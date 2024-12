Nel suo ultimo aggiornamento del prezzo del metano, ARERA certifica un PSV gas in aumento . Su del +3,1% le bollette per i clienti domestici “vulnerabili” sui consumi di maggio 2024 a causa del maggior costo della materia prima. Se vuoi proteggerti dai rincari, una mossa vincente è sottoscrivere offerte gas a prezzo bloccato . Ecco come trovare le più competitive tra quelle messe a disposizione dai partner del comparatore di SOStariffe.it a giugno 2024.

PSV gas in aumento: quali effetti in bolletta gas e come evitare i rincari

PSV gas in aumento. Questo rialzo del prezzo del gas naturale all’ingrosso si riflette sulle bollette del metano dei clienti domestici più fragili, confluiti nel Servizio di Tutela della Vulnerabilità dopo la cessazione della Maggior Tutela gas a gennaio 2024. Per loro, le fatture metano sono in crescita del +3,1% sui consumi di maggio 2024 rispetto a quelli del mese precedente, come certifica l’ultimo aggiornamento di ARERA, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Ma il maggior costo del metano al metro cubo ha un impatto diretto anche sulle bollette delle famiglie che sono già passate al Mercato Libero e abbiano attivato offerte gas a prezzo indicizzato.

Una strada che puoi percorrere per metterti al riparo da nuovi rialzi del prezzo del metano all’ingrosso è quella di sottoscrivere offerte luce e gas a prezzo fisso: queste tariffe del Mercato Libero consentono di bloccare il costo unitario della materia prima (espresso in costo kWh e costo metano al metro cubo) per un determinato periodo di tempo (almeno 12 mesi). Ciò significa che il prezzo di energia e metano stabilito in fase di attivazione dell’offerta resterà invariato per tutta la durata del vincolo contrattuale.

Come trovare le offerte luce e gas a prezzo bloccato più competitive del Mercato Libero? Utilizzando il comparatore di SOStariffe.it (link qui sotto), che setaccia le proposte dei gestori energetici partner a giugno 2024 e individua le soluzioni più vantaggiose sulla base del profilo di consumo del tuo nucleo familiare.

PSV gas in aumento: bollette più care per i clienti “vulnerabili”

PSV GAS IN AUMENTO: LE DOMANDE PSV GAS IN AUMENTO: LE RISPOSTE Qual è il prezzo del gas all’ingrosso PSV a maggio 2024 per i clienti domestici nel Servizio di Tutela della Vulnerabilità? 0,352949 €/Smc Qual era il prezzo ad aprile 2024? 0,326265 €/Smc Quanto paga un metro cubo di gas un cliente domestico nel Servizio di Tutela della Vulnerabilità per i consumi di maggio 2024? 103,66 centesimi di euro per metro cubo (+3,1% rispetto ad aprile) L’aumento del prezzo del gas all’ingrosso ha effetti anche sulle bollette di chi è già nel Mercato Libero? Sì, il rialzo sarà sentito anche dalle famiglie che abbiano attivato offerte luce e gas a prezzo indicizzato Come ci si può proteggere dagli aumenti del prezzo di energia elettrica e gas all’ingrosso? Sottoscrivendo offerte luce e gas a prezzo fisso del Mercato Libero. Grazie a queste tariffe, puoi bloccare il costo kWh e il costo metano al metro cubo per almeno 12 mesi

Le fatture gas relative ai consumi di maggio 2024 registreranno un aumento del +3,1% (rispetto a quelle di aprile 2024) per un “cliente tipo” (1.100 metri cubi di gas naturale all’anno) che riceva la fornitura di metano tramite il Servizio di Tutela della Vulnerabilità, destinato ai soli clienti “vulnerabili”.

L’arrivo di bollette più salate è stato annunciato da ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) nel suo ultimo aggiornamento del prezzo del gas, comunicato il 4 giugno 2024.

Il nuovo prezzo del gas per i clienti della Tutela della Vulnerabilità si attesta, dunque, a 0,352949 €/Smc. ARERA utilizzerà questo valore per calcolare le bollette di giugno 2024 e che si riferiscono, come detto, ai consumi registrati a maggio 2023.

Nel dettaglio, per il mese di maggio 2024, il prezzo di riferimento del gas per il “cliente tipo” è pari a 103,66 centesimi di euro per metro cubo, così suddiviso:

38,86 centesimi di euro (pari al 37,5% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse;

(pari al 37,5% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse; 6,15 centesimi di euro (5,9% del totale) per la vendita al dettaglio;

24,53 centesimi di euro (23,7% del totale) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità;

2,95 centesimi di euro (2,8% del totale) per gli oneri generali di sistema;

31,17 centesimi di euro (30,1% del totale) per le imposte.

PSV gas in aumento: perché succede e come evitare i rincari a giugno 2024

A soffiare sulla volatilità dei listini gas al TTF di Amsterdam (il principale hub d’Europa per la compravendita del gas naturale) ci sono prevalentemente le tensioni geopolitiche (come il conflitto in Ucraina) e i timori sulle forniture di GNL (gas naturale liquefatto) a causa della crescente domanda in Asia.

Se vuoi proteggerti da nuove oscillazioni del prezzo delle quotazioni gas all’ingrosso, puoi attivare offerte luce e gas a prezzo bloccato, così da avere un costo kWh e un costo metano al metro cubo che resta invariato per un periodo di almeno 12 mesi.

Uscite dal radar della convenienza nel 2022 a causa dell’elevata instabilità energetica, le offerte a prezzo bloccato sono tornate ad essere un’opzione di scelta appetibile agli occhi dei consumatori, come dimostra una recente indagine dell’Osservatorio di Segugio.it.

Attivando le migliori offerte luce e gas a prezzo bloccato proposte dai partner di SOStariffe.it puoi abbassare il prezzo dell’energia elettrica e del metano fino a:

0,12 €/kWh per le tariffe energia elettrica;

per le tariffe energia elettrica; 0,47 €/Smc per le tariffe metano.

Paolo Marelli Specializzato in Energia, Conti e Carte cronista per Il Giorno, Il Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per alcuni siti come CorCom e SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo NetworkDigital360, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell'Innovazione Imprenditoriale. Per SOStariffe.it scrive testi in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.

