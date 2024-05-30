Sulle auto elettriche le accise si pagano già se la ricarica è effettuata a casa, anche se il Governo sta studiando una nuova imposta per i “veicoli green”. Scopri perché si paga e come trovare una polizza RC auto vantaggiosa a maggio 2024.

Auto elettriche e accise: non si placa la polemica dopo che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha rivelato che il Governo lavora per introdurre una nuova imposta sulle vetture green per compensare il minor gettito fiscale di benzina e diesel con la maggior diffusione dei veicoli a batteria.

Secondo le stime effettuate dal sito specializzato hdmotori.it, in realtà si paga già un’accisa sull’elettricità ed è pari a 0,0227 €/kWh consumato, anche se sono esentate le utenze domestiche sulla prima casa con potenza impegnata di 3 kW e fino ai primi 150 kWh consumati. Tuttavia,la ricarica dell’auto elettrica da casa inevitabilmente fa sì che si superi la soglia dei 150 kWh di elettricità consumata, facendo così scattare il costo supplementare nella bolletta luce per ogni kWh di energia utilizzato.

Auto elettriche: perché le accise si pagano già sulla ricarica

AUTO ELETTRICHE: LE DOMANDE AUTO ELETTRICHE: LE RISPOSTE Quante auto elettriche circolano in Italia? 220.000 a fine 2023 Quante sono le auto circolanti in totale in Italia? 40.000.000 a fine 2023 A quanto ammonta l’accisa sull’energia elettrica? 0,0227 €/kWh consumato. Sono esenti le utente domestiche per la prima casacon potenza impegnata di 3 kW e fino ai primi 150 kWh consumati La ricarica di un’auto elettrica da casa fa superare la soglia dei 150 kWh consumati? Sì, si supera questo tetto e si paga l’imposta Quando parte il nuovo Ecobonus auto? Dalle ore 10 del 3/6/2024 parte la nuova campagna Ecobonus

Con l’avvio dal 3 giugno 2024 della nuova campagna Ecobonus, con gli incentivi per l’acquisto di auto meno inquinanti e una serie di sconti maggiori se si compra una vettura elettrica e si rottama un vecchio veicolo, si scalda la discussione su un’accisa riservata solo alle auto elettriche ipotizzata dal Governo.

Perché una tassazione sulle auto green rischia di rivelarsi un boomerang per la transizione verde a cui punta il nostro Paese, a cominciare con una più capillare diffusione di veicoli con zero o basse emissioni nocive. Senza tralasciare il fatto che in Italia il numero di auto elettriche circolanti sulle strade (220.000 a fine 2023) continua a essere basso rispetto al totale di 40 milioni di vetture.

A ciò si aggiunga che lo Stato ha incassato 25,2 miliardi di euro dalle accise sui carburanti nel 2023, mentre, le accise sull’energia elettrica hanno portato un gettito fiscale che, in totale, è stato di 2,68 miliardi di euro lo scorso anno. Un divario che potrebbe allargarsi ulteriormente se proseguisse lungo la Penisola la diffusione del fotovoltaico con sistema di accumulo che rende indipendenti dalla rete di distribuzione.

Sulla questione auto elettriche e accise ci sono anche altre due osservazioni da tener presenti:

anche sul prezzo della ricarica da una colonnina elettrica si pagano le tasse e sono incluse nel costo;

ricaricare un’auto elettrica nella seconda casa o in un’abitazione in classe energetica bassa (non classe A o B) comporta uno sforamento della soglia dei 150 kWh e, quindi, un pesante aggravio sulla bolletta luce.

