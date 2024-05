Nuove accise in arrivo sulle auto elettriche . Il Governo lavora a una nuova imposta per bilanciare il gettito dei veicoli benzina e diesel che si ridurrà progressivamente con la diffusione delle vetture "green". Scopri le novità e come trovare un'offerta RC auto vantaggiosa a maggio 2024 con SOStariffe.it.

Un’accisa sulle auto elettriche per compensare il gettito fiscale di benzina e diesel che verrebbe meno con la transizione verso veicoli green. È l’ipotesi che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha anticipato nel suo intervento per l’evento “Automotive dealer day” a Verona. “Bisogna considerare l’aggiornamento della normativa europea sulla tassazione dei prodotti energetici – ha detto Giorgetti -. Pensate all’effetto che avrà l’elettrificazione sullo spostamento delle accise del carburante alle nuove forme di alimentazione. E non si tratterà solo di una riduzione del gettito ma di una sua significativa traslazione”.

Aspettando le prossime mosse del Governo sulle auto elettriche e l’ipotesi di una nuova imposta, è caccia aperta alle polizze auto che facciano risparmiare a maggio 2024. In questa esplorazione delle soluzioni con il miglior rapporto qualità/prezzo, il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto è un valido e prezioso aiuto digitale.

Questo strumento gratuito, infatti, mette a confronto le proposte delle compagnie assicurative partner, formulando dei preventivi “su misura” (ossia sulla base dei tuoi dati anagrafici, assicurativi e del veicolo), per trovare un’assicurazione auto. Sempre senza costi e nessun impegno, puoi anche farti aiutare e consigliare nelle scelta richiedendo l’assistenza telefonica chiamando il numero verde 800 999 565. Clicca al link qui sotto per calcolare subito, in pochi click, il preventivo per una polizza auto vantaggiosa a maggio 2024:

Confronta le assicurazioni auto»

Auto elettriche: il Governo lavora su una nuova tassa per i motori green

Transizione green a caro prezzo. L’Erario lancia l’allarme: con la diffusione delle auto elettriche, spinta anche dall’ormai prossimo varo dell’Ecobonus 2024 e della nuova campagna di incentivi che dovrebbe scattare a giugno 2024, è altamente probabile che nei prossimi anni diminuiscano i consumi di benzina e diesel. E, con essi, caleranno anche le accise applicate sui carburanti inquinanti e che costituiscono un gettito importante per le casse dello Stato.

Il Fisco è preoccupato. Ecco perché il ministro Giorgetti ha già fatto sapere che un pool di tecnici del ministero dell’Economia e delle Finanze è al lavoro per studiare una nuova tassa per i veicoli elettrici. Un’accisa ad hoc per i propulsori green, un’imposta indiretta inclusa nel prezzo di vendita, al fine di controbilanciare i minori introiti che deriveranno in futuro da benzina e gasolio. Perché l’esecutivo Meloni considera la transizione verde un grande vantaggio per la sostenibilità ambientale, ma un guaio per i conti pubblici.

Assicurazioni auto: come risparmiare sulla polizza a maggio 2024

ASSICURAZIONE AUTO: RISPARMIO IN 4 MOSSE 1 Il comparatore di SOStariffe.it fa risparmiare sulla polizza RC auto perché confronta i preventivi dei partner e trova quelli più convenienti 2 La comparazione è tra preventivi personalizzati sulla base dei dati (targa, tipo di veicolo, comune di residenza, dati assicurativi) inseriti dall’utente nel tool gratuito e digitale 3 È possibile salvare il preventivo a prezzo bloccato e nel caso procedere con l’attivazione online in un secondo momento senza impegno 4 Avvalersi dell’assistenza telefonica di SOStariffe.it nella scelta o nell’attivazione di una polizza chiamando al numero verde 800 999 565. Il servizio è gratuito e senza impegno

Anche a maggio 2024 se sei un’automobilista alla ricerca di un’assicurazione auto conveniente, puoi procedere al confronto dei preventivi online per risparmiare. Con il comparatore di SOStariffe.it, puoi – in maniera semplice, veloce ed efficace – individuare le polizze RC auto più economiche fra le compagnie assicurative partner, riducendo il costo del premio finale senza però rinunciare a una copertura completa. I preventivi personalizzati elaborati da SOStariffe.it sono basati sui tuoi dati e, in questo caso, il tool digitale e gratuito permette di analizzare decine di preventivi “su misura” differenti tra loro. I dati da inserire sono i seguenti:

targa dell’auto;

caratteristiche del veicolo;

dati anagrafici;

dati assicurativi del proprietario dell’automezzo.

Per avere una copertura assicurativa più completa, puoi aggiungere le garanzie accessorie. Per esempio:

incendio e furto;

kasko;

tutela legale;

atti vandalici;

agenti atmosferici;

assistenza stradale.

C’è da ricordare che una volta inserite nel tool tutte queste informazioni, puoi avere un confronto “su misura” del premio assicurativo da pagare per la tua auto, con una comparazione dei preventivi al fine di individuare la polizza più vantaggiosa tra i partner. Puoi anche salvare il preventivo, per valutarlo in un secondo momento, beneficiando del prezzo bloccato. Una volta scelta la polizza puoi anche procedere con l’attivazione online senza nessun obbligo e né costi aggiuntivi.

« notizia precedente Fotovoltaico in Italia: scopri le regioni che guidano la rivoluzione green notizia successiva »