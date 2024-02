Scopri le offerte Virgin Fibra per avere a febbraio una connessione in fibra FTTH senza limiti a meno di 25 euro al mese senza vincoli e anche con attivazione gratuita

A febbraio potete scegliere tra offerte Virgin Fibra per tutti i gusti. L’operatore vi propone solo offerte Internet Casa con una connessione in fibra pura (FTTH – Fiber to the Home) e quindi con un collegamento diretto tra la stazione di base e il modem finale, che viene regalato senza obbligo di restituzione.

Scopri le offerte di Virgin Fibra »

Offerte Virgin Fibra: le migliori di febbraio 2024

Virgin Fibra Pura (fino al 29/2/24) Virgin Fibra + Virgin Active (fino al 23/2/24) Virgin Fibra per già clienti Virgin Active (fino al 23/2/24) Velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH fino a 2,5 Gbps in FTTH fino a 2,5 Gbps in FTTH Chiamate non previste non previste non previste Costo mensile 26,49 €/mese per sempre per la fibra fino a 1 Gbps

per la fibra fino a 1 Gbps 29,49 €/mese per sempre per la fibra fino a 2,5 Gbps 34,49 €/mese per 18 mesi per la fibra fino a 1 Gbps

per la fibra fino a 1 Gbps 39,49 €/mese per sempre per la fibra fino a 2,5 Gbps 24,49 €/mese per 18 mesi per la fibra fino a 1 Gbps

per la fibra fino a 1 Gbps 29,49 €/mese per sempre per la fibra fino a 2,5 Gbps Attivazione Gratuita 19,99 per la fibra fino a 1 Gbps

30,99 per la fibra fino a 2 Gbps 9,99 per la fibra fino a 1 Gbps

20,99 per la fibra fino a 2 Gbps

Con le offerte Virgin Fibra si può accedere a una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) fino a 2,5 Gbps in download. La copertura grazie al supporto di Open Fiber e FiberCop, quest’ultima società del gruppo TIM, è garantita in oltre 11 milioni di abitazioni in 271 città e circa 7.000 Comuni di piccole e medie dimensioni. Non ci sono costi di disattivazione. Si può quindi recedere in qualsiasi momento senza il pagamento di penali o ulteriori spese per la disattivazione della linea.

Per attivare le offerte Virgin Fibra non serve avete già attiva una linea telefonica ma in caso di passaggio da un altro operatore non sarà possibile effettuare la portabilità del numero, che verrà quindi disattivato. L’operatore poi ha scelto di fornire un servizio di assistenza tramite un call center intramente localizzato in Italia. Le offerte Virgin Fibra più convenienti del mese sono le seguenti:

Virgin Fibra Pura

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH (5 volte più veloce del rame)

modem in regalo senza restituzione

Il prezzo è di 26,49 euro al mese per sempre, invece di 29,49 euro al mese, con attivazione entro il 29/2/24. In alternativa potete acquistare Virgin Fibra Pura con una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH (12 volte più veloce del rame) a 29,49 euro al mese per sempre.

Per attivare online questa offerta vi basta collegarvi al comparatore di SOStariffe.it cliccando sul tasto di seguito. Una volta inserito il vostro indirizzo per verificare la copertura, potete poi procedere all’attivazione dell’offerta direttamente dal sito di Virgin Fibra.

Scopri le offerte Virgin Fibra »

Alla rete fissa fino al 23/2/24 potete aggiungere anche aggiungere 2.500 corsi di fitness con Virgin Active al prezzo di 34,49 al mese per 18 mesi, poi 39,49 euro al mese per sempre, per la fibra fino a 1 Gbps in download o di 39,49 euro al mese per sempre per la fibra fino a 2,5 Gbps in download.

Infine, se siete già soci di Virgin Active fino al 23/2/24 il prezzo per la fibra fino a 1 Gbps in download è di 24,49 euro al mese per 18 mesi, poi 29,49 euro al mese per sempre, mentre per la connessione fino a 2,5 Gbps è di 29,49 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è rispettivamente di 9,99 euro e 20,99 euro.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le offerte fibra sotto i 25 euro di febbraio 2024

Le migliori offerte fibra ottica Velocità Chiamate Costo mensile 1 Illumia WiFi fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 19,99 €/mese per 12 mesi, poi 26,99 €/mese 2 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 24,90 €/mese o 22,90€/mese per i già clienti mobile 3 Sky WiFi fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 €/mese 4 IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in FTTH EPON illimitate 24,99 €/mese per sempre o 19,99 €/mese per sempre con offerta mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico 5 Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 24,99 €/mese o a partire da 22,99 €/mese per i già clienti mobile 6 TIM WiFi Power Smart fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 30,90 €/mese per sempre o 24,90 €/mese con offerta mobile da 9,99 €/mese

Le offerte Virgin Fibra sono sicuramente molto convenienti ma si possono trovare proposte alternative anche a un prezzo più basso. A febbraio, ad esempio, potete scegliere tra le seguenti promozioni per la fibra ottica:

1. Illumia WiFi Extra

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH

modem gratuito per 12 mesi, poi 2,99 euro al mese

L’offerta di Illumia WiFi costa 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 26,99 euro al mese, per chi è già cliente dell’operatore per la fornitura Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è gratis. Per tutti gli altri il prezzo è di 24,99 euro al mese per 12 mesi e l’attivazione è di 39,90 euro.

Attiva Illumia WiFi Extra »

2. Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

L’offerta di Vodafone costa 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro, acquistandola online entro il 26/2/24.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Se siete già clienti di Vodafone per la telefonia mobile, il prezzo per la fibra senza chiamate incluse è di 22,90 euro al mese. I clienti fisso e mobile possono poi avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi con l’attivazione di Infinito Insieme. Potete pagare con domiciliazione o addebito su borsellino, carta di credito e conto corrente.

Attiva la fibra per già clienti mobile »

3. Sky Wi-Fi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

buono regalo Amazon.it da 50 euro fino al 18/2/24

L’offerta di Sky WiFi costa 24,90 euro al mese per 12 mesi, poi 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis per i già clienti di Sky fino al 18/2/24 con Sky Extra. Altrimenti è di 29 euro, invece di 49 euro.

Attiva Sky Wi-Fi »

Alla fibra potete aggiungere anche i pacchetti per la pay TV di Sky TV e Sky Cinema al costo totale di 35,80 euro al mese per 18 mesi, poi 69,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19 euro, invece di 99 euro.

Attiva Sky WiFi + Sky TV + Sky Cinema »

4. IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem IliadBox in comodato d’uso gratuito

L’offerta di Iliad costa 24,99 euro al mese per sempre o 19,99 euro al mese per sempre per chi ha attiva contestualmente un’offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere fino a 4 WiFi Extender per ampliare la portata del segnale (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Per avere lo sconto di 5 euro al mese sulla fibra di Iliad potete oggi attivare l’offerta mobile chiamata Flash 200 con minuti e SMS illimitati e 200 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia a 9,99 euro al mese per sempre. Sono inclusi anche 11 GB per navigare in roaming in Ue. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa potete richiedere direttamente online un’eSIM a 9,99 euro. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 29/2/24.

Attiva Flash 200 di Iliad »

5. Super Fibra Unlimited di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

possibilità di attivare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese (dopo l’attivazione della fibra)

Se acquistate online l’offerta di WindTre tramite il comparatore di SOStariffe.it, dopo aver verificato gratis la copertura vedrete che il prezzo è di 24,99 euro al mese o 22,99 euro al mese senza chiamate incluse ma con 12 mesi di Amazon Prime per i già clienti mobile. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro. Alla fibra potete aggiungere anche Unlimited Special con minuti illimitati, 100 SMS e Giga illimitati in 5G a 7,99 euro al mese.

Attiva Super Fibra di WindTre »

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta di TIM costa 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online ma i primi 2 mesi sono gratis acquistandola entro il 16/2/24. Per i già clienti mobile di TIM con un’offerta dati attiva a partire da 9,99 euro al mese, il prezzo per la fibra è invece di 24,90 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola entro il 24/2/24, invece di 39,90 euro.

Alla rete fissa potete abbinare anche un’offerta TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità (visione in HD a 1080p su due dispositivi in contemporanea e qualità audio fino a 5.1). I primi 3 mesi sono gratis, poi si rinnova a 6,99 euro al mese.

I clienti fisso e mobile con TIM Unica Power hanno poi Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però si abbinano almeno 3 SIM entro il 24/2/24 il prezzo è azzerato.

Attiva TIM WiFi Power Smart »

Offerte in evidenza Illumia Wifi Extra 24,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi 20,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA