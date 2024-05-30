Iliad lancia nuove offerte Flash: fino a 250 GB in 5G con prezzo per sempre

di Davide Raia

Iliad celebra i suoi primi sei anni di attività in Italia con un importante aggiornamento della sua gamma di offerte: da questa settimana, infatti, sono attivabili tre nuove offerte Flash, pensate per nuovi e già clienti dell'operatore. In più, arriva una nuova offerta Dati. Si aggiornano anche le promozioni di Iliad Business. Vediamo, punto per punto, tutti i dettagli.

Iliad aggiorna il suo listino di offerte:
  • debuttano 3 nuove offerte Flash, a partire da 7,99 euro al mese
  • arrivano la nuova offerta Domotica, per i dispositivi IoT, e l'offerta Dati 350
  • cambia l'offerta Iliad Business: più Giga allo stesso prezzo
Il listino di offerte Iliad si aggiorna con una lunga serie di novità per celebra i primi sei anni di attività dell’operatore in Italia. Dal debutto avvenuto a maggio 2018, infatti, Iliad è cresciuta in modo significativo, diventando oggi un punto di riferimento per milioni di italiani, restando fedele al suo approccio trasparente, con prezzi “per sempre” e nessun costo nascosto.

L’aggiornamento della gamma di offerte porta al debutto tre nuove tariffe Flash a cui si affiancano una nuova offerta Dati e novità per Iliad Business. Nei giorni scorsi, inoltre, Iliad ha lanciato le offerte a rate per l’acquisto di smartphone Samsung, andando ad arricchire ulteriormente i servizi a disposizione degli utenti.

Le nuove offerte lanciate in queste ore sono già attivabili. Per maggiori dettagli è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, tramite il box qui di sotto.

Iliad lancia nuove offerte Flash

LE NOVITA’ DELLA GAMMA ILIAD
1. Iliad lancia le nuove offerte Flash 150,  Flash 200 e Flash 250
2. Debuttano anche le offerte Dati 350 e Domotica
3. L’offerta Iliad Business ora ha più Giga allo stesso prezzo

Le novità per la gamma di offerte Iliad sono tre: Flash 250, Flash 200 e Flash 150. Lo schema è il “solito”, con un’offerta 5G che rappresenta il punto di riferimento del listino dell’operatore e un’offerta 4G, più economica, pensata per chi vuole contenere i costi e per chi non ha uno smartphone 5G. A queste si aggiunge una novità assoluta (Flash 250) con cui l’operatore supera il muro dei 200 GB e, soprattutto, propone un’offerta da altro 10 euro al mese per la prima volta (al netto delle offerte Dati che non hanno il 5G). Ecco i dettagli:

Flash 250

La nuova Flash 250 include:

  • minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia
  • minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali
  • 250 GB in 4G e 5G ogni mese
  • minuti e SMS illimitati e fino a 13 GB in roaming in UE
  • possibilità di utilizzare il VoLTE

Il canone è di 11,99 euro al mese, per sempre. Il costo di attivazione è di 9,99 euro una tantum. L’offerta è richiedibile anche con eSIM. C’è tempo fino al 31 luglio per attivarla.

Flash 200

La nuova Flash 200 è l’offerta principale della gamma Iliad. La tariffa include:

  • minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia
  • minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali
  • 200 GB in 4G e 5G ogni mese
  • minuti e SMS illimitati e fino a 11 GB in roaming in UE
  • possibilità di utilizzare il VoLTE

L’offerta in questione prevede un costo di 9,99 euro al mese, con un prezzo per sempre, e un contributo di attivazione di 9,99 euro. La tariffa può essere richiesta anche con eSIM. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito dell’operatore. L’offerta è disponibile fino al 27 giugno.

Attivando Flash 200 oppure Flash 250 è possibile ottenere lo sconto di 5 euro al mese sulla fibra Iliad. L’offerta per la connessione Internet a casa dell’operatore, in questo modo, passa da 24,99 euro a 19,99 euro al mese. Questa tariffa incldue:

  • linea telefonica fissa, con chiamate illimitate verso tutti
  • connessione in fibra ottica FTTH con velocità massima di 5 Gigabit in download.
  • modem Wi-Fi

L’attivazione prevede un costo di 39,99 euro una tantum. Lo sconto sulla fibra può essere attivato anche in una fase successiva all’attivazione, dall’Area Personale del sito Iliad.

Flash 150

Ad arricchire la gamma di offerte Iliad c’è anche Flash 150 che comprende:

  • minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia
  • minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali
  • 150 GB in 4G ogni mese
  • minuti e SMS illimitati e fino a 9 GB in roaming in UE

L’offerta prevede un costo di 7,99 euro al mese, con prezzo per sempre e attivazione di 9,99 euro. Anche in questo caso è possibile richiedere una eSIM. L’offerta è disponibile fino al 27 giugno.

Le altre novità di Iliad

Il nuovo aggiornamento del listino porta altre novità per Iliad. L’operatore, infatti, ha lanciato la sua prima tariffa per i dispositivi IoT. Si tratta di Domotica, offerta che include 200 MB, 50 minuti e 100 SMS al costo di 1,99 euro al mese, sempre con prezzo per sempre. Cambia anche l’offerta solo dati dell’operatore che lancia Dati 350. La tariffa in questione ora include 350 GB (in 4G) al costo di 14,99 euro al mese, con prezzo per sempre.

Da segnalare anche novità per Iliad Business. La divisione dell’operatore che propone servizi di telefonia mobile per i clienti business ripropone l’offerta da 11,99 euro al mese + IVA. Tale offerta, però, ora include 300 GB al mese e non più 220 GB, con l’aggiunta sempre di minuti e SMS illimitati oltre che di 20 GB in roaming in UE e 5 GB al mese in Paesi extra UE. La tariffa prevede un contributo di attivazione di 9,99 euro + IVA.

