Sky Stream è il nuovo decoder di Sky che permette di accedere con un'unica interfaccia alla pay TV live e on demand, app e canali in chiaro. Scopri come averlo e tutte le sue funzioni

Sky si prepara al lancio di un nuovo decoder per semplificare l’accesso ai contenuti live e on demand della pay TV, oltre a quelli di app e canali in chiaro, grazie una interfaccia unificata e intuitiva. Sky Stream grazie al sistema operativo di Entertainment OS sviluppata da Comcast permette di trasformare qualsiasi televisore con porta HDMI in una smart TV di ultima generazione.

Sky Stream, funzioni e come averlo a maggio 2024

Sky Stream I dettagli Funzioni accesso da un’unica interfaccia ai contenuti di Sky, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, DAZN, Apple TV+, RaiPlay, Discovery+, Paramount+, Mediaset Infinity e i principali canali in chiaro

e i principali Restart per far ripartire un programma anche live

per far ripartire un programma anche live Playlist personalizzate

Entro la fine del 2024 arriverà anche Sky Multiscreen Quando arriva si potrà acquistare dal 3/6/24 su Sky.it , nei negozi di Sky o chiamando il numero gratuito 141

Con Sky Stream non serve più cercare tra le diverse piattaforme per passare da un servizio all’altro. In un’unica interfaccia controllabile anche comandi vocali potete vedere tutti i contenuti di Sky, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, DAZN, Apple TV+, RaiPlay, Discovery+, Paramount+, Mediaset Infinity e i principali canali in chiaro. Inoltre, la funzione Restart permette di riavviare anche i programmi in diretta. Ogni membro della famiglia può creare una propria playlist personalizzata con i propri contenuti preferiti. Infine, Sky Stream supporta anche la visione in 4K.

“In un mondo in cui le persone hanno sempre più scelta, – ha commentato Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia – quasi la metà dei consumatori afferma di avere difficoltà a decidere cosa vedere. Proprio per questo è nato Sky Glass che, con il suo sistema operativo all’avanguardia, permette di risolvere questo problema e risparmiare tempo. Oggi, con Sky Stream, portiamo questa esperienza innovativa su qualsiasi TV, dando a tutti la possibilità di trovare il contenuto giusto tra le varie app, Sky e i principali canali in chiaro in modo semplice e immediato“.

Sarà possibile acquistare Sky Stream dal 3/6/24 su Sky.it, nei negozi di Sky o chiamando il numero gratuito 141. Per installarlo basta collegare il decoder alla presa HDMI della TV e configurare la connessione Internet. Non serve quindi né parabola né l’intervento di un tecnico. Sky Stream è compatibile con i servizi di qualsiasi operatore di rete fissa con una velocità minima di 10 Mbps in download. Entro la fine del 2024 sarà disponibile anche il servizio Sky Multiscreen per ampliare la visione anche ad altre TV della casa.

Le offerte di Sky di maggio 2024

Offerte Sky Cosa vedere Costo mensile Sky TV + Sky Calcio 3 partite per giornata di Serie A

tutta la Serie BTK e Serie C

migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue

10 canali di Eurosport con le Olimpiadi di Parigi 2024 14,90 €/mese per 18 mesi Intrattenimento Plus Sky TV

Netflix piano Base con pubblicità a partire da 19,90€/mese per 18 mesi Sky TV e Netflix + Sky Sport Champions League, Europa League e Conference League

altri sport come tennis, golf, basket, etc.

tutte le partite di Euro 2024

10 canali di Eurosport con le Olimpiadi di Parigi 2024 24,90 €/mese per 18 mesi Prova Sky Q tutti i pacchetti di Sky 9 € per un mese

Per guardare i vostri programmi preferiti su Sky Smart non vi resta che attivare un abbonamento a Sky. Il colosso dell’intrattenimento televisivo dispone di offerte per tutti i gusti con film, serie TV e tantissimo sport:

Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix)

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original Netflix Standard con pubblicità (visione in HD su 2 dispositivi in contemporanea)

(visione in HD su 2 dispositivi in contemporanea) App Sky Go per guardare i tuoi programmi preferiti su dispositivi mobili anche fuori casa

per guardare i tuoi programmi preferiti su dispositivi mobili anche fuori casa piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi

Il prezzo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Q via Internet. Potete passare a un piano Netflix Standard senza pubblicità (visione in HD su 2 dispositivi in contemporanea) al prezzo di 23,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 34 euro al mese, o Netflix Premium (visione in 4K HDR su 4 dispositivi in contemporanea) a 27,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 38 euro al mese.

Sky TV e Netflix + Sky Sport

Sky TV

Champions League (121 partite su 137 a stagione), Europa League, Europa Conference League e d Euro 2024 (tutte le 51 partite di cui 20 in esclusiva) grazie anche a Diretta Gol

(121 partite su 137 a stagione), e (tutte le 51 partite di cui 20 in esclusiva) grazie anche a Diretta Gol tutte le gare, qualifiche e prove libere di Formula 1, MotoGP e la World SuperBike

e la ATP Tour e il WTA Tour fino al 2028 , Wimbledon, Nitto ATP Finals, WTA Finals e Davis Cup by Rakuten

, Wimbledon, Nitto ATP Finals, WTA Finals e Davis Cup by Rakuten oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo

mondiale ed europeo altri sport come rugby, atletica, golf con il DP World Tour e i Grandi Major

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi

Dal 26/7/24 disponibili 10 canali di Eurosport con le Olimpiadi di Parigi 2024 di cui uno in 4K (sono compresi Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD)

disponibili con le di cui uno in 4K (sono compresi Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD) Netflix Standard senza pubblicità

App Sky Go

Il prezzo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 50 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Q via Internet.

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV

3 partite per giornata di Serie A fino al 2029 (del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45) per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione

(del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45) per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione tutta la Serie BTK , compresi playout e playoff

, compresi playout e playoff tutta la Serie C (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione)

(1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione) le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1

e tutte le partite di Euro 2024

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi

Dal 26/7/24 disponibili 10 canali di Eurosport con le Olimpiadi di Parigi 2024 di cui uno in 4K (sono compresi Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD)

disponibili con le di cui uno in 4K (sono compresi Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD) App Sky Go

Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Q via Internet.

Se avete già un abbonamento a DAZN o un decoder tivùsat potete attivare l’offerta ZONA DAZN e vedere 10 partite su 10 di Serie A per giornata e altri contenuti dell’app di streaming sul canale 214 al costo di 7,50 euro al mese. Per attivarla basta accedere dall’area personale di DAZN nella sezione “Il mio Account”.

Prova Sky Q

Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix Base)

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

Con questa offerta potete vedere tutti i pacchetti di Sky per 30 giorni senza vincoli né parabola al costo di 9 euro. Allo scadere del periodo promozionale si può decidere se attivare un abbonamento e comporlo aggiungendo i pacchetti che più vi piacciono in base alle offerte in corso.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico