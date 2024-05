Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sul podio delle regioni che vantano il maggior numero di impianti a fine 2023. Anche la Puglia è protagonista della transizione verde per potenza installata. Ecco la mappa del fotovoltaico in Italia disegnata dall’ultimo del rapporto GSE, il Gestore dei Servizi Energetici. Tutti i numeri e come trovare un preventivo fotovoltaico conveniente a maggio 2024 con il comparatore di SOStariffe.it.

La Lombardia è la “locomotiva” del fotovoltaico in Italia. Qui il primato green è doppio: in questa regione si concentra il maggior numero di impianti in funzione (264.823 a fine 2023) e si registra la maggior potenza installata (4,05 GW, il 13,4% del totale nazionale).

Ma nella mappa italiana del fotovoltaico dominano anche il Veneto e l’Emilia Romagna, che si piazzano alle spalle della Lombardia per numero di impianti installati. Così come a guidare la transizione verde nel nostro Paese c’è anche il Sud, con la Puglia che segue la Lombardia nella classifica regionale per maggior capacità fotovoltaica (3,31 GW a fine 2023).

Nel paragrafo che segue analizziamo il contributo delle regioni allo sprint fotovoltaico in Italia, secondo l’ultimo rapporto del GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Prima, però, ricordiamo che l’acquisto di un impianto fotovoltaico a maggio 2024 è una mossa vincente per far camminare a braccetto sostenibilità ambientale e risparmio in bolletta.

Se sei alla ricerca di una soluzione che ti aiuti a ridurre il fardello economico dell’investimento inziale, puoi affidarti al comparatore di SOStariffe.it per pannelli fotovoltaici, disponibile cliccando sul bottone verde qui sotto:

FAI UN PREVENTIVO PER FOTOVOLTAICO »

Il tool di SOStariffe.it, che è gratuito, ti consente di ottenere una classifica dei preventivi con il miglior rapporto qualità/prezzo tra le offerte dei partner. La comparazione delle offerte avviene tenendo conto di una serie di informazioni relative al luogo in cui intendi installare il dispositivo sarà installato, la tipologia del prodotto stesso e il fabbisogno energetico della tua famiglia.

Fotovoltaico in Italia: ecco quali sono le regioni più green

LE REGIONI CON PIÙ IMPIANTI INSTALLATI LE REGIONI CON LA MAGGIOR POTENZA INSTALLATA Lombardia (264.823 impianti a fine 2023) Veneto (228.013 impianti a fine 2023) Emilia Romagna (163.150 impianti a fine 2023) Lombardia (4,05 GW, il 13,4% del totale nazionale) Puglia (3,31 GW, il 10,9% del totale nazionale) Veneto (3,16 GW, il 10,4% del totale nazionale)

Dal rapporto statistico del GSE sul solare fotovoltaico in Italia, emerge che a fine 2023, “le sole regioni Lombardia e Veneto concentrano il 30,9% degli impianti sul territorio nazionale (rispettivamente con 264.823 e 228.013 impianti)”, si legge lungo le 64 pagine che passano ai raggi X il settore dell’energia prodotta dal Sole nel nostro Paese.

E ancora: nelle regioni del Nord risultano installati il 56% degli impianti in esercizio in Italia, al Centro il 17%, al Sud il restante 27%. Le regioni con il maggior numero di impianti sono:

Lombardia (264.823 impianti);

Veneto (228.013 impianti);

Emilia Romagna (163.150 impianti);

Piemonte (110.678 impianti);

Lazio (106.408 impianti).

Anche considerando la potenza in esercizio, la mappa del fotovoltaico in Italia registra il primato del Nord: “La potenza in esercizio in Italia a fine 2023 si concentra per il 48% nelle regioni settentrionali del Paese, per il 34,7% in quelle meridionali, per il restante 17,3% in quelle centrali”, rileva il rapporto del GSE.

In termini di contributo alla potenza complessiva nazionale, la classifica è così composta:

Lombardia (13,4%);

Puglia (10,9%);

(10,9%); Veneto (10,4%);

Emilia-Romagna (10%).

E ancora: nel corso del 2023 sono entrati in esercizio nuovi impianti fotovoltaici per complessivi 5.209 MW. Le regioni che hanno fornito i contributi maggiori sono concentrate soprattutto al Nord: Lombardia (17,2%), Veneto (13%), Piemonte (10,9%) ed Emilia-Romagna (9,9%). Al Sud è invece la Sicilia a fornire il contributo più importante in termini di potenza installata nel corso dell’anno (7,7%).

Dall’analisi del GSE al rapporto “Filiere del Futuro. Geografia produttiva delle rinnovabili in Italia” (realizzato da Fondazione Symbola ed Italian Exhibition Group) per dire che, nel 2023, le aziende attive o potenzialmente attive nel comparto delle rinnovabili hanno fatto un balzo all’insù del +13,2%, attestandosi a quota 37.655 (erano 33.257 nel 2022). Di queste, il 74,4% opera nel fotovoltaico. Ecco una fotografia delle migliori aziende per il fotovoltaico in Italia scattata dagli esperti di SOStariffe.it.

Offerte in evidenza Risparmia con l'energia solare Detrazioni fiscali del 50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio del 90% calcolato con una spesa media annua per l’energia elettrica di 960€, grazie ad autoconsumo ed abbinando il sistema di accumulo la spesa annua prevista può arrivare a 96€.