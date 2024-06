Scopri come avere Samsung Galaxy S24 con Iliad pagandolo a rate senza anticipo con finanziamento Findomestic a tasso zero . Il prezzo del modello con più memoria è lo stesso di quello base . Di seguito tutti i dettagli sulle offerte

Samsung Galaxy S24 grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale e caratteristiche tecniche di altissimo livello rientra nella categoria dei migliori smartphone Android di quest’anno. Da qualche giorno è possibile avere Samsung Galaxy S24 con Iliad acquistandolo a rate senza anticipo con un finanziamento a tasso zero e in abbinamento a qualsiasi sua offerta mobile. In precedenza Iliad permetteva di comprare online soltanto iPhone.

Samsung Galaxy S24 con Iliad: le offerte a rate di maggio 2024

I modelli disponibili Prezzo a rate Samsung Galaxy S24 (fino all’11/6/24 stesso prezzo per il modello da 128 GB e 256 GB) 37,25 €/mese per 24 rate

per 24 rate 74,50 €/mese per 12 rate Samsung Galaxy S24+ (fino all’11/6/24 stesso prezzo per il modello da 256 GB e 512 GB) 47,62 €/mese per 24 rate

per 24 rate 95,25 €/mese per 12 rate Samsung Galaxy S24 Ultra (fino all’11/6/24 stesso prezzo per il modello da 256 GB e 512 GB) 60,04 €/mese per 24 rate

per 24 rate 120,08 €/mese per 12 rate

Avere Samsung Galaxy S24 con Iliad è semplicissimo. Dopo avere acquistato online una delle offerte di telefonia mobile dell’operatore low cost si viene re-indirizzati verso la pagina per richiedere un finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). Non è previsto un anticipo e si può scegliere tra una rateizzazione in 12 o 24 mesi. In più fino all’11/6/24 si può acquistare la versione di Samsung Galaxy 24 con più memoria allo stesso prezzo del modello base. La spedizione è gratuita.

Con Iliad potete acquistare altri modelli interessanti di smartphone come:

Samsung Galaxy S23 FE a partire da 28,87 euro al mese per 24 rate

a partire da per 24 rate Samsung Galaxy A55 5G a partire da 19,33 euro al mese per 24 rate

a partire da per 24 rate Samsung Galaxy A35 5G a partire da 15,37 euro al mese per 24 rate

a partire da per 24 rate Samsung Galaxy A25 5G a 249,90 euro

a Samsung Galaxy A15 5G a 199,90 euro

Potete quindi abbinare il vostro smartphone a rate a una delle nuove offerte Flash di Iliad. Come sempre le tariffe sono senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti in qualsiasi momento potete richiedere la disattivazione senza costi aggiuntivi o penali. Nelle promozioni sono inclusi tutti i servizi di base più richiesti come un sistema per la verifica del credito e consumi, segreteria telefonica, Mi Richiami e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi.

Iliad non applica rimodulazioni e per questo il prezzo è fisso per sempre. L’operatore low cost non fa differenze in base all’operatore di provenienza e la portabilità del numero è gratuita. Il trasferimento verrà completato entro un massimo di tre giorni lavorativi. Ad oggi la copertura di Iliad in 4G/4G+ è del 99% della popolazione italiana mentre con le sue offerte 5G è possibile navigare alla massima velocità in oltre 3.000 Comuni e grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app contemporaneamente. Le nuove offerte di maggio sono le seguenti:

Voce

minuti e SMS illimitati

40 MB in 4G/4G+ anche per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,99 euro al mese fisso per sempre.

Flash 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G/4G+

9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, fino al 27/6/24.

Flash 200

minuti e SMS illimitati (VoLTE)

200 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, fino al 27/6/24.

Flash 250

minuti e SMS illimitati (VoLTE)

250 GB anche in 5G

13 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, fino al 31/7/24.

Dati 350

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

350 GB in 4G/4G+

16 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 14,99 euro al mese fisso per sempre.

Per tutte le offerte di Iliad il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Riceverete la SIM direttamente a casa, consegnata nella buca delle lettere da Poste Italiane, entro pochi giorni lavorativi. L’operatore in alternativa permette di richiedere un’eSIM anche online al prezzo di 9,99 euro. Potete scaricarla inquadrando l’apposito QR Code con la fotocamera dallo smartphone. Il codice è presente nell’email di riepilogo dell’ordine e in qualsiasi momento nell’Area Personale. Per attivarla dovrete poi inserire il codice segreto e seguire le indicazioni a schermo.

Per l’attivazione vera e propria dell’offerta dovrete poi effettuare la video identificazione in modo che l’operatore possa verificare l’identità dell’intestatario della SIM o eSIM. La procedura prevede di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento. Per completare questa operazione vi serviranno meno di tre minuti.

Se avete esaurito il traffico dati incluso nell’offerta, una volta superati i 200 MB potrete continuare navigare, previo consenso, al costo di 90 cent ogni 100 MB. Se invece vi trovate all’estero e non volete restare senza Giga per il roaming, potete prima attivare una delle apposite opzioni:

5 GB in roaming in Ue per un mese a 3,99 euro

per un mese a 5 GB in roaming in Svizzera per un mese a 4,99 euro

per un mese a 5 GB in roaming in USA e Canada per un mese a 4,99 euro

Come avere uno sconto sulla rete fissa

Caratteristiche offerta fisso IliadBox Costo mensile e attivazione 24,99 €/mese

19,99 €/mese per chi ha attiva un’ offerta mobile da 9,99 €/mese con pagamento automatico

per chi ha attiva un’ Costo per l’installazione della linea di 39,99 € Navigazione fino a 5 Gbps in FTTH EPON in base alla copertura Chiamate illimitate

Attivando una delle offerte di Iliad a partire da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete usufruire di uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra dell’operatore low cost. In base alla copertura, che potete verificare gratis con SOStariffe.it, è possibile accedere a diverse varianti di fibra FTTH (Fiber the Home). La rete di Iliad nel 2023 è stata eletta dalla società di analisi indipendente nPerf come la più veloce in Italia in download e upload.

IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 24,99 euro al mese per sempre o 19,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobile. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Si possono aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) per potenziare il segnale e raggiungere ogni angolo della casa e la protezione di McAfee Multi Access per tutti i dispositivi connessi (2,99 euro al mese). L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/7/24.

