Incentivi auto al via dalle 10 di lunedì 3 giugno 2024 , con gli sconti per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Come funziona e quanto si può risparmiare. Trova anche un’offerta polizza RC auto conveniente su SOStariffe.it .

Incentivi auto per cambiare il tuo vecchio veicolo con uno meno inquinante. Dal 3 giugno 2024 è attiva la nuova piattaforma Ecobonus (ecobonus.mise.gov.it) per il servizio di prenotazione che sarà a disposizione dei concessionari per i loro clienti.

Per Ecobonus 2024, misura promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato dal ministro Adolfo Urso, sono disponibili risorse pari a 950 milioni di euro a cui si aggiungono 50 milioni per i veicoli per l’anno in corso stanziati dalla legge 30 dicembre 2020, numero 178, per un totale di un miliardo di euro.

Incentivi auto: scatta la nuova campagna Ecobonus 2024

FASCIA EMISSIONE: 0-20 gr C0₂/km FASCIA EMISSIONE: 21-60 gr C0₂/km FASCIA EMISSIONE: 61-135 gr C0₂/km Senza rottamazione Lo sconto con l’incentivo è di: 6.000 €

7.500 € (con ISEE sotto 30.000 €) 4.000 €

5.000 € (con ISEE sotto 30.000 €) zero € Rottamazione Euro 0, 1, 2 Lo sconto con l’incentivo è di: 11.000 €

13.750 € (con ISEE sotto 30.000 €) 8.000 €

10.000 € (con ISEE sotto 30.000 €) 3.000 € Rottamazione Euro 3 Lo sconto con l’incentivo è di: 10.000 €

12.500 € (con ISEE sotto 30.000 €) 6.000 €

7.500 € (con ISEE sotto 30.000 €) 2.000 € Rottamazione Euro 4 Lo sconto con l’incentivo è di: 9.000 €

11.250 € (con ISEE sotto 30.000 €) 5.500 €

6.875 € (con ISEE sotto 30.000 €) 1.500 € Rottamazione Euro 5 Lo sconto con l’incentivo è di: zero €

8.000 € (con ISEE sotto 30.000 €) zero €

5.000 € (con ISEE sotto 30.000 €) zero €

Risorse complessive per 1 miliardo di euro per l’anno in corso. Il contributo massimo ottenibile per l’acquisto di un’auto elettrica, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, sale da 5.000 a 13.750 euro (con ISEE inferiore a 30.000 euro) come si evidenzia nella tabella qui sopra. Infatti i nuovi incentivi auto premiano gli automobilisti meno abbienti, con ulteriori sconti se hanno un ISEE inferiore a 30.000 euro l’anno.

Il contributo per comprare un veicolo ibrido andrà invece da un minimo di 4.000 euro (senza rottamazione) a un massimo di 10.000 euro (con rottamazione fino a Euro 2 e ISEE sotto i 30.000 euro). Lo sconto per un’auto a basse emissioni spazierà tra i 1.500 euro e i 3.000 euro.

E, infatti, tra le novità sono previsti contributi proporzionali alla classe ambientale di appartenenza del veicolo da rottamare, incluse le vetture di classe Euro 5. L’obiettivo dell’Ecobonus è incentivare la rottamazione delle auto più inquinanti (classi Euro 0, 1, 2 e 3) che oggi rappresentano il 25% dell’attuale parco circolante lungo le strade della Penisola.

L’Ecobonus per gli incentivi auto di quest’anno suddivide i veicoli sulla base di tre fasce di emissione:

0-20 g/km , alla quale appartengono le auto elettriche;

, alla quale appartengono le auto elettriche; 21-60 g/km , alla quale appartengono le auto ibride plug-in, cioè i veicoli con doppia alimentazione, sia termica che elettrica;

, alla quale appartengono le auto ibride plug-in, cioè i veicoli con doppia alimentazione, sia termica che elettrica; 61-135 g/km, alla quale appartengono auto con motore a benzina, diesel, gas e ibrido (full e mild).

