Qual è la tariffa internet giornaliera Vodafone di Marzo 2023?

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Easy 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Vodafone è tra gli operatori di telefonia mobile che blocca la navigazione quando si esaurisce il traffico dati incluso nelle sue offerte. In questo caso gli utenti hanno due possibilità. Potete attendere il successivo rinnovo dell’offerta oppure pagare la tariffa Internet Vodafone per continuare a navigare a consumo. In alternativa si possono acquistare alcune opzioni per aggiungere Giga alla promozione.

Tariffa Internet Vodafone per continuare a navigare quando si finiscono i Giga

Tariffe extra soglia di Vodafone Dettagli e costi 1GB di riserva 2 euro ogni 200 MB fino a 1 GB Internet Extra Offerta 5 GB al giorno a 6 euro (alla prima connessione e solo in caso di effettivo utilizzo) Smart Passport+ 500 MB al giorno nei Paesi Extra Ue e USA a 3/6 euro (solo in caso di effettivo utilizzo)

La tariffa Internet Vodafone si applica quando si esaurisce il traffico dati in una offerta con Giga inclusi. Con 1GB di riserva la connessione Internet non viene bloccata ma invece si può continuare a navigare a 2 euro ogni 200 MB fino a 1 GB. E’ possibile disattivare il servizio dal Fai da te sul sito o dall’apposita opzione dedicata al numero gratuito 42070.

Con Internet Extra Offerta invece avete 5 GB al giorno a 6 euro (IVA inclusa) per navigare su smartphone, tablet o con una Vodafone Internet Key. Superato il traffico dati incluso si può continuare a navigare a 2 euro ogni 100 MB, tariffati a scatt anticipati di 100 KB. Il costo del servizio viene addebitato alla prima connessione e solo in caso di effettivo utilizzo.

In tutte le offerte di Vodafone con traffico dati incluso è poi già integrato il piano base Vodafone 25 New che prevede anche il servizio Smart Passport+ con 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno per navigare nei Paesi extra Ue e USA, solo in caso di utilizzo, a 3 o 6 euro al giorno.

Come controllare il traffico sulla SIM con Vodafone

Vodafone per evitare di rimanere senza Giga prima del rinnovo dell’offerta permette di verificare il traffico residuo in diverse modalità:

Dall’ Area Personale Fai da Te sul sito (traffico effettuato degli ultimi 6 rinnovi, fino alle 24 ore precedenti la data di consultazione o 48 ore per il traffico effettuato all’estero)

sul sito (traffico effettuato degli ultimi 6 rinnovi, fino alle 24 ore precedenti la data di consultazione o 48 ore per il traffico effettuato all’estero) Dall’ app My Vodafone

Chiedendo a TObi , l’assistente personale di Vodafone

, l’assistente personale di Vodafone Dalla pagina www.contatori.vodafone (dall’Italia e dall’estro) navigando su una SIM di Vodafone

(dall’Italia e dall’estro) navigando su una SIM di Vodafone Chiamando il 414. Il servizio è a pagamento

Esistono poi dei servizi che permettono di sapere in anticipo quando si sta per esaurire il traffico dati incluso:

SMS avviso Internet : permette di essere aggiornato sulla spesa Internet via SMS quando il traffico Internet raggiunge l’80%. Si riceve poi un secondo SMS quando la soglia è stata superata. Il servizio è gratuito e disponibile in automatico per tutte le SIM di Vodafone e non può essere disattivato. Viene conteggiato solo il traffico dati effettuato in territorio nazionale.

: permette di essere aggiornato sulla spesa Internet via SMS quando il traffico Internet raggiunge l’80%. Si riceve poi un secondo SMS quando la soglia è stata superata. Il servizio è gratuito e disponibile in automatico per tutte le SIM di Vodafone e non può essere disattivato. Viene conteggiato solo il traffico dati effettuato in territorio nazionale. Infotraffico : si riceve un SMS quando nel mese in corso si supera un limite di spesa potendo scegliere tra le proposte di Vodafone. Il servizio è gratuito e riservato solo alle SIM in abbonamento

: si riceve un SMS quando nel mese in corso si supera un limite di spesa potendo scegliere tra le proposte di Vodafone. Il servizio è gratuito e riservato solo alle SIM in abbonamento Blocco della connettività (Barring connettività): consente di bloccare il collegamento Internet dal proprio smartphone, tablet o PC

Come aggiungere Giga alla propria offerta di Vodafone

Aggiungere Giga con Vodafone Dettagli e costo Infinito 2 mesi Giga illimitati per 2 mesi a 4,99 euro, poi si disattiva in automatico Extra 5GB 4G 5 GB a 10 euro con rinnovo automatico Vodafone Power Gaming Giga illimitati per giocare online a 5 euro al mese Vodafone Pass Video Giga illimitati per lo streaming a 10 euro al mese Vodafone Pass Music Giga illimitati per ascoltare musica in streaming + 6 mesi di TIDAL Premium a 3 euro al mese

Nel caso abbiate esaurito il traffico dati incluso nella vostra offerta di Vodafone potete avere Giga aggiuntivi acquistando una delle seguenti opzioni:

Infinito 2 mesi permette di avere minuti, SMS e Giga illimitati per 2 mesi a 4,99 euro , poi si disattiva in automatico. E’ possibile attivarla anche se il credito non sufficiente.

permette di avere a , poi si disattiva in automatico. E’ possibile attivarla anche se il credito non sufficiente. Extra 5GB 4G con 5 GB aggiuntivi a 10 euro con rinnovo automatico

con aggiuntivi a con rinnovo automatico Vodafone Power Gaming per avere Giga illimitati per giocare su mobile e navigare su Twitch a 5 euro al mese

per avere Giga illimitati per giocare su mobile e navigare su Twitch a Vodafone Pass Video per avere Giga illimitati per guardare video sulle app di streaming a 10 euro al mese

per avere Giga illimitati per guardare video sulle app di streaming a Vodafone Pass Music per avere Giga illimitati per ascoltare musica in streaming più 6 mesi di TIDAL Premium a 3 euro al mese

Se i Giga inclusi nella vostra attuale offerta non sono sufficienti per le vostre attuali esigenze potreste valutare di cambiare promozione. Con SOStariffe.it potete confrontare gratis le proposte di Vodafone con quelle degli altri operatori e trovare un’offerta con tanti Giga al prezzo più basso in base alle vostre abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

« notizia precedente Bollette luce: ecco come cambieranno in base alla proposta di riforma UE