alla differenza tra FTTH (la "vera" fibra ottica) e la FTTC (la fibra mista rame). In molti casi, infatti, si crede di aver attivato una connessione "in fibra ottica" ma la tecnologia di connessione utilizzata è in realtà una fibra mista. Ecco come distinguere le tecnologie di connessione e le relative offerte per sfruttare la fibra ottica.

Nel corso degli ultimi anni, la fibra ottica è in costante crescita in Italia. La conferma arriva da una recente indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it che ha certificato come un numero sempre crescente di utenti che si affida al comparatore di offerte Internet casa per trovare la tariffa giusta per la connessione domestica può oggi puntare sulla fibra FTTH (Fiber to the Home). Cala, invece, il ricorso alla fibra mista rame FTTC (Fiber to the Cabinet).

La differenza tra FTTH e FTTC è uno dei temi più attuali del settore delle telecomunicazioni. Come già ampiamente chiarito da AGCOM, che ha realizzato un sistema di “bollini” per indicare la tecnologia di connessione utilizzata da un’offerta, solo la FTTH può essere considerata come “fibra ottica”. Quest’aspetto non è ancora chiaro agli utenti italiani e spesso si tende a confondere la FTTC con la FTTH e viceversa. Un sondaggio diffuso oggi conferma la scarsa conoscenza degli italiani in merito.

La maggior parte degli italiani non conosce la differenza tra FTTH e FTTC

3 COSE DA SAPERE SULLA DIFFERENZA TRA FTTH E FTTC 1. Secondo un sondaggio, la maggior parte degli italiani non conosce le differenze e non sa distinguere le due tecnologie 2. La FTTH è una connessione realizzata al 100% in fibra ottica e presenta una velocità massima in download fino a 10 Gigabit 3. La FTTC è una connessione realizzata in parte in fibra ottica e in parte in rame con una velocità massima che arriva fino a 200 Megabit

Un’indagine di Toluna commissionata da Virgin Fibra evidenzia uno dei “problemi” del settore delle connessioni Internet di rete fissa. Secondo i dati del sondaggio, 7 utenti su 10 che hanno dichiarato di avere una connessione in fibra ottica:

hanno una connessione in f ibra mista rame FTTC oppure

oppure “non hanno idea” della tecnologia di connessione utilizzata

Come facilmente prevedibile, oltre l’80% degli utenti dichiara di volere una connessione “senza rame” con la volontà, quindi, di abbandonare le tecnologie come la fibra mista rame FTTC oppure l’obsoleta ADSL

Fibra ottica FTTH e fibra mista rame FTTC: tutte le differenze

FTTH e FTTC sono, quindi, due tecnologie completamente differenti. Riepiloghiamo, di seguito, le caratteristiche:

FTTH (Fiber to the Home): si tratta della fibra ottica “vera” ovvero di una connessione in cui il collegamento è realizzato interamente con un cavo in fibra ottica che, quindi, arriva fino all’abitazione dell’utente

(Fiber to the Home): si tratta della ovvero di una connessione in cui il collegamento è realizzato interamente con un cavo in fibra ottica che, quindi, arriva fino all’abitazione dell’utente FTTC (Fiber to the Cabinet): si tratta della fibra “mista” in cui il collegamento in fibra ottica arriva fino al “cabinet” ovvero all’armadio stradale e non fino alla casa dell’utente. L’ultimo tratto (detto anche “ultimo miglio”) viene realizzato in rame, utilizzando l’infrastruttura della rete ADSL, e per questo motivo si utilizza anche il nome di “fibra mista rame”. L’ultimo tratto può anche essere realizzato con un collegamento wireless. In questo caso, si parla di “fibra mista radio”. In questa tecnologia rientra la FWA (Fixed Wireless Access

La struttura differente della connessione si traduce anche in prestazioni differenti. In particolare, la velocità in download e la velocità in upload cambiano in modo significativo in base alla tecnologia utilizzata:

con la FTTH è possibile navigare fino a 1 Gigabit in download (pari a 1024 Megabit) e fino a 200/300 Megabit in upload; ci sono diverse evoluzioni della fibra FTTH che portano la velocità massima a 2,5 Gigabit, a 5 Gigabit oppure a 10 Gigabit in download con aumenti anche per la velocità in upload, fino a 2 Gigabit

è possibile navigare (pari a 1024 Megabit) e fino a 200/300 Megabit in upload; ci sono diverse evoluzioni della fibra FTTH che portano la velocità massima con aumenti anche per la velocità in upload, fino a 2 Gigabit con la fibra mista rame FTTC è possibile navigare fino a 200 Megabit in download e fino a 20 Megabit in upload

Di conseguenza, appare evidente come la fibra FTTH sia più veloce di almeno 5 volte la fibra mista rame FTTC. Le due tecnologie non vanno confuse: le differenze in termini di prestazioni sono notevoli.

Le migliori offerte per sfruttare la fibra ottica FTTH ad Aprile 2023

La fibra ottica FTTH è sempre più diffusa e diventa sempre più facile trovare un’offerta per poterla sfruttare: basta consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica, accessibile tramite il link qui di sotto, per individuare facilmente le tariffe più vantaggiose disponibili ad oggi sul mercato. Da qui sarà possibile raggiungere il sito dell’operatore, completare la verifica della copertura e la successiva attivazione dell’offerta.

Tra le migliori offerte sul mercato troviamo FiberEvolution Base di Beactive. L’offerta in questione consente l’accesso ad una connessione illimitata fino a 1 Giga in download. Il costo è di appena 15 euro al mese per i primi 6 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova al costo di 22 euro al mese. Il modem Wi-Fi è incluso gratuitamente.

Da valutare anche Illumia Wifi che mette a disposizione una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit. L’offerta in questione presenta un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 26,99 euro al mese. Da notare che il modem Wi-Fi è gratis ed è previsto un contributo di attivazione di 39,99 euro una tantum che viene azzerato per i già clienti Illumia luce e gas.

Vodafone propone Internet Unlimited con linea telefonica e chiamate illimitate e una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit. Il costo è di 22,90 euro al mese per i già clienti Vodafone di rete mobile oppure 24,90 euro al mese. Sia l’attivazione che il modem Wi-Fi sono gratis.

Tra le offerte per sfruttare la fibra ottica c’è spazio anche per PosteCasa Ultraveloce Start. L’offerta include una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Gigabit. Il modem Wi-Fi è incluso mentre il costo di attivazione è di 39 euro una tantum. Il costo è di 23,90 euro al mese.

