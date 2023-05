NOME DEL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA

1 Qonto Essential 29 €/mese + IVA (primi 30 giorni gratuiti) con fatturazione annuale

1 conto + 4 sotto-conti con IBAN dedicati, collegati sia all'area SEPA sia alla rete SWIFT, per pagamenti all'interno e fuori dall'Europa

2 carte One Mastercard + carte virtuali illimitate

100 bonifici e addebiti diretti SEPA

bonifici istantanei a 0,40 € per ogni transazione

servizio di fatturazione elettronica e gestione delle spese

2 accessi per i membri del team + 1 accesso dedicato per il servizio contabile

strumenti per la contabilità automatizzati e strumento integrato per fatture elettroniche di clienti e fornitori

2 Qonto Business 99 €/mese + IVA (primi 30 giorni gratuiti) con fatturazione annuale

1 conto + 9 sotto-conti con IBAN dedicati, collegati sia all'area SEPA sia alla rete SWIFT, per pagamenti all'interno e fuori dall'Europa

5 accessi per i membri del team + 1 accesso dedicato per il servizio contabile

5 carte One Mastercard Business incluse e carte virtuali illimitate

incluse e carte virtuali illimitate 500 bonifici e addebiti diretti SEPA

bonifici istantanei a 0,40 € per ogni transazione

servizio di fatturazione elettronica e gestione delle spese

servizio per facilitare i rimborsi spese del proprio team

strumenti per la contabilità automatizzati e s trumento integrato per fatture elettroniche di clienti e fornitori

servizio clienti prioritario 7 giorni su 7