L' AGCOM approva il programma per la dismissione 3G WindTre e ha imposto al gestore di supportare i suoi operatori virtuali al passaggio al VoLTE . Scopri cosa cambierà per gli utenti

Venerdì scorso l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) con la Delibera n. 112/24/CONS ha fornito i dettagli sulla procedura per la dismissione 3G WindTre. L’autorità ha accettato tutta l’operazione ma anche imposto al gestore di telefonia mobile di supportare i MVNO (Mobile Virtual Network Operator) che si appoggiano alla sua rete all’integrazione della tecnologia VoLTE, che permette di effettuare chiamate con audio in alta qualità anche mentre si naviga e si utilizzano le app contemporaneamente se connessi in 4G.

WindTre ha già informato i clienti che utilizzano un dispositivo 3G del progressivo spegnimento della rete a partire dalla frequenza 2100 MHz. Resta invece attiva almeno fino al 2025 la banda 900 MHz, che verrà poi utilizzata per trasmettere i servizi in 4G e 5G. La dismissione 3G WindTre avrà un impatto non solo sui clienti dell’operatore e quelli di Very Mobile ma anche per Fastweb Mobile e Iliad, che in una nota pubblicata sul proprio sito ha descritto lo scenario futuro per chi utilizza uno smartphone 3G.

Dismissione 3G WindTre: il punto a maggio 2024

L’AGCOM ha approvato la dismissione 3G WindTre in quanto è stato dimostrato sperimentalmente che l’impatto per gli utenti finali sarà minimo, dato che oggi pochissimi utilizzano ancora uno smartphone 3G, ma anche per garantire un corretto assetto concorrenziale dato che TIM e Vodafone hanno già spento le rispettive reti 3G.

Cosa cambierà quindi per i clienti di WindTre? Chi ha un dispositivo 4G non deve preoccuparsi. I possessori di un terminale 3G o non abilitato al VoLTE, invece, potrebbero sperimentare una riduzione della velocità di navigazione in quanto i servizi verranno dirottati verso la rete 2G. La tabella di marcia comunicata da WindTre all’AGCOM nel marzo 2022 seguirà il seguente calendario:

Refarming in LTE di una prima portante UMTS 2100 che passa da 10 MHz a 15 MHz. Verrà ridotta la capacità complessiva della rete 3G ma non la copertura, dato che continuerà ad essere offerta senza variazione attraverso le portanti UMTS 2100 ed UMTS 900 ancora attive

che passa da 10 MHz a 15 MHz. Verrà ridotta la capacità complessiva della rete 3G ma non la copertura, dato che continuerà ad essere offerta senza variazione attraverso le portanti UMTS 2100 ed UMTS 900 ancora attive Refarming in LTE di una seconda portante UMTS 2100 che passa da 15 MHz a 20 MHz. In questo caso ci sarà una leggera variazione della copertura 3G in quanto la banda 900 MHz non risulta installata su tutti gli impianti della rete di WindTre come avviene invece per il 2100 MHz

che passa da 15 MHz a 20 MHz. In questo caso ci sarà una leggera variazione della copertura 3G in quanto la banda 900 MHz non risulta installata su tutti gli impianti della rete di WindTre come avviene invece per il 2100 MHz Refarming in 5G NR (New radio) dell’unica portante UMTS 900 entro la fine del 2025 e dismissione della rete 3G

entro la fine del 2025 e WindTre conferma che a partire dal 7/6/24 il servizio UMTS sarà garantito sulle bande 2100 MHz e 900 MHz.

WindTre, Very Mobile e Fastweb Mobile hanno già abilitato il VoLTE mentre Iliad sta estendendo il supporto a questa tecnologia da qualche tempo. I MVNO che invece ancora non lo utilizzano e si appoggiano alla rete di WindTre sono Elimobile, Green ICN, China Mobile (CMLink), Intermatica, Netvalue e Spusu. Alcuni di questi operatori virtuali hanno però segnalato un rallentamento nell’accesso ai servizi VoLTE di WindTre e difficoltà ad ottenere dai produttori i necessari aggiornamenti del sistema operatori per i terminali. Per questo motivo L’AGCOM ha ritenuto opportuno che WindTre supporti questi MVNO nel passaggio al VoLTE prima della completa dismissione della rete 3G.

L’Autorità considera anche necessario che gli operatori virtuali su richiesta degli utenti provvedano alla sostituzione gratuita delle SIM non abilitate al 4G.

