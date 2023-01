PUN Gennaio 2023: le migliori offerte indicizzate del mese

Le offerte indicizzate del Mercato Libero sono molto convenienti in questa fase in cui il prezzo dell'energia elettrica all’ingrosso è in costante flessione . Dagli esperti di SOStariffe.it l’identikit di questa tipologia di tariffe e la classifica delle più vantaggiose a Gennaio 2023.

Che cosa è il PUN? Perché è un valore così importante nel comparto energetico? A quanto ammonta il valore del PUN a gennaio 2023? È ampio il ventaglio delle domande che i lettori di SOStariffe.it avanzano quando si parla di questo indice di riferimento, fondamentale per stabilire il prezzo dell’energia che i fornitori energetici del Mercato Libero applicano agli utenti finali.

Ecco un vademecum “in pillole” con le risposte degli esperti di SOStariffe.it alle principali domande dei consumatori:

il PUN è acronimo di Prezzo Unico Nazionale: è quanto si paga all’ingrosso per l’elettricità sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX – Italian Power Exchange);

sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX – Italian Power Exchange); questo indice è usato dai brand dell’energia come base di partenza per calcolare il costo della materia prima in bolletta nel caso di tariffe a prezzo indicizzato ;

; più l’indice PUN scende (come sta avvenendo in queste settimane), minore è il costo dell’energia elettrica in bolletta (che è espresso in euro al kilowattora);

il PUN a gennaio 2023 si attesta sui 0,18 €/kWh (dato provvisorio). A dicembre 2022 il valore del PUN era 0,2949 €/kWh ;

si attesta sui (dato provvisorio). A dicembre 2022 il valore del PUN era ; questa netta contrazione del prezzo dell’energia è una buona notizia per i clienti domestici: per loro, all’orizzonte, ci sono bollette luce più leggere.

Per scovare le migliori soluzioni che sfruttano l’indice PUN a Gennaio 2023 basta utilizzare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce. Questo tool consente ai clienti domestici di confrontare le proposte delle energy company attualmente sul mercato e individuare, sulla base del proprio profilo di consumo, quella più adatta al proprio fabbisogno energetico.

Le migliori offerte che sfruttano l’indice PUN a Gennaio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,3049 €/kWh 69,63 euro al mese 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,3079 €/kWh 73,45 euro al mese 3 Octopus Energy Octopus Flex 0,3049 €/kWh 73,69 euro al mese

Di seguito scattiamo una fotografia delle offerte luce a prezzo indicizzato del Mercato Libero più economiche a gennaio 2023. Tali offerte sono state identificate dal comparatore di SOStariffe.it come le più convenienti per una “famiglia tipo” che consumi mediamente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Qualora chi legga abbia un consumo annuo di elettricità diverso, può comunque affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per individuare le soluzioni luce più in linea con il proprio fabbisogno energetico. Come? Impostando i filtri integrati nel comparatore, accessibili dal widget qui sotto:

Prima di procedere con l’esame delle offerte, gli esperti di SOStariffe.it segnalano che il prezzo dell’energia al kilowattora inserito in tabella per ciascuna promozione fa riferimento all’indice PUN di dicembre 2022 (0,2949 €/kWh), eventualmente incrementato di un contributo al consumo stabilito dal fornitore.

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Quella di Sorgenia è tra le migliori soluzioni luce disponibili sul mercato a gennaio 2023. Perché? Ecco i principali motivi:

assicura un prezzo dell’elettricità molto contenuto : il prezzo all’ingrosso PUN è infatti maggiorato da un contributo al consumo di soli 0,010 €/kWh per il primo anno. Poi, tale contributo sale a 0,038€/kWh ;

: il prezzo all’ingrosso PUN è infatti maggiorato da un contributo al consumo di soli per il primo anno. Poi, tale contributo sale a ; i nuovi clienti beneficiano di un bonus di benvenuto di 60 euro in bolletta a fornitura (con inserimento del codice amico “SEQUOIA” in fase di attivazione del contratto). Questo sconto, erogato con rate mensili di 10 euro, sale a 120 euro nel caso il nuovo cliente attivi contestualmente sia la fornitura di luce sia quella del gas;

a fornitura (con inserimento del codice amico “SEQUOIA” in fase di attivazione del contratto). Questo sconto, erogato con rate mensili di 10 euro, nel caso il nuovo cliente attivi contestualmente sia la fornitura di luce sia quella del gas; premia la fedeltà dei clienti: il contributo fisso annuale per costi di commercializzazione si attesta a 91 euro per il primo anno, ma con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi.

Altre caratteristiche della promozione includono:

possibilità di risparmiare sulla fibra di Sorgenia (19,90 euro al mese per 12 mesi) attivando una fornitura luce e gas;

(19,90 euro al mese per 12 mesi) attivando una fornitura luce e gas; accesso gratuito a Beyond Energy , il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’energia elettrica in casa e ridurre i consumi;

, il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’energia elettrica in casa e ridurre i consumi; sconti fino a 3mila euro in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia;

in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia; energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

Scegliendo questa offerta di Sorgenia per illuminare casa, la “famiglia tipo” spenderebbe 69,63 euro al mese. Clicca sul pulsante verde per saperne di più:

Energia alla Fonte di wekiwi

Anche quella del brand digitale wekiwi si piazza tra le offerte luce più convenienti di questo avvio di 2023. Di seguito elenchiamo i fattori che ne determinano il successo agli occhi dei consumatori:

prezzo dell’energia all’ingrosso (agganciato all’indice PUN) a cui va aggiunto un contributo al consumo di appena 0,013 €/kWh ;

(agganciato all’indice PUN) a cui va aggiunto un contributo al consumo di appena ; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione pari a 90 euro (la spesa mensile è di soli 7,5 euro);

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta: questo bonus, che può essere ottenuto sottoscrivendo l’offerta sul web e inserendo il codice “SOSW22”, sarà riconosciuto al termine del primo anno di fornitura;

in bolletta: questo bonus, che può essere ottenuto sottoscrivendo l’offerta sul web e inserendo il codice “SOSW22”, sarà riconosciuto al termine del primo anno di fornitura; sconto del 10% sui prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi;

sui prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi; sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità. E i conguagli sono così effettuati solo su consumi reali, per dire addio alle brutte sorprese in bolletta;

“: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità. E i conguagli sono così effettuati solo su consumi reali, per dire addio alle brutte sorprese in bolletta; possibilità di attivare l’offerta in modalità “dual fuel“, ovvero attivando sia la fornitura luce sia quella gas con wekiwi.

La spesa stimata mensile per la “famiglia tipo” che voglia affidarsi a wekiwi per la fornitura luce ammonta a 73,45 euro. Per ulteriori dettagli o per procedere con l’attivazione ecco il link di riferimento:

Octopus Flex di Octopus Energy

Questa promozione luce di Octopus Energy, il brand dell’energia sostenibile nato nel Regno Unito e ora diffuso in 6 nazioni del mondo (dagli Stati Uniti al Giappone), è in esclusiva con SOStariffe.it. Ecco cosa prevede nel dettaglio:

prezzo all’ingrosso della luce (l’indice di riferimento è il PUN) + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso annuale pari a 80,40 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

bonus di benvenuto di 50 euro in bolletta per i nuovi clienti che scelgano il passaggio a Octopus Energy da altro fornitore;

in bolletta per i nuovi clienti che scelgano il passaggio a Octopus Energy da altro fornitore; assistenza telefonica ai clienti con un tempo di attesa inferiore ai 2 minuti;

tariffazione trioraria per beneficiare di un prezzo dell’energia più basso la sera, la notte, nei fine settimana e nei festivi;

per beneficiare di un prezzo dell’energia più basso la sera, la notte, nei fine settimana e nei festivi; fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Affidarsi all’energia elettrica green di Octopus Energy implica una spesa mensile in bolletta pari a 73,69 euro per la “famiglia tipo”. Per maggiori informazioni, il link di riferimento è il seguente:

