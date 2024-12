Scopri la nuova offerta TIM WiFi Casa per la fibra senza limiti fino a 2,5 Gbps in download. Il prezzo è scontato a 24,90 euro al mese per i già clienti mobili

TIM WiFi Casa è la nuova offerta per la rete fissa di TIM. L’operatore si conferma ancora una volta un punto di riferimento per chi cerca un’offerta fibra che unisca una connessione di altissima qualità, servizi di prima fascia e un prezzo conveniente. Se poi siete già suoi clienti per il mobile per voi c’è uno sconto sulla fibra e attivazione gratuita della linea fissa.

Scopri le offerte TIM fisso »

TIM WiFi Casa, come attivarla a giugno 2024

Caratteristiche della rete fissa TIM WiFi Casa Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate (solo online) Costo mensile 29,90 €/mese

24,90 €/mese per i già clienti mobile

per i già clienti mobile 29,90 €/mese con offerta TV Attivazione Gratis fino al 27/7/24

39,90 mese per offerta TV

TIM WiFi Casa è un’offerta che permette di avere una connessione illimitata sulla fibra FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1.500 Comuni in tutta Italia. Grazie all’integrazione di altre tecnologie come EPON (Ethernet Passive Optical Network) è possibile arrivare a una velocità fino a 10 Gbps in download in alcune città. Il modem incluso in TIM WiFi Casa riduce al minimo le interferenze e consente a tutti i membri della famiglia di disporre di una connessione di altissima qualità anche in contemporanea.

Bisogna poi ricordare che chi è già cliente di TIM per il mobile o passa all’operatore per il cellulare può attivare TIM WiFi Casa con uno sconto di 5 euro al mese. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

TIM WiFi Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo sarebbe di 29,90 euro al mese ma per i già clienti mobile diventa di 24,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro, acquistandola online.

Al prezzo di 29,90 euro al mese, invece di 44,98 euro al mese, si può aggiungere alla fibra anche un’offerta di TIMVISION per vedere film, serie TV, produzioni originali e il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana insieme due piani Standard con pubblicità di Disney+ e Netflix oltre ad Amazon Prime. Il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. Il contributo per l’attivazione in questo caso è di 39,90 euro.

Scopri le offerte TIMVISION »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le offerte di TIM per il mobile di giugno 2024

Le offerte TIM mobile Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte TIM 5G Power Famiglia primo mese gratis, poi 9,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G Ultra con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) TIM Mobile Digital primo mese gratis, poi 14,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G Ultra con TIM Ricarica Automatica TIM Mobile primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G Ultra

Per ottenere lo sconto sulla fibra potete scegliere tra tantissime tariffe per la telefonia mobile. Di recente TIM ha introdotto diverse nuove offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload in tutte le principali città e località turistiche in Italia. Da poco è poi possibile richiedere un’eSIM anche online al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potrete poi effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID per una maggiore comodità.

Scopri le offerte TIM mobile »

A giugno potete quindi scegliere tra le seguenti offerte:

TIM Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in Ultra 5G

16 GB per il roaming nei Paesi Ue (altrimenti 18 GB con credito residuo)

Il prezzo è di 14,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite TIM Ricarica Automatica ma il primo mese è gratis, così come l’attivazione, per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Potete personalizzare la promozione scegliendo tra le seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 2,99 euro in più al mese

a 2,99 euro in più al mese 100 GB in più al mese a 3,99 euro in più al mese

a 3,99 euro in più al mese 100 GB su Google One a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 3,99 in più al mese

TIM Mobile Digital

minuti illimitati e 1000 SMS

150 GB in Ultra 5G

16 GB per il roaming nei Paesi Ue

Navigazione sicura

100 GB di Google One

TIM One Number

Il prezzo è di 14,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite TIM Ricarica Automatica ma il primo mese è gratis, così come l’attivazione, per i nuovi clienti. Potete acquistarla solo online anche con eSIM.

TIM Mobile e TV

minuti illimitati e 200 SMS

Giga illimitati in 5G Ultra

TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime

Il prezzo è di 29,99 euro al mese, invece di 44,98 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per chi l’acquista online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (altrimenti 5 GB)

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis per chi l’acquista online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Questa offerta è riservata a chi ha già la rete fissa con TIM.

I clienti fisso e mobile per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) possono attivare gratis TIM Unica Power, invece di 1,90 euro al mese, fino al 27/7/24. La promozione include anche 6 GB in più al mese per il roaming in Ue, sconti su alcuni modelli di smartphone, una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese o 3 mesi gratis di TIMVISION con un piano Standard di Disney+ senza pubblicità (poi si rinnova a 6,99 euro al mese).

A qualsiasi offerta di TIM potete aggiungere uno smartphone a rate senza anticipo con finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e pagamento con addebito su carta di credito/debito o conto corrente. Chi ha la rete fissa può addebitare le rate in bolletta. La spedizione è gratis ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro in 200 negozi in tutta Italia.

Ad esempio, potete avere iPhone 15 a partire da 29 euro al mese per 30 rate. Se però date in permuta un vecchio dispositivo (iPhone X o superiore del valore minimo di 60 euro) con TIM Rivaluta Smartphone grazie alla promo Supervaluta avrete una ulteriore supervalutazione di 90 euro se acquistate il nuovo telefono entro il 30/6/24. In questo caso il prezzo di iPhone 15 diventa di 26 euro al mese per 30 rate. Samsung Galaxy S24 invece ha un prezzo di partenza di 27 euro al mese per 30 rate.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?