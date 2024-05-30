Carte di credito rubate: Mastercard usa l'IA per bloccarle

Carte di Credito
di Paolo Marelli

Bloccare le carte di credito rubate prima che i criminali possano utilizzarle. Un'operazione possibile grazie all’intelligenza artificiale (IA). Un sistema messo a punto da Mastercard. Scopri come funziona e come trovare una carta di credito conveniente a maggio 2024.

In 30 sec.
Carte di credito rubate, il nuovo sistema di Mastercard ti protegge dalle truffe:
  1. L’intelligenza artificiale consente di bloccare la carta a rischio di frode
  2. Con l’IA il blocco della carta è molto più veloce impedendo ai truffatori di utilizzarla
  3. Trova un’offerta carta di credito vantaggiosa a maggio 2024 con SOStariffe.it
Carte di credito rubate: Mastercard usa l'IA per bloccarle

Più sicurezza per le carte di credito rubate. Con l’intelligenza artificiale è possibile bloccarle in tempi più rapidi e prima che siano utilizzate dai truffatori. Un nuovo sistema per evitare le truffe e per proteggere i dati delle carte di pagamento è stato sviluppato da Mastercard e si basa su moderne e sofisticate tecnologie digitali. Al di là di questo nuovo sistema, se hai perso la tua carta o ti è stata rubata, puoi segnalarlo chiamando il numero di telefono 800.870.866. Mentre, se hai bisogno di assistenza di altro tipo o chiarimenti, puoi contattare direttamente la tua banca.

Prima di passare ai raggi X questo nuovo strumento di tracciamento delle carte di pagamento di Mastercard,
ecco come trovare le migliori offerte fra i partner a maggio 2024, grazie al comparatore per carte di credito di SOStariffe.it. Sono proposte convenienti in quanto sono carte con un canone annuo gratuito o molto basso. Per saperne di più, clicca sul bottone verde qui sotto:

CONFRONTA LE CARTE DI CREDITO »

Carte di credito rubate: Mastercard le blocca con l’intelligenza artificiale

Mentre i truffatori cercano nuovi modi per sfruttare la tecnologia, Mastercard sta utilizzando l’intelligenza artificiale generativa per prevenire le frodi. Con l’AI si riesce a raddoppiare la velocità di rilevamento delle carte di credito o di debito “potenzialmente compromesse”. E procedere con la messa in sicurezza della carta rubata o clonata prima che i criminali possano utilizzarla per i pagamenti, sottraendo denaro dal conto corrente del titolare della carta stessa. 

I truffatori rubano milioni di numeri di carte di pagamento attraverso spyware, malware e altre pratiche clandestine come lo skimming delle carte. Nel tentativo di vendere questi dati ad altri criminali, inseriscono parte dei numeri a 16 cifre su siti web illegali. Mastercard è ora in grado di proteggere meglio i dati completi di queste carte compromesse sulla sua rete, consentendo alle banche di bloccarle molto più rapidamente rispetto al passato.

Finora i truffatori – dice Johan Gerber, vicepresidente esecutivo per la sicurezza e l’innovazione informatica di Mastercard – potevano pensare di operare nell’oscurità, cercando di riciclare i dati delle carte di milioni di vittime ignare. Grazie alla nostra tecnologia informatica, ora possiamo ricomporre il puzzle, aumentando la fiducia delle banche, dei loro clienti e dell’intero ecosistema digitale”.

La nuova tecnologia, che si basa sull’AI, funziona analizzando i dati delle transazioni su miliardi di carte e milioni di esercenti a una velocità superiore a quella precedente. In questo modo allerta Mastercard su nuovi e complessi modelli di frode. Utilizzando una tecnologia predittiva generativa basata sull’intelligenza artificiale messa a punto da Mastercard, è possibile proteggere le transazioni future dalle minacce emergenti. Nello specifico:

  • raddoppiando il tasso di rilevamento delle “carte compromesse”;
  • riducendo fino al 200% i falsi positivi durante il rilevamento di transazioni fraudolente su carte potenzialmente a rischio di frode;
  • aumentando del 300% la velocità di identificazione degli esercenti a rischio di truffe e raggiri. 

Carta di credito: perché è vantaggiosa per i pagamenti a maggio 2024

  4 VANTAGGI DI PAGARE CON LA CARTA DI CREDITO
1 L’importo speso è addebitato sul conto corrente d’appoggio di solito alla metà del mese successivo al pagamento effettuato 
2 Possibilità di effettuare pagamenti senza contante
3 Tutela e rimborso in caso di dimostrabili operazioni fraudolente
4 Effettuare pagamenti anche all’estero senza dover prelevare dei contanti da sportello ATM pagando delle commissioni

Il proliferare dello shopping online ha reso la carta di credito, che è sempre abbinata a un conto corrente, uno strumento di pagamento in crescente diffusione. E con questo maggior utilizzo è aumentato anche il rischio di truffe e raggiri.

Al di là dei potenziali rischi che si possono correre, rimane il fatto che gli acquisti sul web e i pagamenti con il “denaro elettronico” nei negozi fisici fanno crescere l’utilizzo della carta di credito. Così come c’è da tener presente che ormai l’esito per ottenerne una è immediato e il numero dei requisiti richiesti si assottiglia continuamente. C’è poi da considerare che l’importo speso è addebitato sul conto d’appoggio successivamente, di solito entro la metà del mese successivo al pagamento.

Inoltre, c’è da notare che la carta di credito si differenzia da una carta di debito perché provvista di un codice identificativo di 16 cifre, oltre a nome e cognome del titolare e codice di controllo di 3 cifre sul retro. Altre caratteristiche di una carta di credito sono: 

  • possibilità di acquisti online o in un negozio fisico tramite POS;
  • due tipologie di carte di credito tra cui scegliere: a saldo o a rate, a seconda che l’addebito avvenga in un’unica soluzione o suddiviso in rate per le quali si paga un tasso di interesse;
  • la presenza di un fido (plafond): un limite di spesa giornaliero e mensile (in media 3.000 euro) calcolato tanto sugli acquisti quanto sui prelievi da ATM.
Paolo Marelli
Specializzato in Energia, Conti e Carte
Da cronista per Il GiornoIl Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per alcuni siti come CorCom e SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo NetworkDigital360, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Per SOStariffe.it scrive testi in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Offerte mobile a meno di 10 euro al mese: le promozioni di settembre 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Le migliori offerte luce e gas di settembre 2025
Energia
angle-right
Moto GP: quando si corre e come vedere in TV e streaming il GP del Giappone
NOW TV
angle-right
Switch Off 3G: cambio di programma per WindTre, ecco le novità
Telefonia Mobile
angle-right
AirPods Pro 3 a rate con TIM: anticipo zero e tasso zero per i clienti dell'operatore
Telefonia Mobile
angle-right
Sky WiFi a prezzo scontato per tutti i nuovi clienti: cosa prevede l’offerta di settembre 2025
Internet Casa
angle-right
eSIM Iliad: ora c'è un nuovo modo per richiederla ma il passaggio diventa a pagamento
Iliad
angle-right
BTP Valore: nuova emissione ad ottobre 2025, ecco i dettagli
Conti deposito
angle-right
Le offerte Internet casa di settembre 2025 senza vincoli: le migliori tariffe
Internet Casa
angle-right
Serie A su DAZN: tutte le offerte per seguire il campionato a settembre 2025
DAZN
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Bonus affitto 2025: guida a funzionamento, requisiti, domanda
di Alessandro Voci
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a settembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a settembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di settembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Conto corrente con carta di credito gratuita: le offerte di settembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Sos Tariffe S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.