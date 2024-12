vivo V40 SE 5G arriva in Italia. Potete acquistarlo a rate con WindTre a 3,99 euro al mese anche con finanziamento ad anticipo zero . Tutti i dettagli sulle caratteristiche dello smartphone e le offerte dell'operatore

Vivo lancia in Italia il suo nuovo smartphone vivo V40 SE 5G e segna l’inizio di una nuova collaborazione con WindTre. Il primo smartphone della nuova generazione della serie V è pensato per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti con un eccellente rapporto qualità prezzo.

vivo V40 SE 5G con WindTre: le offerte di giugno 2024

vivo V40 SE 5G Dettagli Caratteristiche tecniche display AMOLED (FHD+) da 6,67″

fotocamera anteriore da 16 MP

fotocamera posteriore da 50 MP + 8 MP + 2 MP

processore Snapdragon 4 Gen 2

RAM fino a 16 GB

memoria da 256 GB espandibile fino a 1 TB

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida L’offerta di WindTre 299,90 € in un’unica soluzione

in un’unica soluzione a rate a 3,99 €/mese con pagamento con carta di credito, addebito automatico su conto corrente o finanziamento ad anticipo zero

Vivo V40 SE 5G è dotato di un ampio schermo AMOLED (FHD+) da 6,67″ a 120Hz e con luminosità pari a 1800 nits. Il telefono poi presenta una fotocamera frontale multi-style da 16 MP per realizzare selfie personalizzati in quattro diverse modalità standard, naturale, vintage film e colori accesi) grazie a un software dedicato. La triplica fotocamera posteriore si compone di un sistema di imaging ad alta risoluzione Ultra-Sensing da 50 MP, un grandangolare Super-Wide da 8 MP e un Super Macro da 2 MP.

vivo V40 SE 5G si compone poi un processore 8-core con tecnologia avanzata a 4nm Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, che garantisce migliore fluidità ed alta efficienza, oltre che da una RAM fino a 16 GB (8 GB + 8 GB espandibile) e uno spazio di archiviazione di 256 GB, espandibile fino a 1 TB con microSD, per conservare tutti i contenuti. La batteria da 5000 mAh garantisce fino a due giorni di autonomia e con la ricarica rapida a 44W si può raggiungere il 70% di ricarica in soli 38 minuti.

“Siamo entusiasti di annunciare finalmente che verrà lanciato anche in Italia il nuovo vivo V40 SE 5G, uno smartphone che, nella migliore tradizione della serie V di vivo, combina design accattivante, solide performance e ottima autonomia. – ha dichiarato Roberto Goffredo, Head of Sales – Operators di vivo Italia – La qualità complessiva del V40 SE 5G è stata un ottimo viatico per rinnovare la nostra partnership con un operatore leader di mercato come WindTre, con cui prevediamo una collaborazione a lungo termine sul mercato italiano, con altre novità in arrivo nel 2024″.

Vivo V40 SE 5G è disponibile nelle colorazioni Crystal Black e Leather Purple e si può acquistare nei negozi di WindTre a 299,90 euro con pagamento in un’unica soluzione o in comode rate con pagamento con carta di credito in abbinamento a un’offerta di telefonia mobile dell’operatore. Altrimenti è disponibile l’addebito su conto corrente o finanziamento ad anticipo zero. Potete infatti associare il nuovo telefono a Unlimited SMART 5G con minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G Priority Pass a 14,99 euro al mese. Avete inclusi anche call center senza attese e 50 minuti verso l’estero. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online mentre la SIM costa 10 euro.

“Riteniamo che la collaborazione con una grande realtà come vivo Italia possa contribuire ad offrire ai nostri clienti servizi all’avanguardia con una tecnologia sempre più performante“, afferma Fabrizio De Lorenzo, Head of Mobile & Home Devices di WindTre.

Chi è cliente di WindTre per il mobile può poi usufruire di uno sconto sull’offerta fibra ottica dell’operatore e avere così una connessione senza limiti in FTTH (Fiber to the Home) con copertura in tutte le principali città italiane:

Super Fibra Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di acquistare, dopo l’attivazione della fibra, l’offerta Unlimited Special con minuti e Giga illimitati a 7,99 euro al mese

Dopo aver verificato gratis la copertura con il comparatore di SOStariffe.it, potrete attivare la fibra a 24,99 euro al mese o 22,99 euro al mese per i già clienti mobile. Quest’ultimi al costo totale di 33,99 euro al mese possono aggiungere anche un piano Standard di Netflix. L’attivazione è gratis, invece di 39,99 euro.

