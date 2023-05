Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 793,01 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 862,57 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Fotovoltaico e pompe di calore alleati del risparmio. Nel 2022, le famiglie italiane che si sono affidate a entrambe queste tecnologie “green” hanno abbattuto le spese per energia elettrica e riscaldamento, con un risparmio fino a 3.766 euro nell’arco di dodici mesi.

Anche i consumatori che hanno optato per la sola installazione di pannelli solari hanno beneficiato di minori spese per un totale di 2.935 euro nel 2022. La sola presenza di pompe di calore, invece, si è tradotta, per una famiglia italiana, in un risparmio di 506 euro all’anno.

Sono le cifre contenute nel Solar Powers Heat 2023, lo studio realizzato da SolarPower Europe, associazione del settore fotovoltaico. Il report, che si concentra sul settore residenziale nel 2022, ha acceso i riflettori su tre mercati europei dove il gas fossile gioca ancora un ruolo dominante nel riscaldamento domestico: Germania, Spagna e Italia.

Fotovoltaico e pompe di calore: risparmi fino all’84% in bolletta

IMPIANTI INSTALLATI RISPARMIO NEL 2022 1 Fotovoltaico + pompe di calore fino a 3.766 euro in 12 mesi 2 Solo impianto fotovoltaico fino a 2.935 euro in 12 mesi 3 Solo pompe di calore 506 euro in un anno

In tutti e tre i Paesi analizzati dall’indagine Solar Powers Heat 2023, il “matrimonio” tra solare fotovoltaico e pompe di calore ha portato il maggior sollievo in bolletta alle famiglie, aiutandole a ridurre drasticamente le spese per l’elettricità e il riscaldamento nel 2022.

Eppure, l’Italia si piazza sul gradino più alto del podio per convenienza: nel nostro Paese, infatti, le famiglie che si sono affidate all’accoppiata fotovoltaico e pompe di calore hanno ottenuto il maggior margine di risparmio sulle fatture di luce e gas: fino a 3.766 euro in dodici mesi. Alle spalle dell’Italia si è piazzata la Germania: le famiglie tedesche hanno beneficiato di un risparmio fino a 3.614 euro. Medaglia di bronzo per la Spagna: qui le famiglie che hanno investito su fotovoltaico e pompe di calore hanno visto minori uscite nel budget domestico per 2.831 euro.

Al di là delle variazioni di risparmio tra i singoli Paesi, il report fa notare che “il solare fotovoltaico e le pompe di calore hanno contribuito a ridurre la bolletta energetica delle famiglie fino all’84%”, in confronto a famiglie che hanno illuminato casa con l’elettricità proveniente dalla rete elettrica e riscaldato la propria abitazione con caldaie a gas.

Restringendo il focus sui risparmi ottenuti da chi ha installato solo un impianto fotovoltaico da 7-8 kW6, l’indagine fissa il risparmio annuo in Italia nel 2022 a un ammontare complessivo di 2.935 euro (in percentuale, fino al 64%).

Capitolo pompe di calore: la famiglia media italiana che abbia dotato di questa tecnologia la propria casa ha avuto un risparmio di 506 euro nel 2022. In termini percentuali, si legge ancora nel Solar Powers Heat 2023, “una pompa di calore da sola ha aiutato una famiglia a risparmiare fino al 32% sulle bollette elettriche in Germania, fino al 28% in Spagna e l’11% in Italia”.

