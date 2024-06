È iniziato lo spegnimento della rete WindTre per il 3G ed è stata anche ampliata la copertura 5G per la tecnologia TDD . Scopri le ultime novità sulla rete dell'operatore di giugno

WindTre dal 7/6/24 ha ufficialmente iniziato il processo di dismissione progressiva della sua rete 3G. La prima fase prevede lo spegnimento solamente della frequenza 2100 MHz, che verrà poi riservata alla connessioni in 4G e dove possibile in 5G. La banda 900 MHz verrà invece mantenuta probabilmente fino al 31/12/25. Lo spegnimento del 3G da parte dell’operatore di telefonia mobile influenzerà anche i clienti di Very Mobile, che in quanto operatore virtuale si appoggia alla rete WindTre, ma anche Fastweb Mobile e Iliad.

Per confrontare le offerte di WindTre con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Sono sufficienti pochi clic per costruire il proprio profilo personale di consumi e avere così tutte le informazioni che vi servono per trovare la promozione più economica in base alle vostre reali esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Rete WindTre: spegnimento del 3G e copertura 5G ampliata a giugno 2024

Le ultime novità sulla rete di WindTre 1 Il 7/6/24 è iniziata la prima fase per lo spegnimento della rete 3G per la sola banda 2100 MHz. Quella da 900 MHz rimarrà attiva fino al 31/12/25 2 La copertura 5G TDD è aumentata al 73,8% della popolazione. Quella per la tecnologia FDD DSS è invece rimasta al 96,8%. Le due copertura sono in sovrapposizione

Lo spegnimento della rete WindTre per il 3G in questa prima fase non avrà un impatto su coloro che utilizzano un telefono 4G o tecnologie superiore o dispositivo 3G che supporta la banda 900 MHz. Per coloro che invece utilizzano un cellulare 3G che si collegano solamente alla banda 2100 MHz i servizi voce e dati verranno reindirizzati sulla rete 2G con una possibile riduzione della velocità di trasferimento dei dati. In questo caso WindTre propone un servizio per la sostituzione gratuita delle vecchie SIM non abilitate al 4G distribuite da marzo 2020 come richiesto dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Solitamente il costo di questo servizio ha un costo di 15 euro.

WindTre poi all’inizio di giugno ha nuovamente aggiornato i dati sulla copertura della sua rete 5G e in particolare c’è stato un incremento della popolazione raggiunta con la tecnologia 5G TDD (Time Division Duplex) sulla banda a 3600 MHz, utilizzata solamente per le connessioni con lo standard di rete mobile più recente, che è arrivata a una percentuale del 73,8%. Nell’ultimo aggiornamento di maggio l’operatore dichiarava di coprire il 73,5% della popolazione. WindTre comunque specifica che l’avanzamento nell’implementazione della tecnologia TDD è in corso dando priorità alle zone con traffico elevato.

Ampliamento della copertura 5G

Per quanto riguarda invece il 5G FDD (Frequency Division Duplex) DSS (Dynamic Spectrum Sharing) sulle frequenze a 1800 MHz e 2600 MHz, la copertura è rimasta invariata e raggiunge il 96,8% della popolazione. Questa tecnologia, come spiega l’operatore usa “dinamicamente lo stesso spettro FDD in modalità condivisa sia per connessioni 4G che per connessioni 5G. La rete sceglie in maniera intelligente e veloce tra 4G e 5G in base al tipo di terminale e all’offerta sottoscritta dal cliente“. Le coperture DSS e TDD sono comunque in sovrapposizione.

Per quanto riguarda la velocità della connessione, WindTre ha implementato fino ad oggi il 5G NSA (Non Standalone) in cui le prestazioni del 5G si sommano a quelle del 4G attraverso una tecnica di dual connectivity. La velocità massima teorica è quindi di circa 1,6 Gbps in download e 150 Mbps in upload. Leggendo però nei documenti di trasparenza tariffaria e tecnica oltre a quelli di sintesi contrattuale la velocità stimata è di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

Per quanto riguarda gli smartphone compatibili con il 5G, WindTre assicura un “funzionamento ottimale” per “tutti i dispositivi commercializzati attraverso i propri canali ufficiali, in abbinamento con una propria offerta abilitata al 5G e nelle aree di copertura 5G di WindTre“.

WindTre poi ricorda che con il nuovo regolamento per il roaming in Ue introdotto nel luglio del 2022 è possibile utilizzare senza alcuni limitazione di qualità e prestazioni i servizi voce e dati disponibili in ambito nazionale. Potrete quindi navigare in 5G anche nei Paesi dell’Unione Europea. La connessione 5G è poi utilizzata anche dai clienti di rete fissa con l’offerta FWA (Fixed Wireless Access) chiamata Super Internet Casa 5G con un limite alla velocità di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. La copertura dallo scorso marzo è stata estesa a tutte le Regioni italiane.

Le offerte per la rete fissa di WindTre di giugno 2024

WindTre dispone di offerte fibra dall’eccellente rapporto qualità prezzo. In più chi è già cliente dell’operatore per il mobile può usufruire di uno sconto per la rete fissa. In base alla copertura potete accedere a una connessione senza limiti in fibra FTTH (Fiber to the Home) per navigare alla massima velocità in tutte le principali città italiane. In alternativa viene proposto un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale.

Super Fibra Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di acquistare, dopo l’attivazione della fibra, l’offerta Unlimited Special con minuti e Giga illimitati a 7,99 euro al mese

Dopo aver verificato gratis la copertura con il comparatore di SOStariffe.it, potrete attivare la fibra a 24,99 euro al mese o 22,99 euro al mese per i già clienti mobile. Quest’ultimi al costo totale di 33,99 euro al mese possono aggiungere anche un piano Standard di Netflix. L’attivazione è gratis, invece di 39,99 euro.

Attiva Super Fibra di WindTre »

