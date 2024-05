Boom produzione rinnovabili in Italia: ad aprile 2024, oltre il 50% della domanda di energia elettrica nel nostro Paese è stato coperto dalle fonti pulite. Ecco i dati Terna e come trovare un preventivo fotovoltaico vantaggioso a maggio 2024 utilizzando il comparatore di SOStariffe.it .

Accelera la produzione rinnovabili in Italia. Ad aprile 2024, complice anche l’impennata dell’idroelettrico, le fonti pulite hanno coperto il 51,2% della domanda elettrica, registrando un balzo all’insù rispetto al 36% di aprile 2023.

È quanto rileva Terna in una nota sui consumi di energia elettrica, che il mese scorso sono cresciuti del’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tra le fonti di energia pulita che hanno più contribuito al boom produzione rinnovabili da Nord a Sud del Paese ci sono la fonte idrica (+197,5%) e quella fotovoltaica (+19,5%), grazie all’aumento della capacità installata in esercizio.

Prima di addentrarci nei dati pubblicati dalla società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, ricordiamo che anche tu puoi giocare un ruolo da protagonista nella transizione green di casa nostra dotando la tua casa di un impianto fotovoltaico chiavi in mano. Grazie a questa soluzione puoi abbattere le emissioni inquinanti nell’ambiente, accrescere l’indipendenza energetica della propria famiglia e al contempo abbattere gli importi in bolletta. Senza dimenticare che una migliorata efficienza energetica della tua casa si traduce anche in un maggior valore dell’immobile stesso.

Un valido aiuto nella ricerca del preventivo fotovoltaico su misura per le tue esigenze arriva dal comparatore di SOStariffe.it per pannelli fotovoltaici (accessibile al link qui sotto), una vera e propria “bussola” dei prezzi che ti orienta verso la scelta della soluzione con il miglior rapporto qualità/prezzo, tra quelle proposte dai partner di SOStariffe.it.

Per stilare questa classifica, il comparatore elabora alcuni dati da te forniti senza alcun impegno all’acquisto e che riguardano:

il luogo in cui si intenda installare l’impianto;

la tipologia dei moduli fotovoltaici che si vorrebbe acquistare;

il fabbisogno energetico del proprio nucleo familiare.

Produzione rinnovabili record in Italia ad aprile 2024: la fotografia di Terna

(Dati sui consumi di energia elettrica ad aprile 2024. Fonte: Terna)

Secondo quanto riporta il rapporto mensile sul sistema elettrico pubblicato da Terna, ad aprile 2024, il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato soddisfatto:

per il 51,2% da fonti rinnovabili ;

; per il 34,2% da fonti non rinnovabili;

per la restante quota dal saldo estero.

E ancora, sempre ad aprile 2024, la produzione rinnovabili è in aumento del +43,8% rispetto allo stesso mese del 2023. In particolare, al boom rinnovabili di aprile 2024 hanno contribuito principalmente:

la fonte idrica: +197,5% rispetto ad aprile 2023;

rispetto ad aprile 2023; la fonte fotovoltaica +19,5% rispetto ad aprile 2023.

In diminuzione, invece, la fonte geotermica (-0,9%) ed eolica (-3,4%). In calo anche la fonte termica (-16,6%). Nella sua analisi, Terna evidenzia inoltre che “nei primi quattro mesi del 2024 la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 2.356 MW (di cui 2.167 MW di fotovoltaico). Tale valore è superiore di 736 MW (+45%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.

Restringendo il focus sul solo fotovoltaico, la capacità in esercizio tra gennaio e aprile 2024 è aumentata di 2.167 MW. Nello stesso periodo del 2023 l’incremento era stato di 1.419 MW, registrando pertanto un balzo all’insù pari a 748 MW (+53%).

Capitolo eolico: il rapporto Terna precisa che “nei primi quattro mesi del 2024, la capacità in esercizio della fonte eolica è aumentata di 209 MW. Nello stesso periodo del 2023 l’incremento era stato di 195 MW, registrando pertanto un aumento di 14 MW (+7%)”.

Infine, per quanto riguarda i consumi di energia elettrica in Italia ad aprile 2024, essi sono in rialzo dell’1,1% rispetto allo stesso mese del 2023. Sempre secondo i dati di Terna, il mese scorso il fabbisogno di energia elettrica è stato pari a 23,5 miliardi di kWh. La crescita della “fame” di energia è cresciuta in tutto il Paese: +0,9% al Nord, +1% al Centro e +1,7% al Sud e Isole.

Nei primi quattro mesi dell’anno, il fabbisogno nazionale è in risalita del +0,8% rispetto al corrispondente periodo del 2023 (+0,5% il valore rettificato).

