Promozioni Kena Mobile per risparmiare sul canone mensile: minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB a 5,99 euro al mese . E il primo mese è gratis . Scopri l’offerta, valida anche per gli ex clienti dell'operatore virtuale di TIM, a maggio 2024 e confronta le tariffe mobile dei partner di SOStariffe.it per spendere meno con il tuo smartphone.

Promozioni Kena Mobile all’insegna del risparmio: l’operatore virtuale di proprietà di TIM lancia sul mercato l’offerta “5,99 Promo 100” che ti assicura minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB di Internet in 4G a 5,99 euro al mese con ricarica automatica attiva. Non solo: scegliendo questa soluzione per il tuo smartphone, il canone del 1° mese è gratuito, così come il costo di attivazione è azzerato nel caso in cui tu dica “sì” ai consensi commerciali quando firmi il documento sul trattamento dei tuoi dati personali. Questa offerta, che puoi sottoscrivere cliccando sul pulsante verde qui sotto, è rivolta sia ai nuovi sia agli ex clienti dell’operatore.

Nei paragrafi che seguono passeremo sotto la lente le promozioni Kena Mobile a tua disposizione. Prima, però, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile (link qui sotto) è il tuo “alleato” della convenienza: questo strumento digitale e gratuito, ti aiuta a confrontare le soluzioni per telefonare e navigare in mobilità proposte da Kena Mobile e da altri gestori di telefonia e Internet a maggio 2024. E in una manciata di secondi, ti aiuta a scegliere la proposta con il miglior rapporto qualità/prezzo tra quelle messe a disposizione dai partner di SOStariffe.it.

Promozioni Kena Mobile: cosa prevede l’offerta

L’offerta “5,99 Promo 100” di Kena Mobile è un pacchetto vantaggioso perché sposa la convenienza del prezzo alle chiamate illimitate e 200 GB in 4G per navigare in mobilità in tutta tranquillità. Questa ricca dotazione di Giga, però, è assicurata solo nel caso di ricarica automatica mensile attivata. Altrimenti, i Giga “standard” previsti nel pacchetto si riducono a 100 ogni trenta giorni. In più, il primo mese è offerto dall’operatore virtuale di TIM.

Ecco una panoramica dettagliata dell’offerta che puoi attivare direttamente online al costo di 5,99 euro al mese (tranne il primo mese che è gratis):

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili;

verso tutti i numeri fissi e mobili; 200 SMS verso tutti i mobili;

200 GB di Internet 4G fino a 60 Mbps in download (inclusi i 6,56 GB per navigare in Europa) con ricarica automatica attiva;

fino a 60 Mbps in download (inclusi i 6,56 GB per navigare in Europa) con ricarica automatica attiva; canone del primo mese gratuito;

costo di attivazione gratuito (anziché 4€) fornendo i consensi commerciali (invio di comunicazioni commerciali, profilazione e invio dei Dati a soggetti terzi).

La promozione Kena Mobile può essere sottoscritta dai nuovi clienti che effettueranno la portabilità del numero dai seguenti operatori: iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

L’offerta può anche essere sottoscritta dagli ex clienti di Kena Mobile che riceveranno un SMS che li informerà di questa promozione. Per loro, la finestra temporale per aderire all’offerta è fissata a domenica 2 giugno 2024.

Clicca al link qui sotto per saperne di più dell’offerta e per procedere con l’attivazione:

Promozioni Kena: ecco le alternative per navigare in mobilità a maggio 2024

NOME OFFERTA COSTO MENSILE COSA PROPONE IL PACCHETTO 6,99 Promo 130 primo mese gratis, poi 6,99 €/mese minuti illimitati, 200 SMS, 130 GB in 4G e ulteriori 100 GB con autoricarica 7,99 Promo 150 primo mese gratis, poi 7,99 €/mese minuti illimitati, 200 SMS, 150 GB in 4G e ulteriori 100 GB con autoricarica Kena 9,99 230GB Promo 9,99 €/mese minuti illimitati, 200 SMS, 230 GB in 4G e ulteriori 100 GB con autoricarica Kena 11,99 100GB Promo 11,99 €/mese minuti illimitati, 200 SMS, 100 GB in 4G e ulteriori 100 GB con autoricarica

Di seguito passiamo sotto la lente le principali caratteristiche delle tariffe proposte da Kena Mobile a maggio 2024, il cui confronto può essere eseguito utilizzando il comparatore di SOStariffe.it.

Kena 6,99 Promo 130

Al costo di 6,99 euro al mese (ma il primo mese il canone è gratuito), questo pacchetto include:

minuti illimitati e 200 SMS;

130 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload;

fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload; 100 GB in più al mese con ricarica automatica attiva;

con ricarica automatica attiva; 7,5 GB in 4G per navigare in roaming in UE;

attivazione gratis (anziché 3 euro), fornendo i consensi commerciali.

Clicca al link qui sotto per conoscere più dettagli su questa promozione:

Kena 7,99 Promo 150

Questo piano tariffario proposto da Kena Mobile costa 7,99 euro al mese (con primo mese gratis) e ha le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati e 200 SMS;

150 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload;

fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload; 100 GB in più al mese con ricarica automatica attiva;

con ricarica automatica attiva; 8,5 GB in 4G per navigare in roaming in UE;

attivazione gratis (anziché 2 euro), fornendo i consensi commerciali.

Cliccando sul pulsante verde qui sotto, puoi raggiungere la pagina dell’operatore in cui troverai informazioni aggiuntive e la possibilità di attivare direttamente l’offerta:

Kena 9,99 230GB Promo

Con un canone mensile di 9,99 euro al mese, questa soluzione per il tuo smartphone ti consente di avere:

minuti illimitati e 200 SMS;

230 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload;

fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload; 100 GB in più al mese attivando la ricarica automatica;

attivando la ricarica automatica; 11 GB in 4G per navigare in roaming nei Paesi UE;

nessun costo di attivazione.

Per maggiori informazioni e/o procedere all’attivazione, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Kena 11,99 100GB Promo

Questa soluzione, accessibile solo a chi mantenga il proprio numero portandolo da un altro operatore, costa 11,99 euro al mese. Ecco cosa propone:

minuti illimitati e 200 SMS;

100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload;

fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload; 100 GB in più al mese con ricarica automatica attiva;

con ricarica automatica attiva; 13 GB in 4G per navigare in roaming in UE;

attivazione gratuita.

Clicca al link qui sotto per scoprire più informazioni su questo piano tariffario.

