La sentenza della Corte Europea in merito a due decreti francesi ha stabilito che il diritto alla privacy non può essere invocato per la pirateria streaming . Per l' AGCOM si tratta di una decisione storica

La battaglia contro il “pezzotto“, ovvero un decoder che permette illegalmente di accedere a contenuti televisivi a pagamento, e la pirateria streaming in generale ha aggiunto un nuovo e importante tassello con la decisione della Corte di Giustizia europea in merito all’esposto di alcune associazioni per la tutela dei diritti e delle libertà di Internet contro due decreti del governo francese. Stando alle leggi d’Oltralpe i titolari dei diritti sui contenuti piratati potevano richiedere ai provider una serie di dati connessi agli indirizzi IP delle piattaforme illegali, che dovevano poi essere messi a disposizione delle autorità per le adeguate sanzioni.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Pirateria streaming: cosa cambia dopo la sentenza della Corte Europea a maggio 2024

Le ultime novità sulla lotta alla pirateria streaming 1 Due decreti voluti da Hadopi in Francia permettono ai titolari di diritto d’autore di richiedere ai provider i dati sugli indirizzi IP e permettere così alle autorità di risalire a chi fruisce illegalmente di contenuti online 2 Le associazioni per la libertà di Internet hanno portato la questione alla Corte di Giustizia europea in quanto i decreti andrebbero contro la Direttiva sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE 3 Il commissario AGCOM ritiene che la sentenza della Corte Europea ha confermato che non si può più utilizzare lo scudo della privacy per chi accede a contenuti pirata

I decreti promossi dall’Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur l’Internet) erano finalizzati a rendere più semplice l’identificazione delle persone che fruiscono di servizi di pirateria streaming permettendo di chiedere direttamente ai provider di collegare i dati raccolti dagli inquirenti al titolare dell’indirizzo IP. Poi, in base ai contratti con i vari operatori, sarebbe stato possibile risalire all’identità dell’utente finale. Ad oggi infatti la maggior parte delle indagini permettono di arrivare allo stesso risultato solo facendo apposite richieste al tribunale.

Le associazioni a difesa della liberà su Internet, però, affermano che i decreti francesi consentirebbero un trattamento dei dati personali in contratto con la Direttiva sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche n. 2002/58/CE e della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Il commissario AGCOM (Autorità per le Garanzie per le Comunicazioni), Massimiliano Capitanio, spiega però sul proprio profilo LinkedIn come la Corte Europea abbia stabilito che “le leggi nazionali possono autorizzare le autorità competenti ad accedere ai dati conservati dai provider e proprio grazie a questi dati è possibile risalire agli utenti che compiono atti di pirateria online, al fine di adottare provvedimenti nei loro confronti“. Ciò quindi permetterebbe al Governo italiano di inserire l’ultimo tassello nella nuova legge sulla pirateria streaming, dando la possibilità alle forze dell’ordine di identificare gli utenti che fruiscono di contenuti illegali.

“La sentenza – continua Capitanio – ha stabilito che devono essere rispettati i principi fondamentali in materia di dati personali, quali in primo luogo, la proporzionalità: i dati dovranno essere conservati in modo che non possano essere utilizzati per trarre conclusioni precise sulla vita privata dell’interessato, neanche dall’autorità pubblica, che li potrà utilizzare esclusivamente per identificare gli autori dell’illecito“. Per il Commissario si tratta di una sentenza storica in quanto chiarisce che il diritto alla tutela dei dati personali e quindi della privacy non può più essere utilizzato “come coperta per chi compie atti di pirateria“.

Le offerte per streaming e pay TV di maggio 2024

Pay TV e streaming Le offerte DAZN DAZN Standard a 34,99 €/mese con vincolo di 12 mesi o 40,99 €/mese con possibilità di disdetta entro 30 giorni Sky Sky TV + Sky Calcio a 14,90 €/mese per 18 mesi NOW TV Pass Sport 14,99 €/mese per i primi 2 mesi, poi 24,99 €/mese, o allo stesso prezzo ma con vincolo di permanenza minimo di 12 mesi TIMVISION TIMVISION Gold a 40,99 €/mese

Dato che la pirateria streaming è un illecito, che comporta sanzioni e in alcuni casi anche la detenzione, se volete seguire le vostre serie TV preferite o guardare lo sport si possono trovare oggi offerte TV a prezzi anche molto contenuti.

Le offerte di DAZN

Se siete amanti dello sport, tra le migliori proposte per lo streaming c’è sicuramente quella di DAZN. L’app di Perform infatti detiene i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A (10 incontri su 10 per giornata) fino al 2029 e prevede la visione di altri contenuti come:

Serie BTK, compresi playoff e playout

Europa League

i migliori incontri della Conference League

tutta la Serie BTK

La Liga

una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

FA CUP, Carabao Cup e Community Shield

il calcio femminile con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League

una selezione di partite di NFL

basket italiano ed europeo (Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League)

boxe, UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing

freccette

i canali tematici di Juventus, Inter e Milan

Eurosport 1 e 2 HD con tennis, ciclismo e sport invernali

Serie A Elite di rugby

Redbull TV

programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

Per avere la Serie A inclusa potete scegliere tra due abbonamenti:

DAZN Standard a 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare 359 euro l’anno (132,88 euro di risparmio). È prevista la visione su massimo 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica.

Attiva DAZN Standard »

DAZN Plus a 59,99 euro al mese sia con vincolo di 12 mesi sia con possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare 599 euro l’anno (120,88 euro di risparmio). È prevista la visione su massimo 2 dispositivi in contemporanea anche collegati alla rete domestiche differenti.

Attiva DAZN Plus »

Le offerte di Sky

Sky invece detiene i diritti per trasmettere 3 partite per giornata di Serie A oltre a tutti gli incontri di Euro 2024 e altri sport:

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV

3 partite per giornata di Serie A fino al 2029 (del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45) per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione

tutta la Serie BTK, compresi playout e playoff

tutta la Serie C (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione)

Euro 2024

le migliori partite di Premier League e Bundesliga

le migliori partite di Ligue 1

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi

App Sky Go per seguire le partite su dispositivi mobili anche fuori casa

Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Q via Internet.

Attiva Sky TV + Sky Calcio »

Le offerte di NOW TV

Se non volete attivare un abbonamento alla pay TV potete invece acquistare il Pass Sport di NOW TV per avere in un unico pacchetto Sky Calcio e Sky Sport con le coppe europee, motori, tennis, golf e tanti altri sport:

Pass Sport

Serie A (3 partite per giornata fino al 2029 con almeno 4 big match a stagione e 30 dei migliori incontri)

tutta la Serie BTK e Serie C NOW

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

Euro 2024

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Il prezzo è di 14,99 euro al mese per i primi 2 mesi, poi si rinnova a 24,99 euro al mese. In alternativa si può attivare l’offerta da 14,99 euro al mese con vincolo di permanenza minimo di 12 mesi che estende lo sconto per un anno e non solo per i primi due mesi. Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere l’opzione Premium per la visione in contemporanea su 2 dispositivi, On demand senza pubblicità e Audio Dolby Digital 5.1.

Attiva Pass Sport di NOW TV »

A ogni abbonamento è possibile associare fino a 6 dispositivi ed è disponibile la funzione per il download dei contenuti per la visione online. L’app è compatibile con smartphone, tablet, PC, smart TV, console per videogiochi, Apple TV, Fire TV e NOW TV Smart Stick.

Le offerte di TIMVISION

In alternativa, una delle offerte più complete per l’intrattenimento televisivo è quella di TIMVISION, che comprende anche app popolari come Netflix e Disney+. La promozione si può abbinare a qualsiasi piano per la rete fissa o la telefonia mobile o, in alternativa, se non volete cambiare operatore si può acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo dell’abbonamento.

TIMVISION Gold

TIMVISION con film, serie TV, produzioni originali, il meglio dell’ultima settimana dei programmi Mediaset, Eurosport e Discovery+

con film, serie TV, produzioni originali, il meglio dell’ultima settimana dei programmi Mediaset, Eurosport e Discovery+ DAZN Standard

Infinity+ per vedere la Champions League

per vedere la Champions League Disney+ Standard con pubblicità (visione in contemporanea su 2 dispositivi)

(visione in contemporanea su 2 dispositivi) Netflix Standard con pubblicità (visione in contemporanea su 2 dispositivi)

(visione in contemporanea su 2 dispositivi) Amazon Prime con pubblicità per vedere film e serie TV Amazon Original ed Exclusives oltre alle migliori partite del mercoledì di Champions League (visione in contemporanea su 2 dispositivi)

per vedere film e serie TV Amazon Original ed Exclusives oltre alle migliori partite del mercoledì di Champions League (visione in contemporanea su 2 dispositivi) TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 40,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è azzerato acquistandola online. Per chi già dispone del TIMVISION Box il contributo per l’attivazione è invece di 9,99 euro. Potete anche richiedere in alternativa TIMVISION Box Atmosphere con visione 4K e sistema audio integrato di Bang & Olufsen. I primi 6 mesi sono gratis, poi 5,99 euro al mese.

Scopri le offerte TIMVISION »

Offerte in evidenza DAZN STANDARD € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ Standard € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA