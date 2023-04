Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 958,80 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 873,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Le offerte luce a prezzo indicizzato seguono l’andamento dell’indice PUN, che è l’acronimo di Prezzo Unico Nazionale ed è quanto si paga l’energia elettrica all’ingrosso alla Borsa Elettrica Italiana (IPEX –Italian Power Exchange).

L’aggiornamento mensile di tale indice permette ai clienti domestici di ricevere bollette in linea con l’andamento del mercato. Ciò significa che, nel momento in cui i prezzi all’ingrosso dei beni energetici sono in calo, le offerte indicizzate sono quelle che più aiutano i consumatori a intercettare la parabola discendente dei prezzi.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce è possibile individuare la soluzione a prezzo indicizzato per illuminare casa più in linea con le proprie possibilità di spesa e fabbisogno energetico. Utilizzare il tool di SOStariffe.it è semplice e intuitivo: basta inserire l’ammontare annuo di kilowattora consumati per avere subito una panoramica delle soluzioni più vantaggiose per quel tipo di fabbisogno.

Clicca al link di seguito per avviare il confronto delle promozioni con il comparatore di SOStariffe.it.

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE LUCE »

Le offerte luce indicizzate del Mercato Libero più vantaggiose di Aprile 2023

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE COSTO 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,1463 €/kWh 73,03 euro al mese 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,1493 €/kWh 75,82 euro al mese 3 Argos Luce Variabile 0,1483 €/kWh 79,52 euro al mese 4 Pulsee Luce RELAX Index 0,1363 €/kWh 80,16 euro al mese

Di seguito, ecco una selezione delle promozioni del Mercato Libero più vantaggiose ad aprile 2023. Tali offerte sono state identificate dal comparatore di SOStariffe.it come le più convenienti per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) in un anno.

Il prezzo luce citato in tabella è riferito al valore dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) a marzo 2023, l’ultimo attualmente disponibile. Nel caso delle offerte luce proposte da Sorgenia, wekiwi e Argos, il prezzo luce è già comprensivo del piccolo contributo al consumo che tali fornitori prevedono in aggiunta al prezzo stabilito dal mercato all’ingrosso. L’offerta di Pulsee, invece, propone ai clienti lo stesso prezzo dell’energia all’ingrosso senza alcun sovrapprezzo.

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Sorgenia mette a disposizione dei titolari di utenze domestiche un’offerta luce green con la seguente carta d’identità:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno;

di contributo al consumo per il primo anno; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 7,60 euro al mese con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 7,60 euro al mese con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; bonus di benvenuto di 80 euro in bolletta per i clienti che attivino la fornitura combinata di luce e gas (tariffa “dual fuel”);

in bolletta per i clienti che attivino la fornitura combinata di luce e gas (tariffa “dual fuel”); sconto del 10% sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app My Next Move di Sorgenia;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app My Next Move di Sorgenia; accesso gratuito a Beyond Energy , il servizio personalizzato per l’analisi dei consumi di casa;

, il servizio personalizzato per l’analisi dei consumi di casa; possibilità di accumulare sconti aggiuntivi portando amici e conoscenti in Sorgenia: 25 euro per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura;

gestione della fornitura in completa autonomia grazie all’App My Sorgenia.

Le bollette luce per la “famiglia tipo” che scegliesse questa soluzione avrebbero importi mensili pari a 73,03 euro. Per saperne di più, segui il link di riferimento:

SCOPRI NEXT ENERGY SUNLIGHT LUCE »

Energia alla Fonte di wekiwi

wekiwi, la energy company digitale nata nel 2015 da una startup del gruppo Tremagi, “brilla” per convenienza grazie a una promozione messa a punto in esclusiva con SOStariffe.it:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; sconto di 30 euro in bolletta per i clienti che attivino online la doppia fornitura (luce e gas con wekiwi) usando il codice amico SOSW22 . Tale bonus è riconosciuto al termine del primo anno di fornitura;

in bolletta per i clienti che attivino online la doppia fornitura (luce e gas con wekiwi) usando il codice amico . Tale bonus è riconosciuto al termine del primo anno di fornitura; costo fisso di 90 euro all’anno per spese di commercializzazione: la somma è distribuita in una quota mensile pari a 7,50 euro;

per spese di commercializzazione: la somma è distribuita in una quota mensile pari a 7,50 euro; 10% di sconto sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, piattaforma online per la vendita di gadget per la casa, elettronica e illuminazione a led; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa promozione è pari a 75,82 euro al mese. Clicca sul pulsante verde qui sotto per ulteriori dettagli:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Luce Variabile di Argos

Argos è tra i fornitori di energia elettrica più vantaggiosi di aprile 2023 grazie alla seguente esclusiva web:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,012 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 6,67 euro al mese di contributo fisso per spese di commercializzazione (80 euro all’anno in totale);

di contributo fisso per spese di commercializzazione (80 euro all’anno in totale); opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria : la seconda è vantaggiosa per chi vive la casa in prevalenza la sera e nei weekend in quanto l’elettricità costa meno in quelle fasce orarie;

: la seconda è vantaggiosa per chi vive la casa in prevalenza la sera e nei weekend in quanto l’elettricità costa meno in quelle fasce orarie; possibilità di scelta dell’opzione Energia Verde (prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento.

Sottoscrivendo Luce Variabile di Argos, la “famiglia tipo” dovrebbe mettere a budget 79,52 euro al mese per le fatture della luce. Clicca sul pulsante verde qui sotto per procedere con l’attivazione dell’offerta:

Scopri Argos luce variabile »

Luce RELAX Index di Pulsee

Con la sua energia 100% green e veste digitale, l’offerta Luce RELAX Index di Pulsee (marchio di Axpo Italia) offre ai nuovi clienti le seguenti condizioni tariffarie:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% : 12 euro al mese anziché 15 euro al mese, per una spesa complessiva di 144 euro all’anno;

: 12 euro al mese anziché 15 euro al mese, per una spesa complessiva di 144 euro all’anno; possibilità di arricchire l’offerta con l’opzione aggiuntiva “Cost Sharing” che, a 1,50 euro in più al mese, consente di ricevere bollette dagli importi già suddivisi tra i coinquilini di un appartamento.

Attivando questa soluzione di Pulsee, la “famiglia tipo” si vedrebbe recapitare bollette della luce dal costo di 80,16 euro al mese. Per maggiori dettagli, consulta il sito dedicato all’offerta, accessibile dal link di seguito:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »