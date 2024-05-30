Auto elettriche: le accise sulla ricarica sono già attive?

Assicurazioni
di Paolo Marelli

Sulle auto elettriche le accise si pagano già se la ricarica è effettuata a casa, anche se il Governo sta studiando una nuova imposta per i “veicoli green”. Scopri perché si paga e come trovare una polizza RC auto vantaggiosa a maggio 2024.

In 30 sec.
Auto elettriche e accise, perché si pagano già sulla ricarica e a quanto ammontano:
  1. Sull’energia elettrica si paga un’accisa di 0,0227 €/kWh consumato 
  2. Sono esenti le utenze domestiche (prima casa) con potenza impegnata di 3 kW e fino ai primi 150 kWh consumati
  3. Ricaricando da casa una vettura elettrica si supera questa soglia dei 150 kWh consumati
  4. Scopri una polizza RC auto conveniente a maggio 2024 con SOStariffe.it
Auto elettriche: le accise sulla ricarica sono già attive?

Auto elettriche e accise: non si placa la polemica dopo che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha rivelato che il Governo lavora per introdurre una nuova imposta sulle vetture green per compensare il minor gettito fiscale di benzina e diesel con la maggior diffusione dei veicoli a batteria. 

Secondo le stime effettuate dal sito specializzato hdmotori.it, in realtà si paga già un’accisa sull’elettricità ed è pari a 0,0227 €/kWh consumato, anche se sono esentate le utenze domestiche sulla prima casa con potenza impegnata di 3 kW e fino ai primi 150 kWh consumati. Tuttavia,la ricarica dell’auto elettrica da casa inevitabilmente fa sì che si superi la soglia dei 150 kWh di elettricità consumata, facendo così scattare il costo supplementare nella bolletta luce per ogni kWh di energia utilizzato.

Intanto per gli automobilisti alla ricerca di una polizza RC auto conveniente, con tanto di garanzie accessorie su incendio e furto, il comparatore di SOStariffe.it aiuta a trovare la polizza auto più vantaggiosa tra le compagnie assicurative partner di maggio 2024. Per saperne di più clicca sul pulsante verde qui sotto:

Confronta le polizze auto di maggio 2024»

Auto elettriche: perché le accise si pagano già sulla ricarica

AUTO ELETTRICHE: LE DOMANDE AUTO ELETTRICHE: LE RISPOSTE
Quante auto elettriche circolano in Italia? 220.000 a fine 2023
Quante sono le auto circolanti in totale in Italia? 40.000.000 a fine 2023
A quanto ammonta l’accisa sull’energia elettrica? 0,0227 €/kWh consumato. Sono esenti le utente domestiche per la prima casacon potenza impegnata di 3 kW e fino ai primi 150 kWh consumati
La ricarica di un’auto elettrica da casa fa superare la soglia dei 150 kWh consumati? , si supera questo tetto e si paga l’imposta
Quando parte il nuovo Ecobonus auto? Dalle ore 10 del 3/6/2024 parte la nuova campagna Ecobonus

Con l’avvio dal 3 giugno 2024 della nuova campagna Ecobonus, con gli incentivi per l’acquisto di auto meno inquinanti e una serie di sconti maggiori se si compra una vettura elettrica e si rottama un vecchio veicolo, si scalda la discussione su un’accisa riservata solo alle auto elettriche ipotizzata dal Governo. 

Perché una tassazione sulle auto green rischia di rivelarsi un boomerang per la transizione verde a cui punta il nostro Paese, a cominciare con una più capillare diffusione di veicoli con zero o basse emissioni nocive. Senza tralasciare il fatto che in Italia il numero di auto elettriche circolanti sulle strade (220.000 a fine 2023) continua a essere basso rispetto al totale di 40 milioni di vetture. 

A ciò si aggiunga che lo Stato ha incassato 25,2 miliardi di euro dalle accise sui carburanti nel 2023, mentre, le accise sull’energia elettrica hanno portato un gettito fiscale che, in totale, è stato di 2,68 miliardi di euro lo scorso anno. Un divario che potrebbe allargarsi ulteriormente se proseguisse lungo la Penisola la diffusione del fotovoltaico con sistema di accumulo che rende indipendenti dalla rete di distribuzione. 

Sulla questione auto elettriche e accise ci sono anche altre due osservazioni da tener presenti:

  • anche sul prezzo della ricarica da una colonnina elettrica si pagano le tasse e sono incluse nel costo;
  • ricaricare un’auto elettrica nella seconda casa o in un’abitazione in classe energetica bassa (non classe A o B) comporta uno sforamento della soglia dei 150 kWh e, quindi, un pesante aggravio sulla bolletta luce. 

RC auto: come trovare un’assicurazione vantaggiosa a maggio 2024

In attesa di sapere che piega prenderà la questione sulle accise sulle auto elettriche, se sei un automobilista a caccia di convenienza puoi fare affidamento sul comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, uno strumento gratuito che ti aiuta a scegliere la polizza auto con il miglior rapporto qualità/prezzo fra le compagnie assicurative partner a maggio 2024.

Ciò che rende il tool di SOStariffe.it un alleato del risparmio, è la possibilità che offre agli utenti di confrontare i preventivi con un approccio “personalizzato”, tanto che la classifica delle polizze auto convenienti è stilata sulla base di alcune informazioni inserite dall’utente stesso:

  • dati anagrafici dell’utente (come età o Comune di residenza);
  • dati assicurativi (per esempio, la classe di merito);
  • caratteristiche del veicolo da assicurare.

Queste informazioni è sufficiente inserirle una sola volta per:

  • elaborare decine di preventivi differenti con diverse compagnie assicurative; 
  • scoprire la migliore offerta; 
  • salvare quella più conveniente per una successiva attivazione bloccandone il prezzo;
  • attivarla direttamente online. 

Con il comparatore di SOStariffe.it, puoi non solo calcolare la copertura assicurativa obbligatoria per poter circolare, ma anche le garanzie accessorie che sono facoltative. A cominciare dall’incendio e furto per passare poi a kasko, grandine, assistenza stradale, tutela legale, atti vandalici. 

Paolo Marelli
Specializzato in Energia, Conti e Carte
Da cronista per Il GiornoIl Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per alcuni siti come CorCom e SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo NetworkDigital360, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Per SOStariffe.it scrive testi in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Offerte mobile a meno di 10 euro al mese: le promozioni di settembre 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Le migliori offerte luce e gas di settembre 2025
Energia
angle-right
Moto GP: quando si corre e come vedere in TV e streaming il GP del Giappone
NOW TV
angle-right
Switch Off 3G: cambio di programma per WindTre, ecco le novità
Telefonia Mobile
angle-right
AirPods Pro 3 a rate con TIM: anticipo zero e tasso zero per i clienti dell'operatore
Telefonia Mobile
angle-right
Sky WiFi a prezzo scontato per tutti i nuovi clienti: cosa prevede l’offerta di settembre 2025
Internet Casa
angle-right
eSIM Iliad: ora c'è un nuovo modo per richiederla ma il passaggio diventa a pagamento
Iliad
angle-right
BTP Valore: nuova emissione ad ottobre 2025, ecco i dettagli
Conti deposito
angle-right
Le offerte Internet casa di settembre 2025 senza vincoli: le migliori tariffe
Internet Casa
angle-right
Serie A su DAZN: tutte le offerte per seguire il campionato a settembre 2025
DAZN
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Bonus affitto 2025: guida a funzionamento, requisiti, domanda
di Alessandro Voci
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a settembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a settembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di settembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Conto corrente con carta di credito gratuita: le offerte di settembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Sos Tariffe S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.