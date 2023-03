Le 3 migliori assicurazioni auto di Marzo 2023

Per risparmiare sull'assicurazione è possibile sfruttare la comparazione online dei preventivi in modo da individuare una nuova polizza auto particolarmente conveniente ed in grado di adattarsi al meglio alle proprie esigenze. Ecco, quindi, le 3 assicurazioni auto più economiche di marzo 2023 secondo la comparazione che si può effettuare su SOStariffe.it .

Le 3 polizze auto più convenienti di Marzo 2023

Come fare ad individuare l’assicurazione auto più economica e conveniente di marzo 2023? La scelta della polizza auto da attivare rappresenta un passaggio fondamentale per ogni automobilista che deve individuare una soluzione che sia economica ma allo stesso tempo completa.

Per poter scegliere la polizza auto giusta è, quindi, necessario confrontare i preventivi delle migliori proposte disponibili sul mercato. Questo sistema consente di effettuare un’analisi “su misura” andando a confrontare le proposte delle singole compagnie assicurative sulla base dei propri dati anagrafici, assicurativi e del veicolo da assicurare.

Il confronto deve tenere conto sia della RC Auto che delle eventuali garanzie accessorie (furto e incendio, kasko, assistenza stradale etc.), sempre calcolando preventivi in base ai propri dati. In questo modo è possibile accedere ad una panoramica completa delle opzioni disponibili ed individuare la migliore.

La scelta dell’assicurazione auto più conveniente può avvenire, facilmente, grazie al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, accessibile tramite il link riportato qui di sotto. Il tool di confronto consente di calcolare un gran numero di preventivi delle principali compagnie assicurative andando ad inserire una sola volta i propri dati.

Si tratta di un sistema che consente di velocizzare il calcolo dei preventivi ed il confronto delle opzioni disponibili. Da notare che la comparazione avviene in modo gratuito ed imparziale, permettendo all’utente di poter consultare rapidamente decine di preventivi per la polizza da attivare.

Il confronto dei preventivi dell’assicurazione auto tramite SOStariffe.it tiene conto sia della RC Auto che delle eventuali garanzie accessorie che il contraente può aggiungere alla polizza. Questo sistema permette di realizzare un confronto a 360 gradi, semplificando la scelta.

Per accedere al comparatore di SOStariffe.it è possibile seguire il link qui di sotto.

Scopri la migliore polizza auto di marzo 2023»

Il confronto dei preventivi avviene tenendo conto dei dati dell’utente e, quindi, di tutti i parametri che intervengono per determinare il premio finale di una polizza. Di conseguenza, non è possibile individuare una polizza auto migliore in assoluto ma è sempre necessario andare a valutare, caso per caso, quali sono le opzioni più vantaggiose, in base ai propri dati.

Per questo motivo, qui di seguito, andremo vi proponiamo i risultati di una simulazione realizzata da SOStariffe.it, in data 15 marzo 2023, utilizzando il tool di confronto dei preventivi e il profilo di automobilista tipo così definito:

automobilista uomo di 40 anni e residente a Milano

prima classe di merito

il veicolo da assicurare è una Fiat Panda immatricolata a gennaio 2023 e con decorrenza della polizza dal 31 marzo 2023

Inserendo questi dati nel comparatore si andrà a definire la seguente “classifica” delle migliori assicurazioni auto disponibili a marzo 2023 con la comparazione dei preventivi su SOStariffe.it.

POLIZZE AUTO MARZO 2023 COSTO ANNUO 1. ConTe.it da 368 euro 2. Allianz Direct da 432 euro 3. Quixa da 549 euro

Vediamo, quindi, nel dettaglio quali sono le caratteristiche delle 3 assicurazioni auto individuate con il confronto dei preventivi su SOStariffe.it:

1) ConTe.it

L’assicurazione auto più conveniente, per il profilo di automobilista tipo indicato in precedenza, in base alla comparazione dei preventivi disponibile su SOStariffe.it viene proposta da ConTe.it Assicurazioni. La compagnia, infatti, mette a disposizione della sua clientela una polizza RC Auto caratterizzata da un premio annuale di 368 euro.

In alternativa, è possibile optare su di una seconda opzione che abbina alla RC Auto anche l‘Assistenza Stradale e la Protezione Satellitare (con installazione di un dispositivo satellitare sul veicolo assicurato). In questo caso, il costo è di 382 euro.

La polizza proposta da ConTe.it presenta un massimale di 10 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. Da notare, inoltre, che il contratto proposto dalla compagnia prevede la rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nel caso in cui, al momento del sinistro, il conducente sia alla guida con patente scaduta.

Tale rinuncia è valida esclusivamente nel caso in cui la patente scaduta venga rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro. La copertura RC proposta da ConTe.it, inoltre, include una serie di estensioni della validità della Responsabilità Civile. La polizza, infatti, copre:

la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

la responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, purché aperte al pubblico.

la responsabilità civile per i danni causati da figli minori alla guida del veicolo, all’insaputa dell’assicurato, fino ad un massimo di 500 euro

i danni causati a terzi dall’incendio, lo scoppio o l’esplosione del veicolo assicurato con un massimale di 250 mila euro (non sono inclusi i danni derivanti da dolo o colpa grave)

La polizza di ConTe.it Assicurazioni prevede la clausola della Guida Esperta che va a fissare un’età minima per poter mettersi alla guida del veicolo assicurato. C’è, però, la possibilità di passare alla Guida Libera, eliminando qualsiasi limitazione alla guida ma a fronte di un costo aggiuntivo rispetto al premio indicato.

A completare le caratteristiche della proposta di ConTe.it c’è la possibilità di sospensione che consente di “mettere in pausa” la validità della copertura, estendendone la validità.

2) Allianz Direct

Seconda posizione, tra le migliori assicurazioni del mese di marzo 2023 per l’automobilista tipo secondo la comparazione su SOStariffe.it, per Allianz Direct che propone una polizza RC Auto al prezzo di 432 euro. Tale copertura presenta un massimale di 6,5 milioni di euro, sia per i danni alle cose che per i danni alle persone.

Da segnalare anche la clausola di Guida Esperta che limita la possibilità di mettersi alla guida del veicolo assicurato ai soli automobilisti con almeno 23 anni di età e con almeno 2 anni di esperienza di guida. È possibile passare alla Guida Libera a fronte di un costo extra.

La polizza di Allianz Direct prevede le seguenti rinunce o limitazioni alla rivalsa:

veicolo assicurato guidato da persone in stato di ebbrezza, solo per il primo sinistro e fino ad un massimo di 2.500 euro

se, al momento del sinistro, il conducente non rispetta le limitazioni previste dalla Guida Esperta, la compagnia limiterà la rivalsa ad un massimo di 5.000 euro

guida con patente scaduta ma a condizione che la patente sia rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro

Da segnalare, inoltre, che la proposta di Allianz Direct prevede le seguenti estensioni alla copertura RC:

i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

i danni materiali e diretti provocati a terzi dall’incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, fino a 100.000 euro per sinistro

responsabilità civile per fatto di figli minori

La polizza di Allianz Direct include anche la clausola di sospensione.

3) Quixa

La terza polizza auto più conveniente del momento, in base ai dati emersi dalla comparazione dei preventivi su SOStariffe.it per l’automobilista tipo, viene proposta da Quixa e presenta un costo di 549 euro. In questo caso, il contratto prevede un massimale di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose.

Questa polizza include la Guida Esperta: solo gli automobilisti che hanno compiuto 22 anni ed hanno conseguito la patente da almeno 2 anni hanno la possibilità di mettersi alla guida del veicolo assicurato. Per eliminare questo vincolo è necessario passare alla Guida Libera a fronte del pagamento di un importo aggiuntivo rispetto al premio.

La copertura proposta da Quixa prevede una serie di limitazioni o rinunce alla rivalsa:

la compagnia limita la rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza del veicolo assicurato a 10.000 euro ma solo per il primo sinistro

la compagnia limita la rivalsa a 10.000 euro se al momento del sinistro il conducente non rispetta i limiti previsti dalla Guida Esperta

La polizza di Quixa prevede alcune estensioni della responsabilità civile che copre:

i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

Cosa cambia con le garanzie accessorie: ecco le migliori polizze

Il caso dell’automobilista tipo illustrato in precedenza riguarda esclusivamente i risultati della comparazione dei preventivi per la polizza RC Auto. Gli automobilisti, però, possono aver bisogno di coperture aggiuntive da affiancare alla RC. Ipotizziamo, quindi, di voler individuare le migliori polizze auto andando a considerare, oltre alla RC, anche un pacchetto comprendente le seguenti coperture accessorie:

Infortuni al conducente

assistenza stradale

tutela legale

Minikasko

Inserendo i dati dell’automobilista tipo nel comparatore e selezionando le garanzie accessorie citate è possibile individuare una nuova classifica delle migliori assicurazioni auto di marzo 2023 per questo secondo caso in esame. La classifica è riportata nella tabella qui di seguito:

POLIZZE AUTO MARZO 2023 COSTO ANNUO 1. ConTe.it da 530 euro 2. Zurich Connect da 821 euro 3. Quixa da 852 euro

I prezzi indicati in tabella si riferiscono sempre al profilo di automobilista tipo indicato in precedenza.

Per scoprire le migliori soluzioni per la polizza RC Auto puoi utilizzare anche il sistema di comparazione di preventivi per le assicurazioni auto di Segugio.it, portale che fa parte del nostro stesso gruppo di siti di preventivazione online. Grazie alla comparazione online, sarà facile individuare le migliori proposte per risparmiare sulla polizza.

Individuare l’assicurazione più conveniente con la comparazione online

I VANTAGGI DELLA COMPARAZIONE ONLINE DEI PREVENTIVI 1. La comparazione consente di individuare facilmente le assicurazioni auto più vantaggiose disponibili al momento della ricerca su SOStariffe.it 2. Il confronto dei preventivi si basa sul profilo del singolo utente e non è, quindi, generico in quanto i preventivi sono calcolati in base ai dati forniti dall’utente stesso 3. Basta inserire i dati una volta sola per calcolare decine di preventivi differenti con diverse compagnie assicurative che andranno poi confrontati per individuare il più vantaggioso 4. Il confronto dei preventivi è gratuito e senza alcun impegno per l’utente che può scegliere se e quale polizza attivare 5. È possibile ottenere in qualsiasi momento assistenza gratuita chiamando al Numero Verde 800 999 565

Ci sono almeno 5 vantaggi la cui è possibile accedere grazie alla comparazione online dei preventivi su SOStariffe.it. Il primo è rappresentato dalla semplicità con cui è possibile individuare le assicurazioni auto più vantaggiose, sulla base delle proprie necessità.

Il tool di confronto è facile da utilizzare e consente, in pochi secondi, di individuare con precisione quelle che sono le opzioni più vantaggiose disponibili per chi si affida alla comparazione online. Da qui si passa al secondo vantaggio: il confronto è “su misura” dell’utente in quanto i preventivi si basano sui dati anagrafici, assicurativi e del veicolo da assicurare.

In questo modo, la comparazione restituirà dei risultati precisi e tarati in base al profilo del singolo utente, fornendo un’idea ben precisa in merito alle spese da sostenere per attivare una nuova polizza auto in base ai propri dati. Da notare, inoltre, che i dati vengono inseriti una sola volta con il tool che andrà a calcolare decine di preventivi in contemporanea. Questo sistema consente di ottenere un notevole risparmio di tempo oltre che di denaro.

Un altro vantaggio legato all’uso della comparazione online è rappresentato dal fatto che il confronto è sempre gratuito e senza impegno. L’utente non è obbligato ad attivare un preventivo dopo aver avviato il confronto e può valutare con attenzione quali sono le opzioni più vantaggiose su cui puntare.

Da non sottovalutare anche la possibilità di richiedere assistenza gratuita, sia per la scelta della polizza che per la successiva attivazione. A disposizione degli utenti, infatti, c’è il servizio d’assistenza, sempre gratuito e senza impegno, disponibile chiamando al Numero Verde 800 999 565.

