Le eSIM sono sempre più diffuse in Italia : più della metà degli operatori di telefonia mobile, infatti, mette a disposizione dei loro clienti la possibilità di attivare offerte con SIM virtuali. Queste offerte, in media, garantiscono ben 199 GB ogni mese . A fotografare la situazione è la nuova indagine dell' Osservatorio SOStariffe.it .

Per gli utenti italiani, il mercato di telefonia mobile propone oggi diverse nuove opportunità. In particolare, si registra una sostanziale crescita della diffusione delle eSIM, come chiarito dall’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it. Secondo i dati raccolti (nel confronto tra maggio 2023 e maggio 2024), le SIM virtuali sono oggi molto più diffuse, con più della metà degli operatori che le propone. Le tariffe, inoltre, costano di meno e includono molti più Giga.

Per scoprire le offerte mobile più interessanti è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it che permette di mettere a confronto decine di tariffe proposte dagli operatori partner.

eSIM in Italia: i dati dell’Osservatorio

I dati in tabella, qui di sotto, mostrano l’evoluzione della presenza delle eSIM sul mercato italiano nel corso dell’ultimo anno, confermando un aumento del numero delle offerte oltre che dei Giga inclusi per chi sceglie una SIM virtuale. Per gli utenti italiani è oggi molto più semplice attivare una tariffa di telefonia mobile andando a scegliere una eSIM, in sostituzione di una SIM virtuale. Le tariffe con eSIM crescono di numero, sono più economiche e hanno più Giga.

DATI 2023 2024 % di operatori con supporto eSIM 33% 63% Canone offerta media 10,29 € 9,61 € Canone offerta media con eSIM 13,24 € 10,89 € Giga inclusi offerta media 130 GB 174 GB Giga inclusi offerta media con eSIM 145 GB 199 GB

Rilevazioni SOStariffe.it 28/05/2024 (confronto con maggio 2023). Dati elaboratori su campione di 19 operatori rappresentativo di oltre il 97% delle SIM attive in Italia (Fonte Osservatorio AGCOM) e di 92 tariffe (con almeno 10 GB e 100 minuti inclusi ogni mese).

Tra le principali evidenze emerse dall’indagine dell’Osservatorio troviamo un sostanziale aumento del numero di operatori che propongono le eSIM. Lo scorso anno, infatti, solo il 33% degli operatori presi in considerazione dallo studio proponeva le eSIM. Oggi, invece, considerando lo stesso campione, la percentuale di operatori che propone le SIM virtuali è cresciuta fino al 63%.

Nello stesso tempo si registra un netto calo del costo medio delle offerte con eSIM, passate da 13,24 euro al mese a 10,89 euro al mese. Il costo è leggermente superiore alla media del mercato (considerando solo le tariffe con almeno 10 GB e 100 minuti inclusi ogni mese). Resta comunque la possibilità di attivare tariffe intorno o anche al di sotto i 10 euro al mese e ottenere una eSIM.

Da notare anche la possibilità di sfruttare un pacchetto ricco di Giga per chi sceglie le eSIM. Le offerte con eSIM mettono a disposizione circa 199 GB al mese. Si tratta di un valore sensibilmente superiore rispetto ai dati raccolti lo scorso anno (145 GB) che conferma come le SIM virtuali siano particolarmente convenienti in questo momento.

Davide Raia Editor e copywriter Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia e telefoniche grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it.