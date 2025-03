Con la promozione Kena Porta un amico si riceve una ricarica omaggio da 5 euro per ogni amico che si convince a passare all'operatore low cost. Scopri come funziona il servizio

Kena Mobile prepara una nuova proroga della sua promozione Kena porta un amico che permette ai clienti dell’operatore low cost di ricevere fino a 50 euro di rimborso sul credito residuo invitando amici o conoscenti a passare a Kena Mobile con una nuova SIM. Nello specifico si possono ottenere un totale di 10 ricariche omaggio, ognuna del valore massimo di 5 euro, condividendo un apposito codice invito. Anche coloro che passano a Kena Mobile ricevono in regalo una ricarica omaggio da 5 euro.

Potete confrontare gratuitamente le offerte di Kena Mobile con il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete costruito il vostro profilo personale di consumi medi, che verrà utilizzato come metro trovare la soluzione più conveniente per le vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Promozione Kena porta un amico prorogata fino ad agosto 2024

Porta un Amico in Kena New Dettagli Quali sono i vantaggi ricarica omaggio da 5 € per ogni amico che passa a Kena Mobile, che riceverà anche lui un rimborso di 5 € sul credito residuo. La soglia massima è di 50 € Come funziona Richiedere il codice invito sul sito dall’ Area Clienti My Kena cliccando su Richiedi codice . Da app Kena , invece, cliccare sempre su Richiedi codice , poi inserire il proprio numero e il codice OTP ricevuto via SMS

sul sito dall’ cliccando su . Da , invece, cliccare sempre su , poi e il ricevuto via SMS L’amico dovrà attivare una delle offerte di Kena Mobile con portabilità del numero inserendo quando richiesto il codice invito tramite qualsiasi canale di vendita e non cambiare operatore per almeno due rinnovi

con inserendo quando richiesto il codice invito tramite qualsiasi canale di vendita e non cambiare operatore per almeno due rinnovi Il bonus verrà erogato a partire dal primo rinnovo successivo

La promozione Kena porta un amico, denominata più correttamente Porta un Amico in Kena New, aveva una data di scadenza al 10/6/24 che è stata recentemente prorogata fino ad agosto 2024. Per accedere al servizio si deve richiedere il proprio codice invito dall’Area Clienti My Kena sul sito o app Kena. Nel primo caso dopo aver effettuato l’accesso dovete selezionate la voce “Richiedi codice” presente in alto all’interno della sezione di colore giallo. Da app, invece si deve cliccare sempre sul tasto “Richiedi codice” nel menù laterale, inserire il proprio numero di telefono e poi il codice OTP (One Time Password) ricevuto via SMS.

Fatto questo si deve condividere il codice invito con un amico, che dovrà attivare un’offerta di Kena Mobile, esclusivamente con portabilità del numero, inserendo quando richiesto l’apposito codice. L’acquisto può avvenire sul sito dell’operatore, app Kena, nei punti vendita autorizzati o chiamando il Servizio Clienti al 181. Dopo l’attivazione dell’offerta anche il nuovo cliente potrà poi accedere alla promozione Kena porta un amico. La portabilità è gratuita da qualsiasi operatore e richiede un massimo di tre giorni lavorativi. Il bonus verrà erogato dopo il primo rinnovo delle offerte solo se il nuovo cliente resta con Kena Mobile fino al secondo rinnovo della tariffa senza cambiare operatore.

Kena Mobile specifica che si può ottenere un solo codice invito che può essere condiviso con chiunque, a prescindere dal numero delle linee mobile intestate. Se lo avete dimenticato potete recuperarlo solo tramite l’Area Clienti My Kena sul sito o chiamando il Servizio Clienti 181. Se le offerte attivate dall’utente e l’amico invitato hanno un costo inferiore a 5 euro si riceve un importo pari al costo mensile della tariffa mentre se è superiore viene erogato un rimborso esatto di 5 euro. Una volta superato il limite di 10 ricariche omaggio, tutte le altre persone che passano a Kena Mobile riceveranno comunque il bonus.

Le offerte di Kena Mobile a giugno 2024

Le offerte di Kena Mobile Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte Kena 5,99 Promo 100 primo mese gratis, poi 5,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB con autoricarica Kena 6,99 Promo 130 primo mese gratis, poi 6,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB con autoricarica Kena 7,99 Promo 150 primo mese gratis, poi 7,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB con autoricarica Kena 9,99 230GB Promo

9,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB con autoricarica Kena 11,99 100GB Promo 11,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB con autoricarica Kena 12,99 150GB Promo 12,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB con autoricarica

Chi passa a Kena Mobile con il codice invito o meno può scegliere tra offerte senza vincoli né costi nascosti. Tutte le tariffe sono senza vincoli né costi nascosti e includono tutti i servizi di base richiesti dagli utenti. Per l’ascolto dei messaggi in segreteria telefonica, ad esempio, si utilizzano i minuti inclusi nella propria promozione. Avete poi a disposizione Lo sai Kena per non perdere nessuna chiamata, blocco automatico dei servizi a sovraprezzo e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi.

Chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri può scegliere tra:

Kena 5,99 Promo 100

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 100 GB in più al mese con autoricarica fino al 30/6/24

con autoricarica fino al 30/6/24 6,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 4 euro, fornendo i consensi commerciali.

Attiva Kena 5,99

Kena 6,99 Promo 130

minuti illimitati e 200 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 100 GB in più al mese con autoricarica fino al 30/6/24

con autoricarica fino al 30/6/24 7,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 6,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 3 euro, fornendo i consensi commerciali.

Attiva Kena 6,99 130GB »

Kena 7,99 Promo 150

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 100 GB in più al mese con autoricarica fino al 30/6/24

con autoricarica fino al 30/6/24 8,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 2 euro, fornendo i consensi commerciali.

Attiva Kena 7,99 150GB »

Kena 9,99 230GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS

230 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 100 GB in più al mese con autoricarica fino al 30/6/24

con autoricarica fino al 30/6/24 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Attiva Kena 9,99 230GB »

Chi acquista una SIM con un nuovo numero può attivare:

Kena 11,99 100GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 100 GB in più al mese con autoricarica fino al 30/6/24

con autoricarica fino al 30/6/24 13 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Attiva Kena 11,99 100GB»

Kena 12,99 150GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 100 GB in più al mese con autoricarica fino al 30/6/24

con autoricarica fino al 30/6/24 14 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 12,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Attiva Kena 12,99 150GB»

Kena Mobile propone anche un’offerta solo dati che può essere utile per chi cerca un’alternativa alla rete fissa:

Kena Dati Promo

300 GB in 4G fino a 60 Mbps in download

fino a 60 Mbps in download 100 GB in più al mese con autoricarica fino al 30/6/24

con autoricarica fino al 30/6/24 15 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo per chi attiva un nuovo numero.

Attiva Kena Dati Promo »

La spedizione della SIM è gratuita ma si può scegliere anche di ritirarla in prima persona presso una delle edicole convenzionate con Mooney. Se avete esaurito gli SMS o Gigabyte inclusi nell’offerta prima della scadenza, si attiva in automatico il Piano Base con una tariffazione di 35 cent al minuto per le chiamate, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent con scatti anticipati di 50 MB. Potete altrimenti riprendere a navigare attivando il servizio RESTART, aprendo così un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre.

A tutte le offerte di Kena Mobile poi si può aggiungere un’offerta TIMVISION per vedere film, serie TV, i migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e lo sport con un piano DAZN Standard e Infinity+ a 30,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

