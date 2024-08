Bonus auto elettriche e veicoli a basse emissioni dovrebbe essere attivo dal lunedì 20 maggio 2024. L'incentivo per favorire l'acquisto di veicoli "green" è in dirittura d'arrivo. Scopri come funziona e come richiederlo, insieme a come trovare un'offerta assicurazione auto conveniente grazie al comparatore di SOStariffe.it .

Bonus auto elettriche 2024: come funziona e come richiederlo a Maggio 2024

Dal 20 maggio 2024 dovrebbe essere operativo il bonus auto elettriche e veicoli a basse emissioni. L’incentivo è allo sprint finale dopo un lungo iter di approvazione: ricevuto il semaforo verde della Corte dei Conti nei prossimi giorni, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi disponibile. Intanto, scalda i motori anche la piattaforma online tramite la quale i concessionari potranno chiedere lo sconto per le auto a basse emissioni inquinanti che saranno acquistate dagli automobilisti.

Prima di vedere nei dettagli come funziona l'Ecobonus 2024, c'è da ricordare che, per risparmiare sulla polizza RC auto, puoi consultare il comparatore di SOStariffe.it per scoprire le migliori offerte per assicurazioni auto tra i partner a maggio 2024.

Bonus auto elettriche: cosa prevede e come funziona l’incentivo a maggio 2024

TIPO DI VEICOLO E ROTTAMAZIONE FASCIA EMISSIONE: 0-20 gr C0₂/km FASCIA EMISSIONE: 21-60 gr C0₂/km FASCIA EMISSIONE: 61-135 gr C0₂/km Senza rottamazione 6.000 €

7.500 € (con ISEE sotto 30.000 €) 4.000 €

5.000 € (con ISEE sotto 30mila €) zero € Rottamazione auto Euro 0, 1, 2 11.000 €

13.750 € (con ISEE sotto 30.000 €) 8.000 €

10.000 € (con ISEE sotto 30.000 €) 3.000 € Rottamazione auto Euro 3 10.000 €

12.500 € (con ISEE sotto 30.000 €) 6.000 €

7.500 € (con ISEE sotto 30.000 €) 2.000 € Rottamazione auto Euro 4 9.000 €

11.250 € (con ISEE sotto 30.000 €) 5.500 €

6.875 € (con ISEE sotto 30.000 €) 1.500 € Rottamazione auto Euro 5 zero €

8.000 € (con ISEE sotto 30.000 €) zero €

5.000 € (con ISEE sotto 30.000 €) zero €

Secondo quanto finora si è riusciti a sapere dalle varie anticipazioni fatte, l’Ecobonus 2024 dovrebbe essere articolato su tre fasce di emissione. Nel dettaglio:

0-20 g/km , alla quale appartengono le auto elettriche;

, alla quale appartengono le auto elettriche; 21-60 g/km , alla quale appartengono le auto ibride plug-in , cioè i veicoli con doppia alimentazione, sia termica che elettrica;

, alla quale appartengono le auto , cioè i veicoli con doppia alimentazione, sia termica che elettrica; 61-135 g/km, alla quale appartengono auto con motore a benzina, diesel, gas e ibrido (full e mild).

Tre anche i tetti massimi di spesa per l’acquisto di auto a basse emissioni inquinanti usufruendo della nuova agevolazione:

42.700 euro per le auto elettriche (0-20 g/km);

per le auto elettriche (0-20 g/km); 42.700 euro per le auto termiche (61-135 g/km);

per le auto termiche (61-135 g/km); 54.900 euro per le auto ibride plug-in (21-60 g/km).

La principale novità riguardante l’Ecobonus 2024 dovrebbe essere il fatto che l’acquisto di vetture green sarà legato al reddito. In particolare, il bonus auto elettriche dovrebbe andare da un minimo di 6.000 euro (senza rottamazione) e arrivare fino a 13.750 euro nel caso in cui si rottami un’auto fino a Euro 2 e si abbia un reddito ISEE sotto i 30.000 euro.

Il contributo per comprare un veicolo ibrido dovrebbe invece andare da un minimo di 4.000 euro (senza rottamazione) a un massimo di 10.000 euro (con rottamazione fino a Euro 2 e ISEE sotto i 30.000 euro). Lo sconto per un’auto a basse emissioni dovrebbe essere compreso tra i 1.500 euro e i 3.000 euro.

La nuova campagna Ecobonus 2024 per auto, moto e automezzi commerciali dovrebbe prevedere fondi totali per 950 milioni di euro allo scopo di incentivare gli italiani ad acquistare veicoli a basse emissioni inquinanti. Al segmento auto sono destinati 793 milioni di euro, di cui 240 milioni per il bonus auto elettriche, con 35 milioni di euro in più rispetto ai precedenti finanziamenti.

