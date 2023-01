Problemi Internet oggi con Wind: cause e soluzioni di Gennaio 2023

Scopri come risolvere tutti i principali problemi Internet oggi con Wind in modo rapido, definitivo e con poco sforzo con la guida di gennaio di SOStariffe.it

WindTre ha lavorato molto per realizzare una rete di telefonia mobile che sia veloce ma anche stabile e diffusa in modo capillare sul territorio. A volte però succede che siano dei problemi Internet oggi con Wind e risulti impossibili navigare sul proprio smartphone. In questo caso è sufficiente fare qualche piccola verifica e poi cambiare alcune impostazioni del cellulare per ripristinare la connessione in poco tempo.

Problemi Internet oggi con Wind: come risolverli, la guida di gennaio 2023

Cause per cui risulta impossibile navigare su mobile Soluzioni Connessione bloccata per credito insufficiente Verificare il credito residuo dall’app WindTre o dall’Area Clienti sul sito

Se il credito è insufficiente acquistare una ricarica online o in negozio

Attivare la modalità Easy Pay o di Autoricarica per non dover più acquistare le ricariche manuali Connessione bloccata per Giga esauriti Verificare i consumi dall’app WindTre e dall’Area Clienti sul sito o Servizio Fai da te al 4155

Si può continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB (solo in caso di effettivo utilizzo)

Attivare Ricarica 5 Special o Ricarica 10 Special Connessione dati non attiva iOS; Cliccare su Impostazioni > Cellulare > Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Dati cellulare

Cliccare su > > Spostare su la levetta corrispondente alla voce Android: Selezionare la voce Rete e Internet > Rete mobile > Se necessario (in caso di dispositivo dual SIM, per esempio) scegliere la SIM per la quale si vuole controllare la connessione > Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Connessione dati APN non correttamente configurato iOS: Cliccare su Impostazioni > Cellulare > Rete dati cellulare > Nel campo APN inserire internet.it > Lasciare vuoti i campi “Nome utente” e “password” > Per salvare la modifica basta tornare indietro al menu precedente toccando la freccia

Cliccare su > > > Nel campo inserire > Lasciare vuoti i campi “Nome utente” e “password” > Per salvare la modifica basta tornare indietro al menu precedente toccando la freccia Android: Cliccare su Impostazioni > Altre Impostazioni > Reti mobili > Cliccare su Profili e selezionare il tasto + (Aggiungi) > Nel campo “nome” si può inserire un testo a piacere > Nel campo APN inserire internet.it e lasciare vuoti gli altri campi > Per salvare la modifica toccare l’icona Opzioni (tre puntini verticali) e selezionare il profilo per renderlo definitivo Assenza di copertura Provare a spostarsi all’aperto in un luogo libero da ostacoli fisici di origine naturale (montagna, colline, etc.) o artificiale (palazzi, antenne, etc.)

Provare ad attivare la Modalità aereo dello smartphone, attendere qualche secondo e disattivarla nuovamente. In questo modo si forza la ricerca automatica della rete

Può succedere di dover affrontare problemi Internet oggi con Wind. In rare occasioni la colpa è da imputare all’operatore, come nel caso di un down della rete, in altre invece l’impossibilità di navigare su mobile dipende da un’errata configurazione del telefono o da condizioni che non necessariamente possono essere controllare dall’utente. In ogni caso la prima cosa da fare quanto non riuscite a connettervi a Internet è, per scrupolo, quella di spegnere e riaccendere il telefono o riavviarlo. Di solito basta questo per tornare a navigare. L’alternativa è quella di effettuare qualche piccola verifica in merito alla vostra offerta o delle impostazioni del telefono.

La prima cosa da fare in questo caso è controllare di avere abbastanza credito sulla SIM. WindTre infatti blocca la navigazione su Internet in automatico quando il credito non è sufficiente a coprire il costo del rinnovo dell’offerta ma permette di effettuare la verifica dall’Area Clienti sul proprio sito, dall’app WindTre o inviando un SMS gratuito con il comando “credito” al 4155 tramite il Servizio Fai da Te. Se effettivamente il credito è insufficiente potete sempre acquistare una ricarica online sul sito di WindTre dall’apposita sezione “Ricarica”, che trovate nell’angolo in alto a destra della schermata, o dall’app WindTre. E’ possibile ricaricare fino a 100 euro e scegliere come metodo di pagamento tra carta di credito o PayPal.

Se non volete rimanere senza credito potete attivare il servizio Easy Pay per l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo non dovrete più acquistare una ricarica manuale per il rinnovo dell’offerta con il vantaggio di avere una quantità di Giga inclusi superiore rispetto al pagamento su credito residuo. Potete anche attivare il sistema di ricarica automatica a soglia (credito o tempo) per ricevere sulla SIM l’esatto importo per coprire il costo mensile dell’offerta nel momento in cui il credito scende sotto i 3 euro. E’ possibile utilizzare il servizio fino a due volte al mese.

Per controllare se avete esaurito il traffico dati incluso nell’offerta potete accedere all’Area Clienti sul sito di WindTre, all’app WindTre o utilizzando il Servizio Fai da Te inviando un messaggio gratuito al 4155 con il comando “consumi”. In questo caso avete la possibilità o di attendere il rinnovo successivo o pagare la tariffa extra-soglia di 90 cent ogni 100 MB, solo se effettivamente si attiva la connessione a Internet. In realtà potete avere ulteriore traffico dati acquistando Ricarica 5 Special, che include minuti e Giga illimitati per 24 ore insieme a 4 euro di credito al costo di 5 euro, o Ricarica 10 Special, che rispetto al precedente include 9 euro di credito. Il prezzo è di 10 euro.

Come configurare correttamente il telefono e problemi con la copertura

Alcuni problemi Internet oggi con Wind dipendono invece dal proprio telefono, che per i motivi più disparati potrebbe non essere impostato nel modo corretto. La prima cosa da verificare è che sia attiva la connessione dati. La seconda è controllare l’APN, ovvero il punto di accesso a Internet dello smartphone, dalle impostazioni. Solitamente la configurazione avviene in automatico non appena si inserisce la SIM nel cellulare ma può sempre capitare che l’operazione non vada a buon fine. In ogni caso potete sempre inserire i parametri corretti manualmente o aggiornare il telefono all’ultima versione del suo sistema operativo. La seconda operazione permette la configurazione automatica dell’APN.

Ovviamente non è possibile navigare anche nel caso in cui non sia copertura da parte di WindTre. L’operatore assicura di raggiungere il 99,7% della popolazione italiana in 4Ge il 95,9% in 5G nella modalità 5G FDD DSS e il 66,60% in modalità 5G TDD. Chi ha attivato una delle offerte Di Più poi ha anche il Priority Pass con accesso prioritario alla rete dell’operatore nel caso in cui il traffico risulti congestionato. Nonostante l’elevata copertura è sempre possibile che alcuni ostacoli fisici naturali (montagne, alberi, colline) o artificiali (muri, palazzi, antenne) possono interferire con il segnale e impedire la navigazione. In questo caso si consiglia di recarsi in un’area all’aperto più libera.

Cosa fare in caso di down della rete WindTre

Può anche capitare che i problemi Internet oggi con Wind dipendano dal fatto che la rete dell’operatore sia crollata. In questo caso si parla di down e i motivi del disservizio possono andare da un guasto tecnico a una serie di precipitazioni di tale intensità da impedire a WindTre di erogare i suoi servizi Internet. Di solito l’assenza di segnale è comunque limitata a zone molto ristrette (un quartiere o al massimo una provincia) e non necessariamente riguarda tutti gli utenti che la abitano. Inoltre nella maggior parte dei casi il problema si risolve in poche ore.

Se c’è stato un down l’unica cosa che potete fare è aspettare e segnale il problema a WindTre tramite i suoi canali tradizionali di contatto, in modo che prenda coscienza del disservizio e sia incentivato a risolverlo nel più breve tempo possibile. Per conoscere l’andamento dei lavori di riparazione, invece, potete consultare i profili social di WindTre, ed in particolare Facebook e Twitter, in cui vengono pubblicati aggiornamenti più o meno costanti sulla situazione. In alternativa potete collegarvi a siti come downdetector.it. Il vantaggio è quello non solo di avere una panoramica completa sul down (zone interessate, orario di inizio delle segnalazioni, servizi che risultano non accessibili, etc.) ma anche di poter confrontare la propria esperienza con quella di altri clienti di WindTre.

Problemi Internet oggi con Wind: come chiedere assistenza

La guida dovrebbe esservi utile a risolvere tutti i principali problemi Internet oggi con Wind ma in ogni caso potete sempre contattare il servizio clienti WindTre chiamando il numero gratuito 159. Il servizio è disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Se avete attivato l’offerta Di Più Full 5G o Di Più Unlimited 5G avete anche accesso prioritario e senza attese all’assistenza. Chi si trova all’estero per ricevere supporto dovrà invece chiamare il +393205000200. All’inizio potete porre il vostro quesito a WILL, l’assistente virtuale di WindTre, ma nel caso abbiate bisogno di altri chiaramente potete sempre chiedergli di poter parlare con un operatore umano.

Per ricevere assistenza via chat, invece, potete utilizzare i servizi di messaggistica interni di Facebook, Twitter e Instagram dopo esservi collegati alla pagina ufficiale di WindTre sulle rispettive piattaforme. Sul sito dell’operatore invece sono disponibili guide e FAQ all’interno della sezione “Supporto” suddivise per argomenti. Se non riuscite a navigare dovete quindi accedere alla voce “Connessione Internet mobile”. E’ anche possibile porre domande all’interno della community di utenti e ricevere risposte dagli stessi clienti o da esperti di WindTre.